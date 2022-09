Economía prevé una moderación del PIB en otoño pero sin contracción

El Ministerio de Asuntos Económicos que dirige Nadia Calviño prevé una moderación del crecimiento económico en el tercer trimestre. Eso sí, según explican fuentes de la cartera económica, los peores presagios aún no están confirmados y el PIB español no caerá en contracción este otoño. Pese a todo, este avance preliminar aún no toma como referencia gran parte de los indicadores del trimestre.

Fuentes de Economía defienden que el desempeño económico español ha obtenido mejores registros que el entorno de la eurozona durante la pasada primavera. Entonces, indican estas mismas fuentes, ya había algunos analistas que anticipaban una contracción que no se llegó a cumplir. El PIB español creció un 1,1% en el segundo trimestre.

Al igual que la aceleración de la economía española respondió con contundencia a la guerra el pasado trimestre, el verano está haciendo florecer de forma definitiva los temores de recesión en el entorno europeo. Si bien descartan una contracción del PIB en el tercer trimestre, el departamento de la vicepresidenta económica destaca el frenazo industrial en Europa.

Los últimos registros del PMI revelan una tendencia hacia el estancamiento en un sector de gran peso en España, el de los servicios; y el compuesto registra su peor dato en siete meses. Si miramos hacia el resto de Europa, dos grandes potencias ya han caído en contracción: Alemania, especialmente maniatada por la dependencia del gas ruso, e Italia. El resto, España, Francia e Irlanda marcan tendencias bajistas que les acercan al decrecimiento.

Sector exterior y empleo

Centrados en diferentes aspectos de la economía española, en el Ministerio valoran positivamente la fortaleza que ha protagonizado el mercado laboral al contrario que en otras crisis en las que mostró mayor debilidad. Este verano, destacan el dato negativo de julio, mes clave tradicionalmente de creación de puestos de trabajo, que fue punto de inflexión por el frenazo.

Al respecto, indicaron que las pensiones no entran dentro de este acuerdo y tener un marco plurianual en el que ir recuperando las cuantías es muy importante, ya que permite dar estabilidad y tener más flexibilidad en la negociación. Además, señalaron que los agentes sociales han alcanzado acuerdos más difíciles y confiaron en que pueden llegar a un acuerdo que nos ayude a que la inflación baje.

Al respecto de los márgenes de beneficio de las empresas, destacaron que, en términos generales, ha habido una recuperación en comparación con los peores meses de la pandemia, pero no una ampliación general coincidiendo con la inflación. No en vano, aseveraron que están tratando de afinar unos datos complicados de calcular, que serán relevantes si se va a hacer un pacto de rentas este año.

El Ministerio destacó que algunas fortalezas de la economía española para los próximos meses era el sector exterior, donde espera que la exportación de bienes y servicios contenga parte de la inflación energética que es importada del exterior; además de la reducción de deuda y déficit público.