Elvira Rodríguez: "Dicen que Europa obliga a armonizar Patrimonio, y es radicalmente falso"

Está contenta y ni puede ni quiere evitarlo. No es para menos teniendo en cuenta que su partido ha tenido unos resultados espectaculares en Madrid que , según dice, a futuro se podrán extrapolar al resto de España. Economista de profesión y una de las primeras mujeres interventoras de Hacienda, Elvira Rodríguez Ferrer (Madrid, 1949) volvió de nuevo a la primera línea política de la,mano de Pablo Casado que le nombró vicesecretaria general de acción sectorial o lo que es lo mismo la responsable de los asuntos económicos - y también como diputada " pata negra " en el Congreso donde ha sido la portavoz del grupo de reactivación económica , en la comisión de reconstrucción.

Es una mujer realista y vital, que tiene una justa fama de trabajadora incansable, capaz de conseguir la cuadratura del círculo, atender a sus labores profesionales y además no descuidar a su familia, a sus cuatro, hijos y sus siete nietos.

Tal vez por eso cuando le preguntas si haber sido casi todo en política -Directora general, Secretaria de Estado de presupuestos con Montoro, Ministra de Medio Ambiente, Presidenta de la Asamblea de Madrid o de la CNMV entre otros cargos - le hace situarse por encima del bien y del mal suele dice, sin más, que "se le pueden echar años a la,vida o vida a los años y yo estoy en lo segundo". Dice que Pablo Iglesias ha creado una crispación insoportable , le acusa no solo haber sido desleal al gobierno de coalición sino a España e insiste , irónicamente, en que "se integra mal cuando se trata de trabajar todos los días" .

Señala que con la victoria de Isabel Ayuso sale fortalecido Pablo Casado y que los resultados del 4M les abrirá la puerta de la Moncloa porque "los ciudadanos han apoyado mayoritariamente una forma eficaz de entender la política". Afirma que en Madrid habrá una bajada generalizada de impuestos y que Europa lo que le pide a España es eliminar el impuesto de patrimonio , no derogar la reforma laboral. Es genio y figura...

Estará contenta, ¡menudos resultados los que ha obtenido el PP en Madrid! ¿Cómo hay que valorar esta victoria tan rotunda?

Claro que tenemos muchos motivos para estar contentos. Los madrileños nos han dado su confianza porque creen en nuestra gestión, y vamos a estar a la altura de esta victoria histórica. Estas elecciones se convocaron porque planeaban hacernos una moción de censura para que la izquierda gobernara Madrid por la puerta de detrás, y los ciudadanos, votando al PP muy mayoritariamente han rechazado estas prácticas diseñadas en un despacho .

¿Esa suerte de madrileñofobia que , según denuncian ustedes, se ha fomentado desde la Moncloa al final se le ha vuelto en contra de Pedro Sánchez?

En los resultados de Madrid hay un voto clarísimo antiSánchez, y antigobierno de la nación. Los madrileños no hemos hecho nada para que desde el Gobierno se nos ponga en la diana. Los ataques a Madrid que hemos escuchado por parte de los socialistas y de Podemos en el Gobierno y en el Congreso son absolutamente injustificados. Han atacado a Madrid porque gobierna el PP y los madrileños les han dicho que quieren trabajar, salir a la calle y tener una buena sanidad. Si de muestra vale un botón las últimas declaraciones de la vicepresidenta Calvo diciendo que a los madrileños sólo les importa que les hablen de cañas y de abrir berberechos son además de una vergüenza una prueba de cómo se toman su derrota . Esa madrileñofobia significa que no han entendido nada. La estrategia diseñada por Sánchez ha fracasado y, de seguir así, fracasará también en las elecciones generales.

¿La salida de Pablo Iglesias era una historia anunciada o ha sido Ayuso quien la ha provocado?

Pablo Iglesias, más allá de lo que ha pasado en as elecciones, no pensaba terminar la legislatura. Podemos está en caída libre, sus políticas son incompatibles con Europa y en Madrid otro partido como Más Madrid les está expoliando. Pablo Iglesias ha utilizado malas artes, ha creado una crispación insoportable y ha sido desleal no sólo al gobierno de Sánchez -publicando decisiones del Gobierno antes de que las anunciara el presidente- sino a España.

Pablo Iglesias: "Es un personaje que se integra mal en un sistema si hay que trabajar todos los días"

¿El punto débil de Iglesias ha sido la falta de gestión?

Pablo Iglesias es un personaje que se integra muy mal en un sistema donde hay que trabajar todos los días, y su mandato ha dado pocos frutos. No ha gestionado, ha hecho propaganda, y por eso no pensaba terminar la legislatura. Pretendió presentarse en Madrid diciendo ¡soy el salvador de la patria! y sólo ha conseguido desgastar a su formación. Si la campaña hubiera durado una semana más, Podemos se hubiera desangrado en votos.

¿También usted cree que cada vez que les ha llamado fascistas y ha fomentado el guerracivilismo le estaba dando votos a Ayuso?

Sin duda. Los insultos de Iglesias y de la izquierda hacia el PP, y hacia Ayuso en primera persona, nos han hecho subir electoralmente. Están todo el día queriendo dar lecciones de democracia cuando son los menos demócratas, y los menos tolerantes. Ahora además de insultarnos a nosotros se dedican a insultar a los votantes, como ha hecho Monedero y otros dirigentes, tachando a los madrileños de fascistas. No saben perder, ni ver la realidad de lo que ha pasado: entre el segundo partido que ha tenido 24 escaños, y el primero, que tiene 65, la diferencia es abismal. Por mucho que intenten embarrarlo todo, las urnas han hablado contundentemente.

¿Tras la debacle de Ciudadanos ustedes se plantean hacerle una opa a ese partido para volver a recomponer el PP de centroderecha que hubo en otras épocas?

Ciudadanos ha recogido lo que había sembrado, ha desconcertado a sus votantes y por eso han dejado de seguirle. El PP es un gran partido de centroderecha, que representa mayoritariamente a esa parte de pensamiento político. Los inventos que han aparecido en estos años se han ido agotando por sí mismos. El PP es un gran partido, con una estructura sólida que no se parece en nada a un invento improvisado de última hora.

¿Madrid va a ser el primer paso para llegar a Moncloa o dos años son una eternidad en política?

Hoy estamos más cerca de la Moncloa que ayer. Lo que se ha visto en Madrid es que hay otra forma de hacer política, y se ha podido contrastar la gestión del Gobierno de la nación, que ha sido catastrófica en la crisis sanitaria y económica, con una historia de éxito en Madrid. Madrid no es España, pero sí una parte importante de España, y los españoles saben que la gestión del PP está siendo muy eficaz allá donde gobernamos.

¿Que no necesiten el apoyo de Vox, sino una abstención, es para ustedes un alivio?

Vox verá lo que hace, nosotros vamos a poner nuestras políticas encima de la mesa, y ellos en la campaña no han puesto ninguna . Se han limitado a decir que nuestras hijas no se pueden mover sin que las violen, que las calles son inseguras o que los menas son un peligro. Ahora llega la hora de la verdad.

¿La primera medida en Madrid va a ser una bajada histórica de impuestos como ha prometido Ayuso?

Isabel Ayuso intentó hacer esa bajada antes de las elecciones, pero necesitaba tener presupuestos y se los tenían congelados entre Ciudadanos y Vox. Ahora lo hará, ya ha dicho que va a hacer una bajada de 0,5 puntos porcentuales en cada uno de los tramos del IRPF. Eso significa más dinero en los bolsillos de los madrileños, y más liquidez para atender a sus necesidades y consumir. Además, se va a plantear revisar el tramo del IRPF en el impuesto de sucesiones entre parientes: hermanos, tíos, sobrinos, y así rebajar este impuesto de sucesiones, que está muy alto.

Elecciones: "La Comunidad de Madrid no ha tenido más contagios que otras regiones"

Madrid ya representa el 20% del PIB nacional. ¿Esa es la senda de crecimiento, y puede aumentarse?

Madrid en los últimos años ha pasado de ser la tercera en PIB per cápita a ser la primera y con una cierta diferencia. Tiene un peso en el PIB nacional que es superior visiblemente al que supone nuestra población. En el cuarto trimestre, del año pasado, nuestro PIB creció 4,4%, cuando la media nacional, incluyendo a Madrid, creció un 0,4. Madrid decidió en el mes de octubre, compaginar una política sanitaria eficiente con una económica. Las medidas adoptadas en la hostelería y el comercio han dado muy buenos resultados porque, se diga lo que se diga, Madrid no ha tenido más contagios que otras Comunidades.

¿A usted qué le parece la armonización fiscal que pretende Pedro Sánchez para callar con las voces que hablan de que Madrid es una especie de paraíso fiscal?

Decir que Madrid es un paraíso fiscal es una barbaridad, que además es incongruente con las medidas que el Gobierno toma. Las comunidades, todas, tienen competencias en materia tributaria, y Madrid ha optado por ejercerla no gastándose el dinero en políticas identitarias sino bajándole los impuestos a los madrileños. Ahora resulta que quieran armonizar al alza, porque hay políticas del despilfarro que se han impuesto en algunas comunidades, y quieren taparlo. Cataluña por ejemplo tiene 19 impuestos propios. El Gobierno además miente.

Moncloa: "Este Gobierno no sabe cuadrar las cuentas ni equilibrarlas, sólo sabe gastar"

¿A qué se refiere?

A que en Moncloa dicen que Europa obliga a armonizar el patrimonio, lo cual es radicalmente falso. Lo que está pidiendo Europa es eliminarlo porque sólo hay dos países europeos que tengan impuestos de patrimonio. Y ese impuesto es muy poco equitativo, porque grava el ahorro de las personas, que ya ha sido gravado en la renta. A Sánchez hay que decirle que armonizar también puede hacerse a la baja.

¿La seguridad jurídica en Madrid también es un factor importante de crecimiento?

La propuesta que ha hecho la Comunidad de Madrid para traer a esta región fondos europeos habla en primer lugar de seguridad jurídica, de restablecer el mercado único y que la gente sepa que cuando viene a invertir a esta Comunidad está seguro. En España necesitamos la inversión internacional para ayudarnos a crecer y si no aportamos seguridad jurídica el dinero se va a Irlanda, a Singapur o a cualquier país que ofrezca esa tranquilidad.

El Gobierno ha prometido ante la Unión Europea subir el impuesto del diésel, la armonización del patrimonio y el tipo mínimo de sociedades. ¿A usted qué le parece?

No sé qué me parece porque nadie sabe qué es lo que ha puesto el Gobierno encima de la mesa. No sé a qué le llaman armonizar patrimonio, ni qué ni cómo, porque insisto que Europa no va a aceptar con un impuesto obsoleto que el resto de los países no tienen. Me duele decirlo, pero tenemos un ministerio de Hacienda bastante trilero, que un día dice una cosa u otro otra. Nos dijo que Europa no le dejaba actuar con el IVA de las mascarillas y era falso. Este Gobierno no sabe cuadrar las cuentas ni equilibrarlas. Sólo sabe gastar. Eso sí, no está dispuesto a eliminar ningún ministerio ni ninguna prebenda, ni tampoco quiere hacer una gestión pública ordenada. Subir 9 puntos la presión fiscal no significa nada si no tienes crecimiento. Hay que tomar medidas de política económica que generen ese crecimiento.

¿Es verdad que el fin de la tributación conjunta de los matrimonios que pretende el Gobierno se cebaría con jubilados y divorciadas?

Eliminar la tributación conjunta de los matrimonios perjudica gravemente a las clases medias y los que tiene menos ingresos. Perjudica a los matrimonios que tiene una sola renta. A los que tienen pensiones pequeñas o sólo una pensión por unidad familiar les machaca.

Reforma laboral: "Lo que no dice Bruselas es que tengamos que subir la indemnización por despido"

Lo que parece que al final no se ha planteado en Bruselas es la derogación de la reforma laboral como pedía Podemos, ¿no?

Europa nos está diciendo que España tiene un gravísimo problema estructural de empleo. Tenemos el doble de desempleo que los países de nuestro entorno, y muchísimo empleo sumergido. A final de diciembre del año pasado teníamos un desempleo, de 16 puntos y medio, cuando Europa tenía el 8. Lo que verdaderamente le preocupa a Europa es el desempleo y los contratos temporales. Sin embargo, lo que no dice es que tengamos que subir la indemnización por despido, y que le demos más rigidez a nuestro mercado de trabajo. La reforma laboral del 2012, que hizo el PP, bajó la indemnización por despido y sustituyó los convenios de rama por los convenios de empresa, para que cada empresa se ajustara a las necesidades en cada momento. Eso le da flexibilidad a nuestro mercado, aunque los sindicatos están muy duros con ese asunto y ya sabemos que la ministra de Empleo proviene de Comisiones Obreras, y es con ellos con quienes está trabajando.

El Gobierno ha fijado en el 2024 el pago del uso de todas las autovías del país. ¿A usted qué le parece?

Pagar por uso y mantenimiento de las autovías es un debate antiguo que se debe abordar, lo que no tiene lógica es que suelten estos "pildorazos" sin dar una explicación clara, y lo que tampoco es lógico es que, porque el Gobierno no sepa gestionar y tenga una situación fiscal y de déficit gravísima, tome deprisa y corriendo medidas a la desesperada.

Ayudas europeas: "Es una cantidad muy importante, pero no es dinero del Gobierno, sino de los españoles"

¿Los fondos europeos son un arma potentísima en manos del gobierno, y también un arma electoral?, ¿ustedes van a estar vigilantes?

Aquí van a venir 140.000 millones de euros, de los cuales 70.000 no habrá que devolverlos y los otros 70.000 serán planes que se paguen a largo plazo. Esa es una cantidad muy importante, pero no es dinero del Gobierno sino de los españoles. Nosotros como primer partido de la oposición tenemos la obligación de ser vigilantes con el uso que se haga de esos fondos. El gobierno debe repartirlos de manera transparente, eficaz y eficiente. Me temo que con el procedimiento que ha aprobado a través de un Real Decreto que, por cierto, se aprobó gracias a Vox, hay mucho riesgo de clientelismo. Y detrás del clientelismo, pues siempre puede haber prevaricación.

Dígame, tras el final de estado de alarma, ¿el Gobierno le deja en manos del Supremo su responsabilidad y entramos en un galimatías judicial de cuidado?

En este asunto el gobierno ha hecho dejación de su responsabilidad y vamos a un galimatías judicial casi sin precedentes. Nos podíamos haber dotado de una herramienta jurídica más segura, de hecho, en la Comisión de reconstrucción dijimos que podía plantearse por el trámite de urgencia y con lectura única, pero el Gobierno no quiso. No alcanzo a entender por qué ha optado por provocar este galimatías tras el estado de alarma.

Partido Popular: "Quienes pretendan enfrentar a Isabel Díaz Ayuso con Casado se darán contra un muro"

Oiga, por último. Dígame , ¿el liderazgo de Casado se ha fortalecido o se ha debilitado por la fuerza de Isabel Ayuso?, ¿hay rivalidad entre ambos?

Quienes pretendan enfrentar a Ayuso y a Casado se darán contra un muro. Eso es un invento de nuestros adversarios en un intento de debilitarnos que ha fracasado. Isabel ha dicho que su afán es presidir la Comunidad de Madrid, y que el liderazgo de Pablo Casado se ha fortalecido. Lo ocurrido en Madrid ha fortalecido al PP. Hoy estamos todos mucho más fuertes.