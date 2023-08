El 40% de los CEO no cree viable su empresa en el medio-largo plazo

Las empresas están viviendo un periodo de adaptación a las nuevas formas de trabajo y a las necesidades de su público. Empresas como Kodak, en 2012, ya lo sufrieron en el pasado y ahora se vuelve a dar una situación semejante en la que todavía queda por descubrir si las que comienzan ahora su adaptación llegan (o no) demasiado tarde. Ahora, la perspectiva del 40% de los CEO no son nada halagüeñas. Para estos, según datos de una encuesta de PwC y recogidos por la consultora Kainova, creen que sus empresas dejarán de ser viables en 10 años si no cambian el rumbo actual.

Los rápidos avances en la digitalización y los modelos empresariales provocan que, mientras la mayoría de los ejecutivos reconocen la importancia de reinventar sus empresas para asegurar su futuro, también se enfrentan a importantes desafíos a corto plazo. Entre ellos, destaca la coyuntura económica internacional, que el 73% espera que empeore en 2023.

"En el tiempo actual, tres realidades son evidentes: estamos inmersos en una revolución tecnológica, la elevada velocidad del cambio es crucial para las organizaciones y las antiguas enseñanzas ya no son efectivas. Las empresas compiten ferozmente en el mercado, donde cualquier falta de optimización se convierte en una carga que limita su progreso. Por lo que, la única solución es desarrollar y fortalecer la capacidad de adaptación ágil a un mercado en constante cambio", dicen desde Kainova.

Importancia del CEO para la reinvención

Para Carme Castro, CEO de Kainova y experta en transformación organizacional, la importancia del CEO en la reinvención de la empresa es crucial. Para enfrentar los desafíos a corto plazo y reinventar el negocio, los CEO necesitan el apoyo de su equipo directivo, mandos intermedios y empleados.

"Es fundamental tener una visión clara de lo que se desea para que una empresa sea próspera, rentable y sostenible. Esta visión corresponde al CEO en tándem con los expertos en Talento, quienes serán responsables de desarrollar políticas que impulsen la transformación hacia una empresa ágil, flexible, innovadora y líder en su sector", añade Castro.

En este sentido, las empresas más comprometidas y capacitadas son más ágiles, innovan con más facilidad y operan con una mayor colaboración. Sin embargo, la consultora también identifica "señales de alarma". La realidad es que muchos CEO no están preparados para asumir el rol de liderazgo que sus empresas necesitan: "visionario, innovador y siempre dispuesto a creer, confiar y potenciar el talento de sus equipos".

Datos de la misma encuesta revelan que el 43% de los CEO de todo el mundo señala que los directivos de sus empresas no suelen fomentar el debate y la discrepancia, y un 53% afirma que tampoco suele tolerar los pequeños fracasos. Gran parte de los CEO se cuestionan si en sus compañías se dan las condiciones necesarias para empoderar a sus empleados y fomentar la innovación.

Estas organizaciones se encuentran en una posición desfavorable, lo que aumenta la probabilidad de retrasar la transformación necesaria para adaptarse. Esto conlleva un costo: el aplazamiento de mejoras en rentabilidad, competitividad y posicionamiento de marca en el mercado. Además, si no se acepta el cambio de paradigma, se corre un riesgo muy elevado de morir como empresa.

Para esta experta en gestión del talento, hasta que no se superen las barreras que impiden que las empresas se conviertan en organizaciones basadas en la confianza, la innovación y la inteligencia colectiva para enfrentar la hipercomplejidad de múltiples cambios simultáneos, se está perdiendo la oportunidad de aumentar los resultados, reducir costos y desarrollar la capacidad de innovación necesaria para sobrevivir.