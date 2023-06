La semana laboral de 4 días no convence a industria y construcción valencianas

Una de las propuestas estrella de los socios del Gobierno de Pedro Sánchez y del Gobierno valenciano saliente de Ximo Puig, fomentar la semana laboral de 4 días y 32 horas semanales, no convence a sectores como la industria, la construcción y el agro. Así lo desvela el resultado de las solicitudes de recibidas por la Generalitat Valenciana para obtener ayudas a la implantación de esta jornada laboral.

Según los datos hecho públicos por la Conselleria de Economía, un total de 41 pymes valencianas se han presentado a las subvenciones públicas convocadas para impulsar esta medida laboral. Todas ellas tienen menos de 40 empleados y, de hecho. la mayoría de las solicitudes (35) no llegan siquiera a la decena de trabajadores y varias de ellas apenas cuentan con más de 5 empleado a tiempo completo.

No es lo único en común. También todas son empresas del sector servicios según la Generalitat. Así, más de la mitad de las solicitudes corresponden a empresas de consultoría de gestión empresarial o consultoría de informática y márketing. Las 14 restantes tienen vinculación con otro tipo de servicios distintos. La Generalitat reconoce que "no se han recibido solicitudes de empresas del ámbito de la construcción, industrial o agrario", lo que deja claro que las compañías de estos sectores no ven viable aplicarla en su actividad.

Si finalmente se aceptan todas las solicitudes presentadas, las subvenciones permitirían reducir la jornada laboral a 32 horas a la semana a un total de 204 trabajadores, que no verían mermada su retribución, según las condiciones de la convocatoria pública. En la anterior convocatoria de la Generalitat apenas se concedieron estas ayudas a tres de las empresa de las 45 que lo solicitaron porque no cumplían la totalidad de los requisitos exigidos.

En el caso valenciano, la semana laboral de cuatro días es una reivindicación de Compromís, que hasta ahora ha sido responsable el departamento de Trabajo de la Generalitat Valenciana. Con las subvenciones planteadas desde el Gobierno valenciano, la empresas que ofrezcan esa jornada de cuatro días a parte de su plantilla recibirán hasta 9.611 euros por empleado durante tres años. El presupuesto total fijado para esta línea de ayudas alcanza los 1,5 millones de euros.

El piloto de Valencia

También otro de los líderes de Compromís, el hasta hace unos días alcalde de Valencia, Joan Ribó, promovió lo que calificó como una experiencia piloto mundial por la que movió un día festivo local para que durante el mes de abril y la primera semana de mayo se trabajase durante 4 días a la semana. Una experiencia que sin embargo se limitaba a estudiar los posibles efectos sobre el ámbito medioambiental, de tráfico rodado, el comercio o el turismo, sin entrar en los efectos laborales y empresariales.

En el caso del Gobierno central también se ha puesto en marcha un programa de ayudas estatal para incentivar esta reducción de jornada laboral, impulsada en este caso por los socios de Unidas Podemos en el Ejecutivo de Pedro Sánchez.