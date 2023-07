Cómo afecta el estrés a la salud mental: "Los genes cargan el arma, pero el entorno aprieta el gatillo"

Cada vez es más frecuente hablar de salud mental, algo que hace no tanto tiempo parecía un tabú. Sin embargo, lo que antes escondía el silencio es un problema que afecta a muchos españoles: uno de cada cuatro tiene algún episodio relacionado, por lo que se trata de algo relativamente frecuente.

Una de las claves parece estar en el modo de vida que llevamos. La competitividad en el entorno laboral, la incertidumbre tanto en el trabajo como en el aspecto económico...y también los genes, ya que un 40% de la tendencia del sujeto a desarrollar problemas de depresión o ansiedad tiene como origen ese aspecto.

Pero, incluso en los casos en los que la genética tiene su influencia, existe un actor absolutamente definitivo: nuestro entorno. Es lo que defiende Anders Hansen, médico experto en Psiquiatría del Instituto Karonlinska de Estocolmo (Suecia) y que está presentando el libro 'El cerebro depre' (Libros Cúpula).

En una entrevista a Infosalus, Hansen afirma que "los genes cargan el arma, pero el entorno aprieta el gatillo". Esto quiere decir que el estrés es el detonante de todo tipo de problemas de salud mental y que, por ello, no solo hay que atender al aspecto personal y a pensar que "as depresiones y la ansiedad no son el resultado de una batalla subconsciente dentro de ti mismo".

Hansen explica que nuestros sistemas de estrés, concebidos desde que el ser humano existe, ahora se encuentran sobreexigidos y eso tiene consecuencias negativas en nuestra salud mental: "Tenemos un sistema de estrés que evolucionó para huir de los leones cuando el sistema de estrés se activa al máximo durante tres minutos y luego se apaga. Ese mismo sistema ahora se enciende constantemente por fechas límite, exámenes, o por mirar publicaciones de Instagram de personas influyentes, lo que nos hace sentir inferiores".

Uno de los ingredientes para la receta con la que combatir esto es el descanso, algo que no siempre es fácil de conseguir. Hansen insiste en el que el descanso es "la palabra clave", pero en en muchos casos "puede ser difícil" y si no se consigue será más complicado lidiar con el estrés.

Así influye el sistema inmune a nuestra salud mental

El sistema inmune de las personas, dado de la mano con ese estrés continuo, también es un asunto a tener en cuenta para el estudio de las depresiones. Hansen defiende que esto se debe a que el sistema manda señales al cerebro cuando percibe inflamaciones, lo que hace que, a su vez, el cerebro regule a la baja el estado de ánimo y los impulsos.

"Cada vez más psiquiatras e investigadores pensamos que la capacidad de desarrollar síntomas depresivos puede ser un mecanismo de defensa muy profundo que, históricamente, nos ha salvado de infecciones", se reafirma Hansen, que señala a nuestro estilo de vida, sedentario, con pocas horas de descanso, mucho estrés y demasiada presencia de la comida ultraprocesada.