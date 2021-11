La recaudación tributaria aumenta un 14%, el doble que la economía

Xavier Gil Pecharromán Vigo

"Los ingresos por recaudación de impuestos están creciendo el doble de la economía", anunció este viernes el director de la Agencia Tributaria (Aeat), Jesús Gascón, tras explicar que los ingresos tributarios están creciendo, hasta octubre, un 14% más sobre los diez primeros meses de 2020, lo que sitúan la recaudación en tres puntos por encima de los niveles precrisis de 2019.

Gascón explicó en el transcurso de su intervención en la clausura del XXXI Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado, (IHE), que esta situación responde a varios factores, entre los que ha destacado el mayor peso de las ayudas públicas para el conjunto de ciudadanos y empresas, ligadas al control administrativo, así como por la caída del uso del efectivo y las facilidades que se dan a través de los datos fiscales y los borrador, es del IRPF, así como a la efectividad en el control del fraude fiscal.

Sin embargo, a pesar de los buenos datos recaudatorios, el director de la Aeat ha advertido que es preciso ser prudentes porque la pandemia no ha finalizado y es preciso no bajar la guardia. Así, Gascón ha advertido de la necesidad de estar atentos a "giros inesperados y no precisamente positivos".

Con respecto a los fondos europeos, el director de la Aeat se ha referido al papel de la Agencia Tributaria y ha comentado que esta institución deberá presentar una evaluación provisional en el último trimestre de 2022 de la Ley de lucha contra el fraude, así como en el último trimestre de 2023 un informe de evaluación sobre sus resultados, para decidir si es preciso mantenerlas o modificarlas.

Gascón se refirió también al reto que tiene por delante la Aeat ante la llegada de 10.000 nuevos funcionarios en los próximos cinco años, en sustitución de los 800 veteranos que se jubilan anualmente.

Sobre el libro blanco de la reforma fiscal, Ransés Pèrez Bogas, presidente de la IHE, comentó que se ha introducido la implantación de la teoría del conocimiento en materia de IVA deducible en adquisiciones a precios inferiores de mercado. "Un tema muy de actualidad en tramas de fraudes de los hidrocarburos", ha explicado.

La Agencia Tributaria está prestando información estadística a este grupo para el análisis, que supondrá la aprobación de cambios normativos que la Aeat tendrá que gestionar, según comentó Gascón.

Además, ha instado a que sean cambios "gestionables", ya que, la Aeat va a enfrentarse a un reto importante tras la reforma y tras los acuerdos internacionales sobre tributación que se alcancen en el seno de la Ocde y la Unión Europea.

El director del Instituto de Estudios Fiscales, Alain Cuenca, que actúa como secretario del grupo de expertos que analiza las líneas generales que debe seguir la reforma, ha defendido que ésta es importante y necesaria. Y ha comentado que el grupo de expertos presentará sus conclusiones al Ejecutivo antes del 28 de febrero del próximo año y las expondrán en el Libro Blanco', sobre el que Cuenca ya ha anticipado que será extenso

La reforma fiscal prestará especial atención a la tributación medioambiental, a los cambios y tendencias de la digitalización, a la imposición patrimonial y a las actividades emergentes.

A este respecto, el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo y miembro del Comité de Expertos para la reforma fiscal, Santiago Lago, ha comentado que España tiene un problema muy serio con el déficit estructural, que viene explicado por que los ingresos están por debajo del nivel que podrían alcanzar.

"Hace mucho tiempo que sabemos que el sistema tributario tiene agujeros"

"Los datos muestran que nuestro agujero fiscal no está en un gasto excesivo, sino en unos ingresos muy bajos" ha afirmado.

"Hace mucho tiempo que sabemos que el sistema tributario tiene agujeros y problemas porque es un sistema que después de cuarenta años solo ha incorporado alguna reforma parcial.

Por su parte, Ransés Pérez Bogas ha explicado que "los tributos medioambientales generan un doble beneficio, por un lado, recaudatorio, por otro, de reducción de la contaminación".

Entrada en domicilios fiscales

El porcentaje de entradas en los domicilios de los contribuyentes por parte de la Inspección de Hacienda tan solo supone un 0,3% del total de las inspecciones realizadas en el último quinquenio, según anunció ayer Marcos Álvarez Suso. Subdirector de Ordenación Legal, Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Aeat.

También explicó que l 84 % de las actuaciones con entrada en domicilio acaban con actas con acuerdo o de conformidad en las que no hay litigiosidad

E magistrado del Tribunal Supremo Navarro Sanchís, autor de la sentencia que obliga a incluir en un procedimiento de inspección al contribuyente inspeccionado, explicó que que la Ley 11/2021 no "tapa todos los huecos que abre la jurisprudencia del Tribunal Supremo y sostiene que sería necesaria una ley orgánica que desarrolle el derecho fundamental al domicilio constitucionalmente protegido".

Es un lapsus que la regulación del artículo 113 de la LGT

Javier García Taboada, miembro de la directiva de la Asociación de Asesores Fiscales (Aedaf) ha señalado que es un lapsus que la regulación del artículo 113 de la LGT hable sólo de la autorización judicial para la entrada, nada dice del posterior registro.

El inspector de Hacienda y exdiputado Francisco de la Torre destacó las dificultades para delimitar el domicilio constitucionalmente protegido de las personas jurídicas.