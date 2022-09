Ayuso: "Intervenir los precios sólo sirve para dispararlos y para llevarnos al modelo cubano"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asegura que "intervenir los precios sólo sirve para dispararlos y para llevarnos al modelo cubano", en referencia a la propuesta de la vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Yolanda Díaz, para hacer frente al encarecimiento de los alimentos. En su lugar, propone rebajar los impuestos, incrementar la competitividad y crear más empleo, porque de lo contrario solo se estará extendiendo la miseria y la pobreza a toda la cadena de alimentación.

Ayuso, en una entrevista concedida al diario La Razón, señala que el único que se está beneficiando de esta situación inflacionaria es el propio Gobierno de Pedro Sánchez, no las empresas de distribución, ni las compañías eléctricas o las entidades bancarias. Por ese motivo, no ve razonable el impuesto a la facturación de estas dos últimas, ya que considera que debería ser el Estado el que hiciera el esfuerzo. Tampoco le convence la propuesta de la Unión Europea, pues ella es "partidaria de no gravar nada", pero sí tiene que elegir, se decanta por ésta porque los fondos recaudados servirán para repercutirá positivamente en los ciudadanos y "no se lo quede Hacienda".

En cuanto a las medidas para reducir el consumo energético, la presidenta de la Comunidad de Madrid sostiene que siempre se puede mejorar, aunque para ello "hace falta información e incentivos fiscales". Precisamente a esa necesidad responden las propuestas presentadas por su partido al Gobierno de España, que incluyen rebajas y estímulos fiscales para premiar el ahorro a partir de cierto porcentaje, añade.