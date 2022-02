Cómo conseguir una pensión de jubilación si no has cotizado lo suficiente

Las pensiones contributivas de jubilación exigen una serie de requisitos a cumplir para poder percibirse. Estos requisitos hacen referencia a la edad del trabajador y también a los años que ha cotizado previamente. Si no cumple con esto último, no podrá tener esta pensión, pero sí podría tener otra de otro tipo.

El sistema de protección de la Seguridad Social también contempla la cobertura a los trabajadores que han llegado a la edad de jubilación ordinaria sin tener la cotización suficiente para cobrar una pensión contributiva. Es en esas situaciones cuando puede salir a su rescate la pensión no contributiva de jubilación.

De acuerdo con el IMSERSO, estas prestaciones tienen el objetivo de "asegurar a todos los ciudadanos mayores de 65 años y en estado de necesidad una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios". Esto se debe a que el Estado garantiza a estas personas la protección necesaria después de haber realizado alguna actividad profesional a lo largo de su vida.

Requisitos para cobrar la pensión no contributiva de jubilación

Para cobrar estas prestaciones, no obstante, hay que cumplir una serie de condiciones. O lo que es lo mismo, la pensión no contributiva de jubilación no se otorga directamente a todas las personas que no han llegado a la cotización que exige la pensión contributiva. En definitiva, las personas que deseen cobrar la pensión no contributiva de jubilación deben acreditar:

-Que sus ingresos anuales son menores a 5.899,60 euros al año. En caso de formar una unidad de convivencia (unidas por matrimonio o parentesco por cosanguinidad o adopción hasta el segundo grado) con más personas, el límite es de 10.029,32 euros para dos personas, de 14.159,04 para tres personas y de 18.288,76 euros para cuatro o más personas.

Además, si entre los convivientes de esa unidad de convivencia se encuentra algún hijo los límites aumentan de la siguiente forma: 25.073,30 euros anuales para dos personas, 35.397,60 euros anuales para tres personas y 45.721,90 euros anuales para cuatro o más personas.

-Tener al menos 65 años de edad.

-Residir en territorio español y haberlo hecho al menos durante 10 años desde los 16 años al cumplimiento del devengo de la pensión, con la obligación de incluir los dos últimos años inmediatamente anteriores a la solicitud de la pensión en ese cómputo.

Cuantía de las pensiones no contributivas de jubilación

De cumplir todos esos requisitos, los trabajadores que no hayan cotizado lo suficiente para una pensión contributiva podrán percibir una pensión no contributiva. Estas prestaciones se han incrementado un 3% tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, y con la que quedan las siguientes cuantías:

-Cuando se tiene derecho a la pensión íntegra, el importe es de 421,40 euros al mes y 5.899,60 euros al año.

-Cuando se tiene derecho a la pensión del 25%, el importe es de 105,35 euros al mes y 1.474,90 euros al año.

-Cuando coincidan dos beneficiarios de la misma pensión en una unidad familiar, el importe para cada uno es de 358,19 euros al mes y 5.014,66 euros al año.

-Cuando coincidan tres o más beneficiarios de la misma pensión en una unidad familiar, el importe para cada uno es de 337,12 euros al mes y 4.719,68 euros al año.