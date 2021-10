Los analistas ya sitúan al PIB un 15% por debajo de la previsión del Gobierno

Ignacio Faes Madrid

El consenso de analistas internacionales sitúa el crecimiento del PIB un punto por debajo de las estimaciones del Gobierno. En Concreto, el análisis de los expertos rebaja las expectativas y ubica al indicador en el entorno del 5,5% para este año frente al 6,5% que mantiene el Gobierno en su Cuadro Macroeconómico de los Presupuestos, un 15% menos de crecimiento.

Así lo apunta el panel de previsiones de Consensus Forecasts, que tiene una frecuencia mensual. La última edición, publicada a mediados de octubre, destaca que los panelistas han revisado a la baja en 5 décimas en el último mes su previsión de crecimiento del PIB de este año, hasta el 5,6%. Por el contrario, la media de las proyecciones para 2022 se ha mantenido más estable, situándose ligeramente por encima del 6%, frente al 6,1%.

El Proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo ejercicio está enmarcado en un cuadro macroeconómico que prevé que el crecimiento del PIB se sitúe este año en el 6,5%, antes de acelerarse hasta el 7% en 2022. El Banco de España (BdE) ha sido el último analista en sumarse a las rebajas de crecimiento, aunque todavía no ha precisado en cuánto revisará el dato.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, intervino en el Congreso de los Diputados. Hernández de Cos desmontó las previsiones de crecimiento del Gobierno y aseguró que en la próxima revisión del supervisor, el próximo mes de diciembre, el BdE firmará "una significativa revisión a la baja" en sus previsiones de crecimiento. El Gobernador justificó esta decisión porque " el INE revisó de manera significativa a la baja la estimación previa de crecimiento intertrimestral del PIB en el segundo trimestre de 2021, que pasó de un 2,8% al 1,1% antes mencionado junto con revisiones de menor entidad en los trimestres precedentes".

Además, Hernández de Cos alertó que "se han producido algunos cambios en el entorno económico global, que se venían fraguando en meses pasados y que en las últimas semanas han cobrado una mayor relevancia". En este sentido, el Gobernador citó "las alteraciones en las cadenas globales de suministros y al encarecimiento de los costes de algunos bienes intermedios utilizados en los procesos productivos y, en particular, de la energía (que, además, constituye un componente muy importante de la cesta de consumo de los hogares)". Por ello, El BdE considera que "en conjunto, estas novedades tienden a apuntar a un empeoramiento del contexto económico global".

El Banco de España, en coordinación con el resto del Eurosistema, no publicará nuevas proyecciones macroeconómicas hasta el mes de diciembre. No obstante, los desarrollos que he descrito permiten anticipar una revisión significativa a la baja del crecimiento del año corriente en España.

Impacto en los ingresos

El gobernador del Banco de España consideró que, con estos números, la previsión de ingresos por cotizaciones sociales del proyecto presupuestario de 2022 es "ligeramente optimista" de acuerdo con los modelos de la institución.

Sin embargo, este optimismo se ve parcialmente compensado con una "previsión prudente" de la recaudación tributaria, señaló durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados con motivo de la tramitación del proyecto presupuestario de 2022. El gobernador también señaló que la evolución del entorno macroeconómico "se encuentra sujeta a riesgos a la baja", lo que podría erosionar los ingresos tributarios.

Estos resultados evidencian la necesidad de estimar los efectos de las medidas discrecionales"

Asimismo, apuntó que el avance de liquidación de 2021 apunta a que se recaudarán 3.100 millones de euros menos de lo presupuestado, debido a que la desviación en los ingresos por impuestos (6.700 millones menos) no ha podido compensarse con el buen comportamiento de las cotizaciones (3.600 millones más).

La desviación en los ingresos tributarios se debe, principalmente, a la menor capacidad recaudatoria de los impuestos introducidos este año -impuesto digital, de transacciones financieras, limitación de exenciones de dividendos y subida del IVA a las bebidas azucaradas-, así como a la no entrada en vigor de los impuestos sobre plásticos no reutilizables y residuos en vertederos.

"Estos resultados evidencian la necesidad de estimar los efectos de las medidas discrecionales de ingresos con prudencia", ha apuntado el gobernador, sobre todo cuando "no existe evidencia" del comportamiento de nuevas figuras.