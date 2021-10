Calviño: "la Ley de Vivienda protege a inquilinos y propietarios y da seguridad jurídica"

Nadia Calviño, vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ha dicho que el Gobierno ha logrado convertir la Ley de Vivienda en un texto que "protege a inquilinos y propietarios y da seguridad jurídica".

Para Calviño, los instrumentos relacionados directamente con los precios no pueden ser la única respuesta a las necesidades de los ciudadanos en el ámbito de la vivienda. En concreto, según la vicepresidenta, lo importante es proteger la vivienda social, "para que no se vuelva a vender en un futuro"; aclarar conceptos como el de los grandes tenedores y aportar mayor seguridad jurídica tanto a arrendatarios como a arrendadores. No obstante, el texto también incluye un instrumento para evitar la subida desproporcionada del precio en las zonas más tensionadas de la ciudad, así lo ha explicado Calviño en una entrevista para La Vanguardia.

"Es un proyecto equilibrado que, en su conjunto, trata de dar respuesta a los distintos problemas, y que necesariamente tiene que complementarse con las inversiones y el resto de nuestra política de vivienda", ha añadido.

"Alguna empresa eléctrica no ha sido solidaria con las necesidades de los consumidores"

Respecto al precio de la luz, Calviño ha dicho que existe una conversación constante entre las eléctricas y el Gobierno. No obstante, "alguna empresa ha tenido una actitud menos solidaria con respecto a la necesidad de, entre todos, encontrar una forma de amortiguar el impacto sobre la factura de los consumidores".

Por otro lado, la vicepresidenta ha hablado de los presupuestos poniendo de manifiesto el peso que tendrán en la inversión social y productiva, hasta 13.300 millones de euros irán destinados I+D+i y digitalización. "Estos presupuestos son la clave para que España de un salto tecnológico e incorpore las inversiones necesarias para avanzar en el plan de recuperación", ha explicado.

Para ello, gran parte del presupuesto se destinará a las pymes. En concreto, 3.000 millones de euros irán dirigidos a que los pequeños negocios adquieran soluciones digitales "imprescindibles para competir en el mundo de hoy".

Según Calviño, estos presupuestos también están destinados, en gran medida, a la población joven, con dotaciones récord para becas, inversión en educación, el refuerzo de la formación profesional y la potenciación de la vivienda social y de las políticas activas de empleo. "El presupuesto claramente apuesta por invertir en elementos estructurales para apoyar a los jóvenes, tanto en el ámbito personal como en el profesional".