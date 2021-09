El Gobierno espera prorrogar los Erte hasta el 31 de enero de 2022

El Gobierno ha presentado una propuesta de prórroga de Ertes a los agentes sociales en el contexto de la crisis sanitaria del Covid. La medida excepcional laboral se prorrogará hasta el 31 de enero de 2022, con carácter general para todos los trabajadores en Erte regulados en los Reales Decretos anteriores.

No obstante, no se producirá automáticamente si no que las empresas deberán solicitarlo expresamente antes del próximo 10 de octubre, incluida la solicitud de prestación por desempleo a los trabajadores. La administración tendrá, entonces, un plazo de de 10 días para resolver la petición. En caso de no resolución, se entenderá desestimada la solicitud de prórroga. Este punto, el del silencio negativo, ha generado mucha polémica y genera confusión con la prórroga automática que deberá producirse en el momento de la solicitud.

Se vincula el mantenimiento de las exoneraciones de las cuotas de la seguridad social a que la empresa acometa acciones formativas destinadas a las personas trabajadoras afectadas por los Erte, entre el 1 de octubre y el 30 de junio de 2022. Desde UGT, señalan que estas acciones formativas "han generado dudas sobre su aplicación, ejecución y financiación".

Exoneraciones y propuestas

Las exoneraciones se unifican manteniendo el 100% para los ERTEs de impedimento y del 50% para empresas de menos de 50 trabajadores en ERTEs de limitación y 40% las empresas mayores. Se prorrogan todas las situaciones, CNAEs, del Real Decreto anterior. Las situaciones de fijos discontinuos también se prorrogan dentro de esta propuesta.

Por parte de UGT se ha reiterado la necesidad de actualizar el contador a cero de las prestaciones por desempleo de las personas afectadas por los ERTEs.

Por parte del Gobierno se ha recogido la propuesta de UGT de regular la situación de las personas afectadas por el volcán de la Isla de la Palma, aunque los benéficos se deben extender al conjunto de las Islas Canarias que se han visto afectadas por la erupción.