El plan de Escrivá cubre solo el 1,6% del déficit de la década dura en pensiones

La nueva propuesta del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá -que elevará 0,5 puntos las cotizaciones sociales para afrontar la jubilación de la generación del baby boom-, apenas cubrirá el 1,6% del déficit del sistema de pensiones durante la década dura que deberá absorver el impacto de la jubilación de esta generación. Según los datos de AIReF, las pensiones de estos españoles tensionarán el sistema con un desajuste de hasta 60.000 millones de euros al año. La propuesta de Escrivá recaudará solo 1.000 millones de euros año, según las estimaciones del Gobierno, pese al alza de las cotizaciones.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha propuesto a los agentes sociales un incremento en las cotizaciones que tendrá por objetivo recuperar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, popularmente conocido como hucha de las pensiones, según el documento al que ha tenido acceso elEconomista.

Esta "recuperación" de la hucha de las pensiones se realizaría mediante un incremento "finalista" en las cotizaciones. El incremento propuesto por el Gobierno supondría, según el documento filtrado este martes, un aumento de entre cuatro y cinco euros para un trabajador mileurista. El objetivo de esta nueva aportación sería engordar el Fondo de Reserva de forma que pueda ser empleado a partir de 2030 en caso de que haya una "desviación de gasto" respecto a las previsiones. El Gobierno tiene marcada esa década porque es entonces cuando el sistema "podría verse más tensionado", según explican fuentes cercanas al ministerio. Esto se debe a que en ese momento se producirá la jubilación de la conocida como generación del baby boom.

Sin embargo, Escrivá insistió en que será una medida "transitoria". El ministro señaló que su propuesta para reformar las pensiones que incluiría una subida de medio punto de las cotizaciones sociales durante diez años, a partir de 2023, sería "algo transitorio y muy contingente" y añadió que todavía se está discutiendo con los agentes sociales.

Durante esos 10 años, el Gobierno espera recaudar algo más de 10.000 millones de euros, una cifra que tampoco servirá para recuperar el nivel previo a la crisis de la hucha de las pensiones. El Fondo de Reserva de la Seguridad Social cerró 2020 situado en los 2.138 millones de euros, según el último informe anual sobre el mecanismo remitido al Congreso. En 2011, el Fondo llegó a alcanzar una cuantía de 66.815 millones de euros.

Los empresarios, "atónitos"

Cepyme ha advertido de que una nueva subida de cotizaciones, como la planteada por el Gobierno en el marco del nuevo mecanismo de equidad intergeneracional de las pensiones, "lastrará aún más" la competitividad de las empresas y el empleo.

"No solo repercutirá en la recuperación y en la creación de empleo, aportando más incertidumbre, sino que supondrá mayores costes para las empresas, lastrando su capacidad de competir en un mercado globalizado como el actual. Además, esta subida de cotizaciones se suma a la subida de impuestos incluida en los Presupuestos Generales y la modificación de la normativa laboral", subraya la organización empresarial en un comunicado.

Por su parte, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) considera que la propuesta es como "una derrama" en "un bloque en el que hay goteras", y cree que "el déficit de las pensiones" no se arreglará con dicha subida. Así lo indicó el presidente de ATA, Lorenzo Amor, en declaraciones a Telecinco. Para Amor, "si para pagar las pensiones del llamado baby boom la única solución es subir las cotizaciones, no creo que hubiéramos necesitado tantas reuniones". Así, el presidente de la asociación de autónomos consideró que el problema seguirá existiendo más adelante pese a esta propuesta del Gobierno para subir las cotizaciones. "No creo que el déficit de las pensiones se vaya a arreglar exclusivamente con una subida de medio punto de las cotizaciones", afirmó Lorenzo Amor sobre el asunto.

La portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Congreso, Sofía Castañón, avisó de que cualquier subida de las cotizaciones sociales orientada a recuperar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social no puede ser a costa del poder adquisitivo de las clases trabajadoras. En rueda de prensa y preguntada sobre esta propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a los agentes sociales, Castañón manifestó que su grupo parlamentario desconoce la medida anunciada.