Garamendi carga contra la reforma laboral y el alza de cotizaciones: "La inseguridad no anima a las empresas a invertir"

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha arremetido hoy durante el Congreso de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE) contra el intento de una parte del Gobierno de derogar la reforma laboral. El líder de los empresarios insistió en que Europa pide reformas para otorgar los fondos Next Generation pero no son las contrarreformas que se están presentando desde una parte del Gobierno, incluidos los cambios en los convenios colectivos.

En la reunión mantenida ayer, explica Garamendi, se presentó el mismo papel de hace quince días así que "no sé si se ha coordinado o no el Gobierno", indicó en dirigente empresarial.

"Nos volvemos a ratificar en que vamos a trabajar por un acuerdo pero con los objetivos de Europa" aseveró Garamendi que indicó que "tenemos que ver de una forma seria como trabajamos la temporalidad pero no se puede unir temporalidad a precariedad. Habrá alguna que lo sea pero hay otras muchas que no lo son".

El presidente de la patronal insistió también en que "Europa habla de qué hacemos con el paro juvenil. Es otro tema que nos preocupa. Desde el punto de vista técnico vamos a trabajar con toda seriedad como hemos hecho con los últimos doce acuerdos, lo digo porque parece que somos malísimos pero el ruido mediático y la filtración de papeles ayuda muy poco a que esto funcione", lamentó el presidente de la patronal.

Garamendi fue incluso más allá y se quejó de que hace dos días les entregaron un folio y medio para dar un visto bueno a un cambio de las pensiones mientras todo el documento y los gráficos ya estaban en algún medio de comunicación y pidió que en toda esta negociación se les dé un mayor plazo para estudiar la propuesta y que tenga un papel relevante el Pacto de Toledo.

El presidente de CEOE además insistió en que cuando se firma un papel, la patronal cumple pese a su heterogeneidad y llama la atención que en el primer acuerdo sobre las pensiones, una parte del Gobierno "ha puesto un montón de enmiendas contra el acuerdo que el propio Gobierno ha pactado" y se pregunta: "¿Qué validez tienen los acuerdos con el Gobierno cuando un partido que está apoyándolo ha metido enmiendas? ¿Va a hacer lo mismo en los próximos acuerdos?".

"A mi no me vale una hoja y media para decirnos que tenemos que dar el visto bueno en 14 días. Es muy poco serio", ha criticado el dirigente empresarial, que ha incidido en que las cotizaciones sociales son un "impuesto" y en que son un 30% superiores a la media europea.

"Es que no es sólo el 0,5% de subida. Es que luego hay que saber si destoparán cotizaciones. Es que no me vale que vayas por tramos y te acepte esto y mañana me metas otra", ha argumentado Garamendi, que ha pedido al Pacto de Toledo que se pronuncie sobre este tema.

"Reglas estables" para jugar el partido

El dirigente de la CEOE ha insistido en que tanto en la reforma laboral como en la de pensiones lo que pide son "tres cosas que le preocupan sobremanera: seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y calidad de la norma".

"Los empresarios somos optimistas por encima de todo, pero salimos a jugar los partidos con las normas que nos pone el Gobierno (...) La inseguridad no anima a que las empresas, que son las que hacen crecer al país, quieran invertir", ha advertido.

Garamendi pidió unidad a los empresas y aseguró que con ganas de pactar y defendiendo nuestras ideas se podrá avanzar en un momento clave para España.