Los Presupuestos de 2022 incluyen una subida del 2,5% del Iprem, clave para acceder a ayudas sociales

El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) subirá un 2,5% en 2022 tras conseguir Unidas Podemos por segundo año consecutivo incluir su revalorización en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del próximo año que el Consejo de Ministros aprueba este jueves en un pleno extraordinario.

El indicador, del que dependen las cuantías de ayudas sociales, prestaciones y becas (desde el ingreso mínimo al subsidio de desempleo), subirá por segundo año consecutivo tras 10 años sin actualizarse, aunque en esta ocasión lo hará la mitad de lo que aumentó para 2021.

Con la nueva subida, promovida desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, el IPREM pasará de los 564,9 euros mensuales actuales a 579,02 euros, 6.948,3 euros anuales repartidos en 12 pagas. Para los casos en los que se aplica en 14 pagas (para consumidores vulnerables de suministros, por ejemplo), ascenderá a 8.106,28 euros anuales.

La subida llega con el último dato de inflación en el 4%. Según ha indicado la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, la medida ayuda a construir "el país mirando a la gente humilde, a los que más lo necesitan. Es en definitiva construir una sociedad más justa y que no renuncia a la igualdad".

Cómo funciona el IPREM

El IPREM se creó en 2004 con el objetivo de que las ayudas y subsidios no relacionados con el trabajo dejaran de actualizarse conforme al salario mínimo. La concesión de estas prestaciones no laborales está subordinada a los ingresos del solicitante, de manera que éstos no pueden superar un determinado número de veces el IPREM, al tiempo que la cuantía de algunas de estas ayudas se calcula en torno a este indicador.

La actualización del IPREM depende del Ministerio de Hacienda, se realiza cada año en los Presupuestos Generales del Estado y, desde su creación hace 18 años, fijado en 460,5 euros, ha experimentado un aumento de poco más de 100 euros. Entre 2010 y 2020 estuvo cuasicongelado y apenas sumó 4 euros en toda la década, situándolo en los 537,84 euros.

En 2021, el Gobierno elevó este indicador un 5% hasta los 564,9 euros, incremento que continúa en 2022 con la subida anunciada este jueves.

El Gobierno eleva un 44% el bono social térmico para 1,27 millones hogares

El proyecto de Presupuestos, récord en gasto social, también contempla para el próximo año un incremento de casi el 44% de las partidas destinadas al bono social térmico, el cual beneficiará a 1,27 millones de hogares, según ha anunciado este jueves la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario que ha dado luz verde a las cuentas. La ministra ha destacado este "incremento significativo" en una "herramienta imprescindible para combatir la pobreza energética en personas vulnerables".

El bono social térmico, ha dicho, permite "paliar, junto con otras medidas, el impacto del incremento del precio de la energía en los mercados mayoristas", que hoy se eleva a 288,53 euros/megavatio hora (MWh), un 26,2% más caro que el día anterior.

Relacionados Trabajo acuerda con los sindicatos subir 15 euros el salario mínimo este año