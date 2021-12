Este es el plazo en el que puedes solicitar una pensión de jubilación a la Seguridad Social

El momento de la jubilación a menudo es el más esperado por los trabajadores que desean retirarse definitivamente del mercado laboral y cobrar una pensión. Pero, ¿cuándo hacerlo? Si dicho trabajador tiene clara la fecha en la que desea jubilarse, también ha de saber de que ha de cumplir con ciertos plazos.

La Seguridad Social ha explicado en su cuenta de atención al ciudadano de la red social Twitter de que "puedes solicitar la jubilación dentro de los 3 meses anteriores y posteriores al cese en el trabajo" y de que ello conllevará que los efectos de jubilación serán "a partir del día siguiente al cese". Esto quiere decir que, si se hace dentro de ese plazo, se tendrá derecho a la pensión generada desde el primer día del cese en el trabajo para jubilarse.

En caso de tardar más tiempo hay que considerar cuál ha sido la demora en solicitar la pensión. La Seguridad Social explica que para los casos en los que la pensión se pide fuera de ese plazo anteriormente explicado "se devengará con una retroactividad máxima de 3 meses desde la fecha de presentación de la solicitud". Es decir, solo se recuperan tres meses, el resto se perdería.

La cosa cambia para los trabajadores que accedan a la pensión de jubilación sin estar dados de alta en la Seguridad Social. En esos casos, los efectos de la pensión serán solo a partir del día en el que se solicite la jubilación. No se contemplan plazos previos y si no se pide antes la jubilación no se percibirán importes atrasados de la pensión.

Estos parámetros no solo se aplican a la jubilación voluntaria, también son de aplicación para modalidades de jubilación anticipada como la voluntaria (que pemrite hacerlo con hasta dos años de adelanto) y la involuntaria o derivada de un cese involuntario en el trabajo (que permite hacerlo con hasta cuatro años de adelanto.

Cuándo responde la Seguridad Social

Una vez se solicita la pensión de jubilación, es el turno de la Seguridad Social, que ha de estudiar la solicitud y toda la documentación que adjunte el trabajador y que varía en función de la modalidad de jubilación de la que se trate. El organismo está obligado a responder por ley en un plazo determinado de tiempo.

La Seguridad Social tiene un plazo de 90 días hábiles para contestar a la solicitudes de pensiones de jubilación. Se trata de un tiempo significativamente menor al de las pensiones de incapacidad permanente (más complicadas en su concesión por la mayor cantidad de variables a tener en cuenta), que es de hasta 135 días hábiles.

Con todo, el organismo dispone de una maquinaria engrasada, dado el gran número de pensiones de jubilación que se conceden y pagan (en la actualidad se abonan más de 6,2 millones de prestaciones de este tipo). De hecho, los datos del mes de septiembre, el último disponible, hablan de un periodo muy pequeño: 16,67 días de media.

A lo largo de 2021 el tiempo es algo mayor, pero corto en todo caso, la Seguridad Social tarda 19,97 días en conceder (o no) una pensión de incapacidad permanente. En la práctica, en menos de un mes el trabajador sabe si tiene derecho a cobrar pensión y el importe de la prestación que le queda.