Alberto Garzón: "Pedro Sánchez no es nuestro jefe, nuestro jefe es el acuerdo de Gobierno"

Cuando le preguntas, a bocajarro, si no le preocupa haber pasado de ser el político mejor valorado de nuestro país al ministro con peor nota en todas las encuestas dice que en absoluto y añade que está "contento cumpliendo lo que prometió" aunque eso suponga un desgaste político. Ha sido el primer militante del Partido Comunista de España que forma parte del Gobierno desde 1939 y casi 45 años después de la legalización del PCE. Además, ostenta la cartera de Consumo, algo paradójico para un crítico del capitalismo, pero no se queja. En su despacho del Ministerio tiene una foto de su familia y dos cuadros: el fusilamiento de Torrijos de Antonio Gisbert -al que tiene especial cariño porque esta localizado en la costa de Malaga- y otro de la historia de Cornelia. Atrás quedaron los tiempos donde en su despacho del Congreso de los Diputados colocó, a modo de fetiche, una gran bandera republicana que ocupaba casi toda una pared y un tablero de ajedrez que le servía para desconectar en los días de intensa actividad parlamentaria. "Nos enseñaron a jugar en el instituto y desde entonces no lo he dejado. Me relaja". Sin embargo la vida de Alberto Garzón (Logroño 1985) ha cambiado radicalmente desde entonces y el motivo, además de su evidente ascenso político, tiene nombre de tres mujeres Anna, su compañera, y Olivia y Chloe las hijas de ambos, lo que le obliga a conconciliar : "Me organizo bien. Cuesta conciliar porque no tenemos familia en Madrid pero al final lo conseguimos".

¿Unidas Podemos le ha ganado la partida a la parte socialista del Gobierno con la ley de la vivienda?

Este es un gobierno de coalición que tiene diferentes posiciones sobre determinados temas. Para nosotros ha sido muy importante entrar en una regulación de la vivienda, y por lo tanto estamos muy satisfechos del resultado. Unidas Podemos y el PSOE se han dejado cosas en la negociación, pero el resultado es bueno. La regulación de la ley del mercado de la vivienda es algo histórico en este país, y ese mérito es nuestro.

Pues los críticos dicen que han copiado la renta antigua del franquismo para intervenir el mercado...

El régimen franquista tuvo posiciones sobre la vivienda que son para la historia. Lo importante es que con el mercado tensionado como lo está, y con precios inasumibles para cualquier persona trabajadora, era obligatorio intervenir para garantizar un derecho que aparece recogido en la Constitución: el acceso a la vivienda digna. Ahora empieza el proceso para que, cualquier persona, especialmente los jóvenes, puedan encontrar una vivienda de alquiler a precios razonables que no absorban la casi totalidad del salario.

Pero según lo pactado en la ley, sólo se obligará a bajar el precio de la vivienda a un 2% de los alquileres. Si sólo afecta los grandes, ¿al final será un trampantojo?

Nosotros creemos que los resultados van a ser mucho más optimistas. Los fondos de inversión son los que han tensionado el mercado de una manera muy aguda en los últimos años. Han especulado con la vivienda, convirtiendo un derecho humano en una simple mercancía, como el que especula con un activo financiero. Y eso es lo que nosotros restringimos sobremanera gracias a la presión fiscal que se establece sobre ellos. Además, hay una serie de incentivos fiscales para los pequeños arrendatarios.

¿Y si gana el PP todo quedará en agua de borrajas?

El PP hace oposición a todo lo que haga el gobierno y está anteponiendo los intereses de los fondos de inversión a los de las familias trabajadoras. La presión de los ciudadanos hará que la ley se aplique en comunidades y ayuntamientos del PP.

¿Esta ley ustedes la plantearon como una línea roja para aprobar los Presupuestos?

Entendemos que esto tenía que regularlo un Gobierno progresista . Efectivamente la ley de la vivienda, para Unidas Podemos, era una suerte de línea roja, y sin ella no podrían aprobarse los Presupuestos. El acceso a la vivienda no puede ser papel mojado en la Constitución.

Vamos que esto es una victoria de Unidas Podemos...

Por supuesto es una victoria, pero no sólo de Unidas Podemos, sino de la sociedad civil. En algunas zonas tensionadas, por ejemplo, en Madrid, se pueden encontrar verdaderos zulos por mil euros y eso es inviable para una generación con salarios precarios que están incluso por debajo de ese precio de alquiler. Claro que era una línea roja, y todavía puede haber mejoras. Hemos hecho uso de nuestro peso y nuestra influencia en el Gobierno y de nuestros 37 diputados de manera bastante notable.

¿Dar un cheque de 250 euros a los jóvenes y eliminar el cheque bebé no es hacerse trampas al solitario?

Son dos medidas distintas. No soy partidario de medidas que se aplican a todo el mundo por igual, con independencia de la renta. Hay que hacer una medida discriminatorios para ayudar a los jóvenes más precarios. El bono para el alquiler no tendría sentido si no es porque va acompañado de una ley de vivienda para que ese bono no tenga efectos perversos en la subida del precio del alquiler.

¿Es cierto que también ustedes le impusieron al PSOE que se excluyera a los toros de los 400 euros del bono cultural?

Nos hemos limitado a mantener nuestra posición. Para nosotros maltratar a un animal no puede ser considerado cultura. Los toros no deberían tener acceso a ningún fondo público. En este bono cultural queda claro que el maltrato animal no parte de algo tan noble, bello e importante como lo es la cultura.

Para muchos este cheque y el cultural ha sido un gol que les ha metido Pedro Sánchez a ustedes en el último minuto...

La negociación fue hasta el último minuto, y también es cierto que el PSOE probablemente quiso marcar su posición con otras medidas. Pero siempre trabajamos con lealtad al proyecto conjunto y es legítimo que nos diferenciemos.

La norma contempla que se va a recargar un 150% el IBI de las viviendas vacías, pero si no se aplican en los ayuntamientos del PP es una suerte de brindis al sol, ¿no?

Los ayuntamientos y las comunidades autónomas tienen la capacidad de intervención, y nosotros desde el Gobierno brindamos un instrumento para hacerlo. Cuando uno observa la red empresarial que hay en torno a Begoña Villacís en el mercado inmobiliario se entiende por qué no se hace nada en el ayuntamiento de Madrid.

¿Por qué?, ¿a qué se refiere?

Me refiero a que es un negocio que ha dado muchos réditos económicos a la familia de Villacís y a otras muchas del PP. La corrupción del PP ha estado vinculada al poder inmobiliario y al sector de la construcción. Está claro que las familias trabajadoras necesitan un acceso a la vivienda que el PP no les está brindando.

Pues desde una óptica comunista, choca que ustedes apoyen que se dedique un 30% de la promoción privada a vivienda protegida en vez de hacer viviendas públicas...

Lo importante no es tanto el carácter público o privado de la empresa que lo haga, sino que exista un stock de viviendas que permita el acceso asequible a las familias trabajadoras. En un mundo ideal existiría un stock de vivienda pública más fuerte que ayudaría a tener unos precios más bajos.

¿No hubiera sido más normal que el líder de IU, es decir, usted, hubiera sido vicepresidente del Gobierno y no Yolanda Díaz?

No. Tal y como han transcurrido las cosas, son muy correctas. En el espacio de la izquierda que estamos construyendo de forma abierta y democrática, un perfil como Yolanda es extraordinario. Es una persona de un valor políticamente incalculable, con una gran capacidad para empatizar con una gran parte del electorado, y unos méritos suficientemente acreditados, tanto en el ministerio de Trabajo como en la vicepresidencia. Es un valor que sobrepasa a los propios partidos. Si Yolanda es capaz de articular un espacio político que incluya a partidos como IU, Podemos, y otros, como Más Madrid, se abren muchas oportunidades electorales y de transformación del país.

¿Esa nueva formación que incluirá a Errejón puede comerle la tostada a Podemos?

Aquí no se trata de quién ostenta mayor protagonismo. El objetivo debe ser articular un proyecto político que sea atractivo para la gente de izquierdas, y otros que, quieren identificarse con lo que puede representar y encarnar Yolanda Díaz. Proyectos como el de Más País tienen que formar de esa nueva opción y Yolanda puede encabezar y aglutinar intereses similares.

¿Por qué un gobierno del PP y Vox sería menos legítimo que uno del PSOE con Unidas Podemos y los independentistas?

No se puede poner en la misma balanza a quienes defendemos que todas las personas somos iguales y quienes defienden que hay categorías inferiores como hace Vox. En el PSOE, Podemos e IU, tenemos acreditada nuestra defensa de la Constitución y los derechos humanos y eso es muy diferente de lo que puede plantear una coalición de la extrema derecha. Vox es una extrema derecha xenófoba, racista, clasista, en la línea con lo que ha sido el trumpismo, y otras opciones similares en Europa.

¿El precio de la luz puede ser el talón de Aquiles de este Gobierno?

El precio de los suministros es un problema especialmente para las familias más vulnerables, pero hemos intervenido ante un problema de los mercados energéticos internacionales, que afecta a toda Europa, y que, en nuestro caso, tiene también que ver con la ausencia de gas. El Gobierno ha actuado: hemos bajado el impuesto de generación del 7%, el IVA, los impuestos especiales, rebajado los peajes y los costes, e intervenido en el mercado para que esos precios tan elevados no se trasladen a la factura de las familias trabajadoras.

Puede ser, pero las medidas no están funcionando...

Este es un problema que debe tener al Gobierno en alerta y con instrumentos para afrontarlo. Aquí hay un oligopolio de grandes empresas que a veces da la sensación de que están chantajeando al Gobierno. El Gobierno tiene que tener la capacidad de intervenir en cualquier momento que sea necesario para garantizar que la gente tiene acceso a los suministros básicos.

A usted, como economista, ¿no le preocupa una inflación del 3,3%?

Tenemos una inflación profundamente coyuntural que tiene que ver con ese efecto rebote de un año anterior que fue anómalo, de unos precios de la energía que están disparados. La inflación subyacente, que está en el 1%, es la que nos dice que no hay que tener excesiva preocupación por esta dinámica.

¿Los fondos europeos pueden ser un arma electoral para ustedes?

Los fondos europeos son una oportunidad para cambiar el modelo de país, e ir a una estructura productiva más diversificada, con mayor intensidad tecnológica y para transformar el país haciendo frente a una de las crisis más urgentes, que es la crisis climática.

¿Si pudiera dar a la moviola se ahorraría sus cometarios sobre el turismo y sobre el consumo de carne que tanto daño han hecho a ambos sectores?

Sobre el turismo y también sobre la carne volvería a hacer lo que hice. En el caso del turismo expliqué la necesidad de diversificación de este país, y en el de la carne, hemos planteado lo mismo que dicen los científicos sanitarios y los expertos en ecología. Hemos dicho grandes verdades, que en política son incomodas, porque hay empresas que hacen negocio perjudicando a nuestra salud, y hay que cambiar determinados hábitos de consumo.

¿Se ha hecho vegetariano?

No, en absoluto. De hecho, la recomendación siempre ha sido consumir menos y mejor carne, una carne procedente de la ganadería extensiva, social y familiar, que proporciona empleos y tiene un impacto ecológico neutro. El impacto de las macrogranjas es absolutamente insostenible y están siendo la causa de grandes problemas, entre ellos el cambio climático.

Con la aplicación de la ley Garzón se van a perder 300 millones de euros en el tema de las apuestas, y no se garantiza que baje la ludopatía. Mal negocio, ¿no?

Estamos contentos con la ley, y de hecho estamos contribuyendo a reducir el impacto negativo del juego compulsivo, que pueden llevar a la ludopatía. Estamos protegiendo a la población y especialmente a la población más vulnerable. De malo no tiene nada.

Tampoco la ley animalista es bien acogida entre el sector de la caza...

Gobernamos en muchísimos municipios rurales con problemáticas que tratamos de resolver desde una óptica de izquierdas, y la ley animalista contiene medidas muy buenas, que chocan con la mentalidad de gente que está situada en la derecha y no quieren avanzar, como pasa con el tema de los toros. Algunos siguen defendiendo que eso es cultura, y no lo es. Por eso las nuevas generaciones nos están dando la razón.

¿No le quita el sueño haber pasado de ser el político mejor valorado al ministro con peor valoración en todas las encuestas?

En absoluto. Cuando yo era valorado como el mejor líder político de todo el país, IU tenía un papel muy importante, y muchos medios nos daban cariño porque no estábamos con Podemos. Cuando optamos por unirnos a Podemos, y se visualizó la posibilidad de que gobernáramos, empezaron los ataques . Pero al final uno tiene que estar contento consigo mismo, y dar satisfacción a los que te han votado. No me preocupa ser el peor valorado porque estoy cumpliendo con lo que prometí.

¿Pedro Sánchez es un buen jefe?

Sánchez no es nuestro jefe, nuestro jefe es el acuerdo de Gobierno. Estamos en un Gobierno de coalición, cosa que no ocurría desde la Segunda República, pero no tenemos jefes. Hay diferencias pero nos unen muchas cosas.