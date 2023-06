Los economistas alertan de que el paro no bajará hasta que no lo hagan las cotizaciones sociales

El Consejo General de Economistas ha advertido este martes que nuestro país no podrá reducir el paro hasta que no haya una "reducción drástica" de las cotizaciones sociales. El expresidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE) y miembro en la actualidad del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva de la CEOE, José Luis Feito, ha expuesto que los aumentos continuados, aprobados por el Ejecutivo, de las cotizaciones, van a suponer un problema a medio plazo en los salarios y la creación de empleo. "Cuanto mayores sean los costes laborales que se imponen a las empresas menos será la creación de empleo y subida de salarios", ha aseverado Feito.

En el encuentro sobre la Situación actual de la economía española y sus retos, Feito ha estado acompañado por el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, José María Serrano, de cara a intentar definir la política económica del Gobierno que se conforme después de las elecciones del 23 de julio.

Entre los principales problemas de nuestra economía ambos expertos han coincidido en la la baja productividad, la elevada deuda externa y la vulnerabilidad financiera, motivada esta última por el persistente déficit público y la elevada deuda pública. Entre las fortalezas de la economía española, los expertos coinciden en destacar la competitividad de nuestro sector exterior.

Feito ha considerado que "la causa de la debilidad de nuestra economía reside en dos serias deficiencias estructurales: una baja tasa de empleo y un exiguo crecimiento tendencial de la productividad, situándose tanto la una como lo otro significativamente por debajo (un 12%) de los valores correspondientes de la eurozona. La nula mejora de la renta per cápita a lo largo de una década y media es aún más grave de lo que parece porque el mantenimiento de las condiciones de vida a lo largo de estos años se ha conseguido a costa de un enorme endeudamiento con el resto del mundo".

Para José María Serrano, "las debilidades más importantes, que son estructurales, son dos: primero, la economía española tiene un problema serio de baja productividad, que pone en riesgo sus posibilidades de crecimiento sostenible y explica la falta de convergencia con la Eurozona. Segundo, la elevada deuda externa y la negativa Posición de Inversión Internacional muestran que España tiene un problema de vulnerabilidad financiera".

En este mismo sentido se ha expresado el presidente Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, quien en la presentación del acto ha señalado que "uno de los problemas estructurales de nuestra economía es la enorme dificultad de mejorar la productividad, si no es destruyendo empleo. Falta invertir más en tecnología, desarrollar actividades con mayor valor añadido, que permitan pagar salarios más altos y mejorar nuestra renta per cápita". En cuanto a la deuda y el déficit público de nuestro país, Pich, ha afirmado que "para atender los gastos necesarios para intentar frenar el cambio climático y para satisfacer las crecientes demandas asistenciales provocadas por el envejecimiento de la población, necesitamos unas cuentas saneadas". ¿Cómo conseguirlo?, se ha preguntado Pich: "optimizando el gasto y no conformándonos con situar nuestro déficit en un umbral del 3%, sino siendo más ambiciosos para intentar conseguir el equilibrio presupuestario", ha dicho.

Retos de la economía española

La mejora y sostenibilidad del estado de bienestar se enmarca como uno de los grandes retos a resolver en el futuro. Feito ha destacado que éste está "sobredimensionado", debido a que su mantenimiento y mejoras durante estos últimos años se han conseguido "a costa de elevar la deuda pública hasta niveles insostenibles". Para garantizar tendencialmente el nivel de transferencias públicas en términos reales "es necesario efectuar las reformas y medidas necesarias para fomentar el crecimiento de la renta per cápita y reducir el peso de la deuda pública en el PIB". Para José María Serrano, "el mantenimiento del estado del bienestar dependerá de nuestra capacidad de crecimiento y del necesario reequilibrio entre bienestar y seguridad".

Feito ha dividido en dos los principales retos que debe afrontar la economía española: "acelerar el crecimiento tendencial de nuestra renta per cápita e impulsar la convergencia con la media de la eurozona y corregir el déficit presupuestario hasta los umbrales necesarios para situar la deuda pública en zona de tranquilidad".

"Las medidas o reformas para conseguir dichos objetivos deben ir encaminadas a reducir el déficit público estructural, así como a incrementar la tasa de empleo y el ritmo de avance tendencial de la productividad. La consecución de estos resultados exige instrumentar un programa ambicioso, que debería incluir necesariamente la alteración radical de la fiscalidad; situar los costes efectivos del despido procedente (y el porcentaje que dichos despidos representan en el total de despidos), la condicionalidad del subsidio de paro y la estructura de la negociación colectiva en línea con lo existente en los países con mayor tasa de empleo de la eurozona; y aligerar la carga regulatoria sobre las empresas y armonizar las regulaciones de las CCAA a fin de potenciar la unidad (y el tamaño) del mercado nacional", ha añadido el expresidente del IEE.

Para José María Serrano, "aumentar la productividad, reducir la vulnerabilidad financiera y mejorar la eficacia y transparencia en la gestión de los fondos europeos son los grandes retos que tiene hoy planteados la economía española. Los fondos europeos, por su volumen y favorables condiciones, son ocasión para corregir problemas importantes de la economía española. A mitad de su camino no parece que se estén gestionado con la eficacia requerida y por ello urge rectificar".