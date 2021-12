El mensaje de la Seguridad Social a los que han cambiado de número de teléfono: así deben registrarlo

Cambiar de número de teléfono de móvil siempre conlleva ciertas actualizaciones: contraseñas, aplicaciones, comprobaciones con los contactos...y, por qué no, también la renovación de nuestros datos a ojos de instituciones gubernamentales como la Seguridad Social.

El organismo cuenta con un método de acceso a los trámites online a través de SMS, con una tecnología que se basa en el envío de contraseñas seguras a un teléfono registrado en su base de datos. La recepción de ese código, en un procedimiento similar al que tiene lugar en diferentes operaciones bancarias, permite iniciar y realizar hasta un total de 58 servicios (puede ver el listado en este enlace).

No obstante, para que ese código llegue al dispositivo del ciudadano (y posteriormente pueda introducirlo) es indispensable que el teléfono móvil esté registrado en la base de datos de la Seguridad Social, ya que de lo contrario el código no llegará a ese dispositivo al no estar recogido en sus archivos.

Por esta razón, si el ciudadano cambia de número de teléfono móvil se verá afectado en su relación con la Seguridad Social, ya que no podrá hacer trámites por esa vía hasta que no comunique al organismo ese cambio en su teléfono móvil, que en esencia es una modificación más de sus datos personales.

En su perfil de atención al ciudadano de la red social Twitter, la Seguridad Social ha querido explicar cuál es el proceso para actualizar el número de teléfono móvil que consta en su base de datos. Una forma de hacerlo es cumplimentando el modelo TA.1, en el que después de rellenar todos los datos personales ha de indicar que el motivo de envío de este formulario es la 'variación de datos', explicando la causa que ha originado esta modificación.

Con el formulario ya completado, deberá rellenar otro más, el de solicitud de cambio de datos (disponible aquí), en el que incluirá el anterior (lo puede adjuntar) y añadirá sus datos personales. Tras hacerlo, debe seleccionar la opción 'Ciudadano/trabajador', posteriormente elegir la categoría 'Comunicación y variación de datos/Domicilio'. Tras cumplir todos estos pasos podrá enviarse el formulario.

Este impreso también se puede rellenar a través de la plataforma 'Te Ayudamos', en la que podrá realizar el trámite aportando los datos personales pertinentes, el lugar de residencia y un documento acreditativo de la posesión por parte del ciudadano de ese nuevo número de teléfono a registrar.

Además, si se dispone de certificado digital (puede conseguirlo en cuatro sencillos pasos) o Cl@ve PIN puede registrar el nuevo número de teléfono móvil a través del servicio 'Cambio y comunicación de teléfono y correo electrónico', al que se puede acceder entrando en este enlace.