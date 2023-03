¿Por qué Díaz oculta la radiografía completa de los fijos discontinuos?

La primera incógnita tras conocerse el contenido de la respuesta Parlamentaria al Grupo Popular sobre los fijos discontinuos "excluidos del paro registrado" es la razón por la que no se han publicado mucho antes. Se trata de cifras que no cuestionan el mensaje del Gobierno y que, como se ha visto en la sesión de control de este miércoles, no ha puesto en ningún brete a Gobierno bastante ocupado con sus propios frentes internos. Lo cierto también es que distan mucho de reflejar la realidad de los trabajadores sujetos a esta modalidad contractual un año después de la reforma laboral.

Los fijos discontinuos se han convertido en el 'garbanzo negro' de una norma que tiene como razón de ser acabar con la precariedad laboral. Pero que el 38% de los nuevos contratos indefinidos firmados en todo 2022 aporten apenas el 5% de los ocupados es un balance que recuerda más a lo que ocurre con los contratos temporales que los indefinidos.

De hecho, cuando la vicepresidenta Yolanda Díaz recurre a este escaso peso en el empleo para justificar la irrelevancia de la polémica, recuera mucho a lo que su antecesora Fátima Báñez respondía cuando le echaban en cara la temporalidad del empleo tras su reforma: la mayoría de los trabajadores son fijos, aunque los contratos digan otra cosa. Y añadía: "Lo primero es tener trabajo, aunque sea eventual". Ahora el lema es: "Lo primero es un trabajo fijo". Aunque sea a rachas.

Esta volatilidad de los fijos discontinuos lleva a que su pase a la inactividad se haya convertido en la segunda causa de baja de afiliación de los trabajadores, después del fin de un contrato temporal.

Estar inactivo significa seguir con el contrato vigente, pero sin cobrar un sueldo ni cotizar y, con suerte, poder cobrar una prestación por desempleo si se apunta al paro. O, mejor dicho, a la demanda de empleo con relación laboral. Un negocio para el SEPE que no ve aumentar las listas del paro.

Si algo hay que dejar claro en este punto, es que nunca han contado como parados. La propia Báñez ya intentó potenciaros en su reforma, aunque su efecto quedó limitado a regiones como Baleares. Pero igual de cierto (o más) lo es que nunca han sido tantos.

En 2012 se firmaron 2,6 millones de contratos, aunque solo 456.000 cuajaron en empleo neto. Es decir, seguían dados de alta como afilados a cierre de año. O, expresado de otra forma, 5,13 contratos por empleo. ¿Dónde están estas personas?

Eso es lo que nos tiene que aclarar Díaz. La cifra de 443.078 inscritos en los servicios de público de empleo que le han reconocido al PP nos dice que la gran mayoría no está 'maquillando' el paro. Están directamente fuera del sistema.

Aclarar siquiera si siguen vinculados por contrato a la misma empresa, han dimitido o han, finalmente despedidos (tres supuestos que también han batido récords en 2022), escapa al alcance Ministerio de Trabajo: así se lo reconoce al PP en otra de las respuestas. Podría hacerlo, eso sí, si realizara un cruce con los datos de Seguridad Social, que José Luis Escrivá acaba de revisar y actualizar de manera encomiable.

El eco de los ERTEs

Y existe un precedente: los datos de afectados por ERTE, que contaban con un registro ad hoc supervisado por la Secretaría de Estado de Empleo y el SEPE hasta que en 2020 el alud de procedimientos a causa de la pandemia desbordó hasta tal punto el registro convencional que hubo que derivárselo a los estadísticos de Seguridad Social para que podrían ofrecer cifras en tiempo real. Era eso o aguantar una oleada de críticas por opacidad y maquillaje del paro.

Las mismas que reciben hoy, aunque con una sonada diferencia: los ERTEs fueron fruto de una excepcionalidad; lo de los fijos discontinuos deriva de una reforma estructural del mercado de trabajo más precario de Europa, y que la Comisión Europea vigila con lupa.

Aunque Bruselas aplaude la reforma de Díaz, no conviene olvidar que también hizo lo propio con la de Báñez (siguen los paralelismos) y no dejó de criticar la precariedad del empleo. No es descartable que lo haga al hilo de una modalidad contractual que parece trabajadores y parados si no falsos, al menos fantasmagóricos.

Solo teniendo esto en cuenta se entiende que a puertas de un ciclo electoral que se anticipa, por usar una expresión comedida, muy complejo, lo que la vicepresidenta segunda menos teme son las cifras de demandante de paro registrado como las que les han pasado al PP. De hecho, la mayoría de analistas, expertos y periodistas lo ven una "voladura controlada" para restar presión a un informe que se ha comprometido a presentar pero que nadie sabe cuándo ni cómo ni con qué profundidad.