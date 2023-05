Estas son las pensiones para las personas que han cotizado lo suficiente para la incapacidad permanente

Aunque las pensiones de incapacidad permanente tienen su origen en una enfermedad, dolencia o lesión del trabajador este hecho causante no es lo único necesario para cobrar la pensión y en ocasiones se obliga a los beneficios acreditar diferentes requisitos entre los que destaca por encima de todo la cotización a la Seguridad Social.

Sucede especialmente cuando la enfermedad o lesión que sufre el trabajador que solicita la pensión procede de enfermedad común, salvo excepciones. Ahí estas pensiones son totalmente contributivas, ya que exigen a sus posibles beneficiarios diferentes niveles de cotización que dependen del grado de la incapacidad permanente.

Esto puede ser un problema para personas que no han tenido una carrera laboral estable, ya que se piden requisitos globales y específicos de cotización, que se han de cumplir en el periodo inmediatamente anterior a la solicitud. Pero el sistema de pensiones ofrece una alternativa de mínimos para las personas que no consiguen esa cotización.

Así surge la figura de la pensión no contributiva de invalidez, la que se destina a las personas que, en situación de incapacidad, no han acreditado las cotizaciones suficientes que requiere la pensión contributiva de incapacidad permanente.

La página web del IMSERSO explica que estas pensiones no contributivas de invalidez son aquellas que aseguran "a todos los ciudadanos en situación de invalidez y en estado de necesidad una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios, aunque no se haya cotizado o se haya hecho de forma insuficiente para tener derecho a una pensión contributiva".

Requisitos para cobrar una pensión no contributiva de invalidez

Al igual que sucede con las pensiones contributivas de incapacidad, las pensiones no contributivas de invalidez tienen requisitos extra y, por lo tanto, no están supeditadas solamente a esa ausencia de cotizaciones. Por eso, sus beneficiarios deben cumplir varios requisitos más:

-Tener una edad de entre 18 y 64 años.

-Tener una discapacidad reconocida de al menos un 65%.

-La residencia en territorio español y haberlo hecho un mínimo de cinco años, de los cuales al menos dos deben tener lugar inmediatamente antes de la solicitud de la pensión.

Límites de renta para cobrar una pensión no contributiva de invalidez

Además, se exige que el beneficiario de una pensión no contributiva de invalidez no supere determinados niveles de renta. El objetivo de este requisito, que también se eleva a la unidad de convivencia al completo, es no pagar la pensión a una persona que ya disponga de ingresos suficientes. Estos límites son los siguientes:

-El beneficiario de una pensión no contributiva de invalidez no puede tener ingresos superiores a 6.784,54 euros anuales.

-Si el beneficiario convive con más personas (de hasta segundo grado de cosanguinidad) en su unidad de convivencia, el límite de ingresos para todos los miembros es de 11.533,72 euros anuales para dos personas, de 16.282,90 euros para tres personas y de 21.032,08 euros anuales para cuatro personas o más.

-Si entre los miembros de la unidad de convivencia hay un padre, una madre o un hijo los límites suben a 28.834,30 euros en el caso de dos personas, a 40.707,25 euros en el caso de tres personas y a 52.580,20 euros en el caso de cuatro o más personas.

Cuantías de las pensiones no contributivas de invalidez

Las cuantías de las pensiones no contributivas (entre las que se encuentra la de invalidez) se subieron un 15% a mediados de 2022, una medida que formó parte del ramillete que el Gobierno ideó para luchar contra la inflación por el precio de la luz y los efectos de la guerra de Ucrania. Este aumento se mantuvo para todo 2023, por lo que los importes no han variado con el cambio de año y son los siguientes:

-La cuantía de la pensión no contributiva de invalidez es de 481,61 euros mensuales y 6.784,54 euros anuales.

-La cuantía de la pensión mínima del 25% es de 121,15 euros mensuales y 1.696,14 euros anuales.

-La cuantía de la pensión con el incremento del 50% es de 726,92 euros mensuales y 10.176,81 euros anuales.

Cuando en la misma unidad de convivencia se encuentren varios beneficiarios de la pensión no contributiva de invalidez la cuantía de las mismas para cada uno de ellos dependerá del número de beneficiarios:

-La cuantía de la pensión no contributiva de invalidez para dos personas en la misma unidad de convivencia es de 411,92 euros mensuales y 5.766,86 euros anuales para cada una de ellas.

-La cuantía de la pensión no contributiva de invalidez para tres o más personas en la misma unidad de convivencia es de 387,69 euros mensuales y 5.427,63 euros anuales.