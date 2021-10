Javier Maroto: "Sánchez pagará el precio político que le pide Otegi para sacar adelante los Presupuestos"

Esther Esteban Madrid

Cuando le preguntas, a bocajarro, si finalmente el gobierno aceptará el apoyo de Bildu a los presupuestos a cambio de liberar a doscientos presos de ETA, como ha dicho Otegi, califica de repugnante que Sánchez escuche siquiera esa petición. Y añade, sin más, que "habrá excarcelación como pago para sacar adelante los próximos presupuestos generales del Estado".

Javier Maroto (Vitoria, 1972) es un hombre amable y educado, que hace honor a su profesión de economista, licenciado en Deusto, dando a los argumentos una precisión milimétrica, como queriendo evitar los cabos sueltos. Durante la entrevista no da puntada sin hilo. No hay pregunta sin respuesta y sólo se muestra especialmente cauto cuando la periodista le insiste en poner sobre la mesa nombres para la renovación de los órganos institucionales, incluidos en el próximo defensor del pueblo Ángel Gabilondo. "Esa es una decisión que desconozco, no me corresponde a mí y por lo tanto prefiero no pronunciarme sobre nombres concretos", dice.

Es la cara y la voz del PP en el Senado, su portavoz en la cámara alta y durante estos días tiene una actividad frenética coincidiendo con el 10º aniversario del final de ETA, por su doble condición de vasco y ex alcalde de Vitoria , Dice de forma descarnada que Pedro Sánchez " ha pagado todo lo que le han pedido los enemigos de España con tal de seguir en el gobierno" Afirma que los presupuestos generales están cocinados con mentiras , e insiste en que el precio de la luz es la gota que colma el vaso de la paciencia de los españoles. En materia impositiva lo tiene claro " Doy mis condolencias a los españoles que viven en las comunidades gobernadas por el PSOE porque van a tener un auténtico sablazo en impuestos tan injustos como el de sucesiones "sentencias

Cuando se cumplen 10 años del final de ETA, ¿la batalla del relato la están ganando los verdugos y no las víctimas?

Depende de los demócratas que la ganen las victimas o los verdugos. Lo más importante es que no se quede ningún joven de las próximas generaciones creyendo que lo que sucedió fue algo distinto a que una banda terrorista asesinó a 900 personas, atentó contra la libertad y contra el Estado de derecho y sembró España de sangre y dolor. El relato es importante para que los errores en la historia no se puedan repetir.

¿Hay justicia , memoria y dignidad, como pedían las víctimas? ¿O que Bildu apoye al Gobierno deja heridas?

Sánchez ha antepuesto su estabilidad personal a preservar la justicia, la memoria y dignidad que piden las víctimas. Otegi ha dicho que su objetivo sigue siendo debilitar al Estado. Tener como aliado al peor enemigo de España, es un problema, no solamente para Sánchez, sino para todos los españoles. Produce bastante repugnancia intelectual para los demócratas.

Lo que dice Otegi es que, si para liberar a 200 presos de ETA el precio es apoyar los presupuestos de Sánchez, lo harán...

Lo repugnante no es que Otegi diga eso y se muestre tal cual es, sino que Sánchez estudie esa petición. Estar de rodillas ante Bildu para mantenerte en Moncloa es indigno de cualquier gobernante y de cualquier democracia consolidada. Pedro Sánchez es el presidente del Gobierno más extremista de toda Europa. El único que tiene comunistas en su gobierno y pacta con ERC o BILDU. No es moderado, ni socialdemócrata por mucho que se haya puesto ese traje en el último congreso de su partido. Sus hechos lo alejan cada día más de la socialdemocracia y no tiene nada ni de centro ni de moderación.

Entonces, usted da por hecho que antes de Navidad habrá excarcelación de etarras a cambio de apoyar los presupuestos...

Si habrá excarcelación por presupuestos. No tengo la menor duda de que Pedro Sánchez pagará el precio político que le pide Otegi para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. Habrá excarcelación como pago por sacar los PGE. Sánchez ha pagado todo lo que le han pedido los enemigos de España con tal de seguir en el Gobierno, y lo volverá a hacer. Prometió que en ningún caso soltaría a los golpistas del 1-O y lo ha hecho. Ya tienen su precio pagado. El ministro Marlaska ha ido acercando presos de ETA, al dictado de Otegi, y no le importa que su imagen política haya quedada por el suelo. Sánchez paga el precio político que Otegi le exige cada vez que necesita sus votos.

Pero todos van a estar vigilantes y sería muy sucio que los Presupuestos Generales se contaminaran con este asunto...

Lo que está sucio y contaminado es el Gobierno, porque ha traspasado una línea roja intolerable, que es la ética, la dignidad, la decencia y la democracia. Sánchez es un mentiros compulsivo, dijo que jamás pactaría un gobierno con Podemos, y mintió. Dijo que nunca indultaría a los golpistas del 1-O, y mintió. Y con los presos de ETA lo volverá a hacer.

Usted ha dicho que también miente con los presupuestos, ¿por qué?

Estos Presupuestos están cocinados con mentiras. Vuelven a subir los impuestos a los españoles, y esa es una de las promesas de Sánchez que también ha incumplido. Con el problema de la luz ha mirado hacia otro lado, y no ha querido arreglarlo con los nuevos presupuestos, cosa que podía haber hecho. Primero con sus medidas ha intentado cargar a las eléctricas los sobrecostes y un mes después el precio sigue subiendo. El recargo de las eléctricas se ha trasladado a las empresas y hay más de 20.000 puestos de trabajo en juego. Las propuestas de Sánchez para contener el precio han sido un fiasco y los presupuestos son la llave para solventar el problema de la luz.

¿Y cuál es la alternativa del PP para frenar este asunto con los presupuestos?

Estamos en un momento excepcional, y mientras dure, todo lo que se paga en el recibo de la luz que no sean costes reales del consumo se pueden financiar desde el PGE, como se paga la educación, las carreteras, etc. Esto significaría una rebaja inmediata de entre un 20 y un 30 % del recibo de la luz para todos los españoles, y sería un balón de oxígeno para miles de pymes y de autónomos, que están asfixiados y no pueden seguir. La única receta real que funciona es hacer un esfuerzo con los presupuestos. El presidente del gobierno dijo que no iba a dejar a nadie atrás, y después de presentar esos presupuestos, hay que resumir que lo que no ha dejado es a nadie en pie.

¿El precio del recibo de la luz puede ser su talón de Aquiles, lo que le haga caer al gobierno?

El precio de la luz no es el talón de Aquiles, es la gota que colma el vaso de la paciencia de los españoles, porque es un cúmulo de despropósitos, mentiras y de ineficacias del Gobierno. El presidente estuvo tres semanas tumbado al sol, mientras se gestaba la crisis de la luz y le obligaron a dejar las chanclas para imponer una medida histórica en un consejo de ministros que, un mes más tarde, es un sonoro fracaso.

Oiga, ¿si ustedes gobiernan, el modelo de su partido en matera impositiva es el del PP de Madrid respecto a sucesiones, donaciones, patrimonio, etc.?

Sánchez ha separado fiscalmente en dos a España, y por eso quiero mostrar mis condolencias a todos los españoles que viven en comunidades gobernadas por el PSOE, porque van a tener un sablazo en el impuesto de patrimonio, cada vez que compran o vendan algo, o haya una permuta en sucesiones. Todas las comunidades autónomas del PP tienen el impuesto bonificado del 99% y esto incluye a Galicia, Murcia, la Comunidad de Madrid, Castilla y León, y Andalucía. El impuesto de sucesiones es totalmente injusto, es una doble imposición y una cosa completamente acrónica que hay que sustituir. En cuanto a la receta económica del PP en materia impositiva, es que bajando los impuestos el Estado puede, con una buena política económica, recaudar más, y ese modelo, que implantará el PP cuando Pablo Casado llegue a la Moncloa.

Según las encuestas, si hoy hubiera elecciones ganarían ustedes, pero necesitarían a Vox. ¿Ese compañero de viaje no es igual que el que ha tenido el PSOE con Podemos?

Aspiramos a que haya una mayoría sólida del PP, porque el próximo gobierno de España va a tener que enmendar todo el desaguisado de Sánchez. Necesitamos un gobierno fuerte, que no se parezca en nada al que ha gestado el PSOE en minoría. Nosotros trabajábamos en un escenario de 176 diputados, y pensamos que si el centroderecha vota dividido Sánchez se queda. La alternativa segura para que Sánchez se vaya a su casa cuanto antes, es que el PP obtenga 176 diputados. Ese es nuestro objetivo. La única fórmula para que Sánchez se vaya de Moncloa es concentrar el voto de centroderecha en el PP.

Oiga, ¿Descartan estar al lado del PNV, que cada día esta más alejado del gobierno en asunto como el de las eléctricas?

Nosotros buscamos un gobierno que tenga un apoyo parlamentario muy sólido de 176 diputados. El país no está para tener un gobierno débil, en minoría. Así que ni con unos ni con otros. Nosotros aspiramos a poder desarrollar nuestro programa electoral con la confianza mayoritaria de los españoles. Tiene que haber un vuelco electoral en España que permita poner en práctica ese programa reformista.

Pues no lancen ustedes las campanas al vuelo, porque los fondos europeos pueden ser un arma electoral potentísima en manos de Pedro Sánchez, ¿no?

Él puede querer utilizarlos como arma electoral pero los fondos europeos pueden ser una enorme oportunidad para rehabilitar el país y hacer que su economía sea mucho más productiva y orientada a la digitalización, lo cual es una necesario , no solamente para la España rural sino para todo el país. Mientras en otros países de Europa esos fondos ya están sirviendo para ser más competitivos, España esta en la opacidad absoluta y ni quisiera sabemos los criterios de reparto que tiene el gobierno. Eso sí, lo que sabemos es cómo ha repartido el dinero con la aerolínea Plus Ultra, un ejemplo de gestión de fondos opaco, inexplicable e ineficiente. Si los fondos europeos se van a repartir como se han repartido lo de Plus Ultra, es para echarse a temblar.

¿A usted qué le parece la idea de que el gobierno cree unos fondos públicos de pensiones para competir con los planes privados?

El PP es un partido que cree en la libertad en todos los sentidos, y también en la libertad de elección por parte de los ciudadanos sobre cómo se quieren garantizar sus pensiones, si con planes públicos o privados. Lo más importante en materia de pensiones es tener un gobierno que favorezca el crecimiento económico para que garantice las pensiones del futuro. El PSOE es el único partido en España que se ha atrevido a congelar las pensiones y lo hizo cuando Pedro Sánchez era diputado. Destrozar la economía como lo están haciendo no es la mejor forma de garantizar el futuro de los pensionistas.

¿Y cabe el riesgo de que un fondo público de pensiones compitan con la oferta privada y la expulse del mercado, como teme el sector?

No se trata de elegir entre un modelo o el otro, sino de permitir que cada uno elija la opción más razonable. Pero la obligación del gobierno no es la creación de un fondo público para expulsar los fondos privados, no es sustituir un modelo por otro, sino sufragar y garantizar las pensiones del futuro. Y eso no lo están haciendo.

Mirando a su partido, ¿con el congreso de Valencia dieron por concluida la guerra real o ficticia entre Isabel Ayuso y Pablo Casado?

Eso de la guerra es un mito. La relación entre Casado y Ayuso siempre ha sido buena, y, de hecho, tanto la elección de la presidenta de Madrid como del alcalde, fueron decisiones personales de Pablo Casado. Este asunto se zanjó en Valencia, donde Isabel Díaz Ayuso dejó claro que su sitio está en Madrid, y que apoyará a Casado, como todos nosotros porque es la única manera de salvar a España. La única manera de que los españoles puedan tener un empleo es que Sánchez pierda el suyo, y la única manera de que eso suceda es que el próximo presidente cuanto antes se llame Pablo Casado.

¿Qué le ha parecido el desacato del Congreso auspiciado por el grupo mayoritario del PSOE y Podemos a la sentencia que inhabilita al diputado Alberto Rodríguez?

El PSOE ha demostrado que es capaz de retorcer hasta las leyes con tal de salirse con la suya y tener a sus socios contentos. Ha sido capaz de retorcer las decisiones judiciales e indultar a golpistas y ahora se la intenta saltar, manteniendo como diputado a una persona condenada en firme por lo penal. Hacer caso omiso de esa inhabilitación, es un paso más en una deriva que apesta a absolutismo.

Oiga, ¿y finalmente habrá renovación del CGPJ una vez que han acordado la del defensor del pueblo, el Tribunal de Cuentas y otros órganos institucionales?

Si los partidos políticos no eligen a dedo a sus lideres, sino a través de primarias, si los trabajadores eligen a sus representantes sindicales en las elecciones, ¿por qué los jueces no pueden elegir democráticamente a sus representantes en el CGPJ? Los jueces es deben elegir a sus órganos, y eso no se lo ha inventado Casado. Todas las asociaciones de jueces, incluyendo las más progresistas, han firmado un acuerdo en ese sentido, el propio Comisario de Justicia europeo ha pedido al Gobierno de España que deje de ser tan anticuado en el criterio de elección de los órganos de gobierno, así que el único que se ha quedado atrás y mantiene un criterio antiguo es Sánchez. El día que despierte se dará cuenta de que tiene que modernizarse también en ese asunto, y habrá renovación del CGPJ como la va a haber en el resto de los órganos institucionales.

Lo que sí ha cambiado es el criterio del gobierno respecto a las donaciones de material sanitario, que Pablo Iglesias llamaba "limosnas" y ahora acogen como propias

Lo que hace la fundación Amancio Ortega es un ejemplo de colaboración público-privada y de implicación del tejido empresarial que hace mejor a nuestro país. Pablo Iglesias nunca fue un referente de coherencia. No sólo se ha cortado la coleta, se cortó la credibilidad hace mucho tiempo, cuando hizo por la vía de los hechos lo contrario de lo que pregonaba en los discursos. Pablo Iglesias donde mejor está es fuera del gobierno. A mí me parece que hay que reconocer el esfuerzo de iniciativa privada en casos como este porque son fundamentales. Ellos son un ejemplo de solidaridad, de compromiso y de responsabilidad social corporativa y también lo son para algunos que no terminan de crecerse la agenda 2030.