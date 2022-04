Las medidas de Moncloa bajarán el IPC menos de un punto porcentual

A tres días de conocer el mayor dato inflacionista de España (9,8%) desde el año 1985, el plan de choque del Gobierno de Pedro Sánchez, aprobado este martes en Consejo de Ministros para combatir los efectos de la invasión de Ucrania, por parte de Rusia, parece desactivado. Máxime cuando el informe de Funcas habla de una rebaja de la inflación de solo un punto. Al menos así lo valora la mayoría de expertos económicos consultados por eE, quienes aceptan que la inflación baje menos de un punto. Eso sí, señalan que, la falta de reformas estructurales acabará intensificando el precio de la cesta de la compra y de los combustibles. Es más, consideran que las subvenciones, los Ertes, los ICO, la intervención del alquiler o la prohibición del despido alimentarán más la espiral inflacionista.

Para Miguel Ángel Bernal, economista y socio del despacho Bernal & Sanz Bujanda, el plan no tendrá ningún efecto en la inflación, porque no combate la raíz del problema, "que es la elevación de los costes" Antes -afirma- "hay que reducir el déficit público, acometer la reforma de las pensiones o trabajar por la unidad de mercado". Es más -subraya Bernal- "este plan va a agravar el déficit, retrasando el crecimiento a 2023. En su opinión se trata de un plan de subvenciones, remiendos y medidas que ya se llevaron a cabo durante la pandemia, cuando entonces el problema no era la inflación. Asimismo, destaca que, muchas de sus medidas no aclaran la burocracia que se desprende aquel que tenga que solicitarlas.

Bernal sostiene que el programa de Sánchez acabará agravando el déficit público en un momento en el que se necesita lo contrario. "No hay ningún control del gasto ineficaz, y este gasto solo sirve para alimentar el populismo dogmático y sectario de la izquierda caviar".

Aun sin saber si es más inflacionista el plan, "lo que está claro -aborda- es que nos acerca mucho más a una estanflación, y la estanflación -explica- no está generada por una recesión, sino por un crecimiento inferior a las posibilidades económicas. Por último, Miguel Ángel Bernal subraya una contracción del crecimiento, de momento entre el 4% y el 4,5%, "insuficiente para volver a cerrar la brecha abierta por el covid".

José María Rotellar, profesor de Economía de la Universidad Francisco de Vitoria, afirma que el plan "es una auténtico despropósito, que va contra la libertad de empresa, prohíbe el despido, impide la revalorización de los alquileres más allá del 2%, establece topes en los precios y, va contra la sostenibilidad de las cuentas públicas al incrementar el gasto".

El excesivo gasto público

Para el profesor universitario ninguna de esas "medidas demagógicas solucionará el grave problema que vivimos, pues un un problema estructural que no se remedia con parches subvencionados. Es más, agravará más la situación, pues como seguimos viviendo en una liquidez abundante, los cuellos de botella son financiados, y por eso, por dicho fenómeno monetario, la inflación se dispara, de manera que -concluye-, intensificar con más gasto público solo cebará una presión inflacionista y hará más probable que la proyección de inflación a medio plazo se intensifique".

Desde la dirección de Gestión Tressis, Daniel Lacalle explica a eE que este plan "es una suma de parches, de medidas que ya estaban en marcha y que no harán nada, teniendo en cuenta que algunas de ellas ya son de por sí inflacionistas". El problema -sostiene Lacalle- es que el Gobierno propone acciones sobre las consecuencias no sobre las causas. "Y la causa de nuestra inflación -afirma- es que tenemos el mayor déficit fiscal monetizado por el BCE, añadido a menores medidas de liberalización, y a que tenemos una relación de costes regulados que tienen impuestos encadenados y costes ligados al mercado diario como es el coste de la luz".

Explica Javier Santacruz, investigador principal de Civismo, que el plan de Sánchez es netamente expansivo apoyado en la recaudación extraordinaria que obtiene gracias a la inflación. Así -remarca-, "la decisión de atacar la crisis por el lado del gasto, con subvenciones al coste de los combustibles, más Ertes, más Icos y todo ello en un contexto inflacionista supone alimentar la espiral inflacionista".

José Manuel Corrales, profesor de la Universidad Europea: "Las medidas están bien orientadas, pero su efecto será limitado"

Para Víctor Alvargonzález, socio fundador de Nextep Finance," el efecto del plan sobre la inflación será moderado y centrado en evitar que la inflación suba más más que en reducir la significativamente, sin olvidar que, el precio de la deuda será cada vez mayor, porque el gobierno no está dispuesto a reducir otros gastos".

Las medidas únicamente son de contención del crecimiento de la inflación, no de rebaja de los precios, cifrando entorno al 1% el impacto de esta medida sobre el alza del IPC. Es una de las principales conclusiones de Antonio Pedraza, del Consejo General de Economistas, que critica que la presión fiscal se está viendo elevada también por el efecto del IPC. En abril, añade, los precios se mantendrán elevados porque la "subvención" sobre el combustible no será lo suficientemente rígida. Habrá que esperar todo el mes de abril a que esta inflación que, señala, "sigue desbocada", se contenga en cierta medida. Durante abril los socios europeos tienen que dar el visto bueno al desacople del gas, una medida que Pedraza considera sí será más eficiente.

José Manuel Corrales, profesor de la Universidad Europea, opina que "las medidas están bien orientadas, pero su efecto será limitado", y también valora positivamente los plazos que marca el plan de respuesta. En línea, concuerda en que el plan de choque es eficiente para contener el crecimiento de la inflación, no para reducirla, y cifra también en torno al punto ese impacto. Corrales ya espera una inflación que sobrepase el temido doble dígito y añade un cóctel letal para la economía: caer en la estanflación arrastraría al conjunto español.

Por último, para Ángel De La Fuente, director ejecutivo de Fedea, antes de valorar el impacto es recomendable ver los detalles de lo que el Gobierno quiere hacer con el gas usado y el precio máximo que fijan.