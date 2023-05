Un experto define la principal preocupación de los jubilados (y no es la pensión)

Llegada la hora del retiro, los términos que priman son jubilación, pensión, contribuciones, entre otros. Estos se traducen únicamente a conceptos económicos y no sitúan a entender el proceso emocional de lo que significa llegar a esta instancia de la vida. En este contexto, el 'coach' de jubilación, George Jerjian, evidencia las necesidades de más de 15.000 jubilados en Estados Unidos, que van más allá de lo económico y de las pensiones.

Cuando nos retiramos, nos vemos en la tesitura de no saber lo que ocurrirá después de ese momento. Nos genera inquietud, y solo pensamos en aquellas garantías que nos puede dar la cotización de todos los años trabajados, pero hay otros elementos que también preocupan y que no tienen que ver con el dinero.

Recibir una cuantía de pensión por los años trabajados, es un hecho que beneficia a la gran mayoría de las personas al momento de retirarse y que nos da una seguridad para el último ciclo de nuestros días. Pero, ¿qué pasa en el proceso del retiro desde una perspectiva mental o espiritual?

Al respecto, el consultor en jubilación George Jerjian, autor de 'Atrévase a descubrir su propósito: jubilarse, recargar, reconectar', se ha aproximado a esta introspección y en base a su experiencia médica, que casi le costó la vida, ha podido asesorar a aquellas personas que buscan tener una mentalidad de jubilación más "satisfactoria", a buscar el desafío del que "nadie habla".

El verdadero significado de la jubilación

En este contexto, Jerjian decidió saber el significado de la jubilación. Para ello, realizó una encuesta a más de 15 mil personas mayores de 60 años, en la cual la base de la pregunta era: "¿Cuál es tu mayor desafío en la jubilación?".

El investigador estableció tres tipos de categorías de respuestas, respecto a las sensaciones de los encuestados: lamento, salud e identidad.

En la categoría lamento, las principales citas fueron: "Extraño hacer el trabajo que amo"; "No creo que retirarme sea para mí. Quiero volver a la docencia"; y "No estoy seguro de qué hacer con mi tiempo. Me siento perdido."

En la categoría salud, "Mantener mi mente sana y agregar valor al mundo"; "Miedo a morir con dolor e incomodidad"; y "Cuando tienes 70 años y tienes una afección cardíaca, no puedes darle muchos más mordiscos a la manzana".

En la categoría identidad las citas fueron: "Miedo a perder mi identidad creado a lo largo de la vida"; "La gente ya no te ve"; y "Sentimientos de rechazo: internalizados, no expresados".

Propósitos de mayores

"El compilado de citas se traduce a que el mayor desafío de la jubilación, del que nadie habla, en mi experiencia, es el de encontrar un propósito", concluye George Jerjian en un artículo publicado en CNBC.

El investigador aclara que el dinero es sin duda una "preocupación". "Pero, sorprendentemente, las preocupaciones financieras no estaban entre las tres primeras de la lista", enfatiza.

Planificación de la jubilación

"La gente a menudo confunde los ahorros para la jubilación con la planificación de la jubilación. Pero estos son dos conceptos diferentes. Busque en Google las palabras 'planificación de jubilación' y verá principalmente contenido relacionado con ahorros y pensiones", argumenta.

El experto manifiesta que no hay nada sobre la planificación "real" de la jubilación, "que creo que se trata más de su vida y menos de dinero.

Tener finanzas estables que le duren durante la jubilación juega un "papel importante" en la calidad de vida, pero lo que es más importante es la planificación de su vida", sentencia George Jerjian.