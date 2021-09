Elvira Rodríguez: "El Gobierno hace vulnerables a los que no lo son para comprar votos"

Esther Esteban Madrid

No para y de hecho estos días está preparando las propuestas económicas que saldrán de la convención que celebrará su partido a finales de mes y celebrando reuniones con la sociedad civil y las reglas Chatham House. Ha pasado el verano en Torrelodones en familia, como a ella le gusta, pero haciendo guardia en el PP con todo el asunto del precio desorbitado recibo de la luz, pero no se queja. Economista de profesión y una de las primeras mujeres interventoras de Hacienda, Elvira Rodríguez Ferrer (Madrid, 1949) volvió de nuevo a la primera línea política de la mano de Pablo Casado que le nombró vicesecretaria general de acción sectorial. O, lo que es lo mismo, la responsable de los asuntos económicos -y también como diputada pata negra- en el Congreso, donde ha sido la portavoz del grupo de reactivación económica. Es una mujer realista y vital, que tiene una justa fama de trabajadora incansable. Capaz de conseguir la cuadratura del círculo, atender a sus labores profesionales y, además, no descuidar a su familia, a sus cuatro hijos y sus siete nietos. Tal vez por eso cuando le preguntas si haber sido casi todo en política -directora general, secretaria de Estado de Presupuestos con Cristóbal Montoro o ministra de Medio Ambiente, entre otros cargos- le hace situarse por encima del bien y del mal suele decir, sin más, que "se le pueden echar años a la vida o vida a los años, y yo estoy en lo segundo". Dice que el Gobierno es incapaz de dar solución a los problemas reales de los ciudadanos, que está haciendo vulnerables a todos "para tener pesebre y comprar votos cautivos". Comparte con los empresarios la idea de que no es el momento de subir el SMI y apuesta por dar una vuelta a los Ertes. "No hay que seguir ayudando a las empresas zombis", sentencia.

¿La subida descontrolada de la luz puede ser, al final, la tumba política de Sánchez, como dicen algunos?

La subida descontrolada de la factura es el reflejo de la incapacidad de Sánchez para dar respuesta a los problemas importantes. El recibo de la luz nos afecta a todos, y la inacción del Gobierno es evidente. Su única respuesta es no hacer nada.

¿No quieren, no pueden, o no saben afrontar este tema?

El Gobierno tiene un problema político interno para darle una respuesta adecuada a este tema. Se debería hacer lo que han hecho otros países, como Alemania, que ha aguantado mejor el tirón de la subida del gas utilizando sus nucleares, o resistiendo con el carbón de Polonia. Aquí por una cuestión meramente ideológica nos hemos hecho mucho más vulnerables frente a la subida del gas. Además, deberían descargar el recibo de determinadas cuestiones que se pagan de forma opaca a través de nuestra factura mensual.

¿Qué cosas deberían sacarse de ese recibo de la luz para abaratarlo?

Lo que se llaman cargos que no tienen que ver con el consumo eléctrico o energético, y sí con políticas públicas. Ahí está el déficit tarifario, el coste de compensación del consumo interinsular o el impuesto de generación, que no debían estar. ¿Qué es lo que hemos pedido? Que el IVA de la electricidad sea definitivamente del 10%, y que los ingresos por derechos de CO2 que vienen a ser 2.600 millones rebajen el coste de la factura. Además, que las anualidades del déficit, que en el recibo suponen un 7% antes de impuestos, se paguen con cargo a Presupuestos. Son consecuencia de una política pública socialista que fue nefasta con las renovables de primera generación. También pedimos que el sobrecoste de la generación no peninsular, que aparece en los estatutos de las islas, vaya a cargo de los Presupuestos.

¿Es verdad que ustedes propusieron rebajar un 20% la factura y el Gobierno lo rechazó?

El Gobierno rechaza por sistema cualquier propuesta que venga del PP, aunque sea, como en este caso, muy beneficiosa para los ciudadanos. Después de escuchar a la vicepresidenta Ribera, creo que al Gobierno no le parece mal que el recibo esté caro, porque así la gente no consume. Sánchez está instalado en el no es no, que era algo que ellos nos achacaban a nosotros.

¿El coste real de la subida de un 50% es real si se elimina todo lo que ustedes plantean?

Es real. Por ejemplo, en el recibo que a mí me ha llegado el 20 de agosto, que ya incorpora todo, incluido las horas valle, etc. El 52,9% es energía, y el resto son otros cargos, además de los peajes de transporte, distribución, etc.

¿Penalizar a las nucleares y al carbón es solo una cuestión ideológica? Porque da la sensación que las primeras son de derechas y otro tipo de energía, de izquierdas

Aquí todo lo convierten en ideológico, y con las formas de producir energía la izquierda ha hecho lo mismo. Es cierto que Europa va hacia la descarbonización, porque los combustibles fósiles generan o emiten CO2, pero también es cierto que España quiere ser el primero de la fila, desprendiéndose del carbón antes que otros países, lo cual nos ha hecho muy vulnerables, frente a otros combustibles como el gas. Francia, por ejemplo, no tiene ningún complejo con las nucleares, y nosotros tampoco lo tenemos cuando se lo compramos. El problema no es solo que quieran cargarse las nucleares, sino también la energía hidroeléctrica, y tampoco les gusta la eólica porque estropea el paisaje. Entonces, ¿cuál es la opción?

¿La solución pasaría por coger recursos del fondo de sostenibilidad eléctrico que puede debatirse en el Congreso?

El fondo de sostenibilidad no es la solución. Le quita un coste al recibo eléctrico y se lo mete al recibo del gasóleo, el fueloil y el diésel. Es decir, estamos bajando un recibo para subir otros. Están contando una cosa a medias del recibo de la luz, porque no dicen que eso supondría una subida de la bombona de butano, los coches diésel, o el gasóleo para calefacciones. ¿De qué estamos hablando? Esto es un despropósito.

Vamos, que al final se deja en el camino a los ciudadanos más vulnerables

Este Gobierno, que no iba a dejar a nadie abandonado, al final está perjudicando a los más vulnerables. Son especialistas en hacer vulnerables a los que no lo son, y luego dicen que los subvencionan para tener pesebre y comprar votos cautivos. Repiten la estrategia de siempre.

¿A usted qué le parece la opción de Podemos de nacionalizar las empresas eléctricas o crear una empresa pública?

Una empresa pública no se crea de un día para otro. Es un disparate, pero como a ellos no les gusta la propiedad privada, salvo la suya, hacen propuestas inviables. Quieren el modelo de Cuba o Venezuela y empobrecer a todos.

¿La subida del SMI este año puede romper el diálogo social?, porque los empresarios se niegan en rotundo

Creo que los empresarios han sido muy claros y yo comparto su posición. En estos momentos, a pesar de los datos de agosto, las cifras globales de empleo que tenemos son realmente malas, hay más de 3.300.000 españoles parados, 272.000 personas en Ertes y 226.000 autónomos cobrando prestación de cese de actividad. Si en este momento se suben los costes de las empresas, incrementando el SMI y su repercusión en las cotizaciones sociales, será un error que se pagará en puestos de trabajo. Lo que hay que hacer es ayudar a las empresas para que sean más estables y solventes, bajando los impuestos. Así se consumiría más y habría más actividad. Además, la subida del SMI en sectores como la agricultura y el servicio doméstico provoca efectos colaterales no deseados porque se pasan al empleo sumergido.

¿Los Ertes tienen que tener fecha de caducidad e ir hacia otros modelos?

A los Ertes hay que darles una vuelta. Las reglas siempre pueden tener excepciones, pero, por lo general, la empresa que no haya podido después del verano tirar para adelante es muy difícil que en un futuro lo consiga. Las empresas deben reestructurarse, y si en vez de 15 trabajadores solo necesitan 7, deben poder salir adelante. No hay que seguir ayudando a empresas zombis y, si es necesario, que parte de sus trabajadores tengan que cobrar prestación por desempleo: es mejor eso que poner en solfa el futuro de todos. Los Ertes hay que plantearlos de otro modo, para, desde una posición más saneada, tirar hacia delante.

Pedro Sánchez dice que el próximo año vamos a estar en niveles de empleo previos al comienzo de la pandemia. ¿Eso es un deseo o puede convertirse en realidad?

Habrá que verlo. También dijo que íbamos a pagar el mismo recibo de la luz al final de este año que en 2018, descontando la inflación, y la factura está disparada. El presidente dice frases bonitas todos los días, pero son palabras huecas que se las lleva el viento, y los ciudadanos lo saben. Debería ocuparse en mejorar nuestro tejido productivo para que no se destruyan empresas. Habrá más empleo cuando esto acabe, pero habrá que ver las condiciones.

¿Los datos de la inflación son preocupantes o no hay motivos para que se enciendan las alarmas?

La vicepresidenta Calviño dice que es una situación pasajera. A mí lo que me preocupa es que, vía subidas salariales o salario mínimo, recebemos la inflación. Nos podemos encontrar en una situación que es la más perniciosa de todas: lo que los economistas llamamos estanflación. Es decir, que no se crezca pero que crezcan los precios, y que no haya valor añadido para poder subir los salarios de forma sana. Así no se genera empleo, y para la economía es letal. La inflación subyacente es bastante menor, está como en el 0,7%, pero hay que tener mucho cuidado con las medidas que se toman.

Lo que sí va a haber, al parecer, son Presupuestos, porque el Gobierno tiene garantizados los apoyos, ¿no?

Sí, el Gobierno puede sacar adelante unos Presupuestos, pero no quiero ni pensar lo que nos van a costar, porque sus socios se los van a cobrar con unos intereses altísimos. Ya vimos el año pasado cómo para conseguir el apoyo de Bildu firmó la derogación de la reforma laboral. El presidente está dispuesto a hacer cualquier cosa, y si es preciso llevarnos a la ruina, nos llevará.

¿Los fondos europeos van a ser el maná para la economía de las comunidades autónomas?

Los fondos europeos no son un maná, ni mucho menos. Con independencia de los criterios de reparto para unas u otras autonomías se le está dando el dinero para proyectos predeterminados por el Gobierno que en muchos casos no son los que necesita cada comunidad autónoma. Un consejero autonómico me ha dicho: "Me han dado 760.000 euros para poner protección en los tendidos eléctricos y proteger la avifauna, porque eso me ha tocado por el coeficiente de reparto, pero yo no necesito ese dinero específico para ese destino, y me haría falta emplearlo en otras cosas". Eso es un ejemplo de lo que está pasando.

¿También usted cree que hay riesgo de volver a repetir los errores que se cometieron en el reparto del famoso 'plan E'?

Sí, se pueden repetir los errores que se hicieron con las famosas rotondas. Algunas de las líneas en las que están trabajando se parecen mucho a un plan E, que genera empleo muy a corto plazo pero que no se hace estable en el tiempo. Los proyectos más potentes medioambientales son a tan largo plazo, que en 20 años es posible que seamos más verdes, pero también mucho más pobres.

¿Es una anomalía democrática que siga sin renovarse el CGPJ? El Gobierno les acusa de torpedearlo

Creo que no renovar el CGPJ es una anomalía, pero el reproche democrático se lo haría al Gobierno, que no tiene ningún respeto institucional. Hay algunas líneas rojas que no se pueden traspasar, que es lo que Sánchez pretende hacer con el poder judicial. El objetivo no es cambiar el CGPJ, sino un sistema que permita que tengamos un poder judicial independiente. El equilibrio de los poderes institucionales es el que hace que las democracias prosperen y, además, lo exige Europa.

¿Ustedes son unos cenizos, como dice el Gobierno?

En el PP de cenizos no tenemos nada, pero sí somos una oposición responsable. Creemos sinceramente que las cosas se están haciendo mal. Nosotros tenemos alternativas y damos soluciones. El Gobierno preferiría tener una oposición callada y amordazada, y por eso pretende descalificarnos llamándonos cenizos y otras cosas, pero no cuela. Ni el cambio del Gobierno ni su remodelación le han servido a Sánchez para remontar frente a los ciudadanos. Ha perdido toda la credibilidad.

Oiga, ¿el modelo impositivo de Madrid es el que el PP pretende implantar en otras autonomías?

Madrid ha eliminado unos impuestos que francamente sobraban. Uno de ellos no se cobraba, el otro, como el del juego, ya es un impuesto general, y con los residuos acabaremos teniendo una tasa nacional. Madrid es una garantía de seguridad jurídica y los inversores internacionales saben a qué atenerse en cuanto a fiscalidad, y lo mismo haremos a nivel nacional. La bajada de impuestos genera actividad y, por tanto, recaudación para hacer frente a los gastos sociales. Los tributos de Sucesiones, Patrimonio y Donaciones son impuestos injustos. Nosotros también apostamos por rebajar el IRPF y revisar el Impuesto de Sociedades. Necesitamos generar actividad, hacer que nuestras empresas sean competitivas, aminorar sus costes, y eso no puede hacerse cuando los impuestos son muy gravosos.

Una curiosidad, ¿vamos a ver una competición, un duelo entre Almeida y Ayuso, para presidir el PP de Madrid? ¿Usted, qué hará cuando le toque votar?

Yo soy madrileña y me tocará votar, pero eso toca en el primer semestre del año que viene. Afortunadamente, tenemos gente estupenda en Madrid, una presidenta de la comunidad bárbara y un alcalde impresionante. Podemos presumir de tener equipos.

¿La convención que van a celebrar en Valencia es el pistoletazo de salida para que ustedes lleguen a la Moncloa? Porque dos años en política son una eternidad

Los ciudadanos quieren menos marketing y más gestión. Si el Gobierno es incapaz de gestionar, lo que tiene que hacer es convocar elecciones, como hizo en su día Zapatero, por su nefasta gestión. Sánchez se puede ir, dimitir cuando quiera, pero yo soy poco optimista, porque le gusta demasiado estar en la Moncloa y veranear en La Mareta como para marcharse, aunque esté arruinando a este país. El PP es una alternativa de gobierno seria, fiable y responsable, y no me cabe duda de que Pablo Casado será el próximo presidente del Gobierno.

Tal vez al presidente le guste La Moncloa, pero ni en la crisis de Afganistán, ni en la de Ceuta, se han dado explicaciones en el Parlamento

El presidente del Gobierno tiene alergia al Parlamento. Solo da la cara cuando las cosas están medio arregladas. Lo que ya se pasa de castaño oscuro es que haga una performance, reúna a lo que él llama sociedad civil y al Ibex para explicar sus propuestas, y no lo haga en el Parlamento. Sánchez debería afrontar con valentía un Debate sobre el Estado de la Nación. Si no lo hace, es porque, además, es un cobarde que prefiere esconderse tras los ministros.