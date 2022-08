Esta es la pensión de jubilación que cobran las personas que han cotizado menos de 15 años

Aunque pueda parecer extraño, una persona no tiene garantizado el cobro de una pensión contributiva de jubilación cuando le llegue la edad de jubilarse. Para poder percibirla debe cumplir con unos criterios que hacen referencia principalmente a la cotización, por lo que los ciudadanos que apenas hayan cotizado durante su vida tendrán complicado conseguir la pensión.

Para percibir una pensión contributiva de jubilación es estrictamente necesario que el trabajador haya trabajado y cotizado por ello al menos 15 años, de los cuales dos deben darse entre los 15 años previos a la solicitud de la jubilación. En el caso de no llegar a ese nivel (ya sea por haber trabajado en negro o por no haber trabajado) de cotización será imposible cobrar la pensión contributiva.

Esto no significa que el ciudadano quede desprotegido. En estas situaciones entran las pensiones no contributivas de jubilación, aquellas que se conceden "a todos los ciudadanos mayores de 65 años y en estado de necesidad una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios, aunque no se haya cotizado o se haya hecho de forma insuficiente para tener derecho a una pensión contributiva", según explica el IMSERSO en su página web.

Con todo, no basta solo con acreditar que no se ha llegado a ese nivel de cotización. Para cobrar una pensión no contributiva de jubilación es necesario reunir una serie de condiciones.

Requisitos para cobrar la pensión no contributiva de jubilación

-Tener al menos 65 años, la edad ordinaria de jubilación.

-Residir en territorio español y haberlo hecho por un periodo mínimo de 10 años en el periodo que va de los 16 años a la fecha de devengo de la pensión. De esos 10 al menos dos deben darse de forma consecutiva y anterior a la solicitud de la pensión.

-Demostrar unos ingresos anuales inferiores a 5.899,60 euros anuales si se vive solo. En caso de formar una unidad de convivencia, las cantidades son diferentes: 10.029,32 euros anuales para dos personas, 14.159,04 para tres personas y 18.288,76 para cuatro o más personas. Si entre los habitantes se encuentran padres o hijos, los límites de ingresos aumentan: 25.073,30 euros anuales para dos personas, 35.397,60 euros anuales para tres personas y 45.721,90 euros anuales para cuatro o más personas.

Cuantía de las pensiones no contributivas de jubilación

Estas pensiones se actualizarán, al igual que las contributivas, con el aumento de la inflación y el IPC (índice de Precios al Consumo), aunque para 2022 subieron ligeramente por encima de esas referencias, en un 3%. Esto dejó las cantidades en las siguientes cifras:

-421,40 euros mensuales y 5.899,60 euros anuales con carácter general.

-105,35 euros mensuales y 1.474,90 euros anuales en el caso de las pensiones del 25%.

-Si coinciden varios beneficiarios en la misma unidad familiar, la cantidad para cada uno de ellos es de 358,19 euros mensuales (5.014,66 euros anuales) en caso de dos beneficiarios y de 337,12 euros mensuales (4.719,68 euros anuales) en tres o más beneficiarios.

Estas cantidades, aprobadas para 2022, se han visto modificadas a mitad de año después de que el Gobierno incluyese un aumento del 15% en los decretos económicos para paliar el impacto de la guerra en Ucrania. Este aumento temporal del 15%, aplicable sobre las cantidades anteriores, durará hasta final de año.