Elvira Rodríguez: "Va a venir una subida de impuestos que dañará a nuestra economía"

Carmen Obregón Madrid

Elvira Rodríguez, vicesecretaria general del Partido Popular, al mano del estudio y del análisis de las políticas económicas, ha diseccionado para eE las últimas actuaciones del Gobierno de Pedro Sánchez, en este sentido, poniendo blanco sobre negro, poniendo de relieve la verdad de las entregas a cuenta, el dinero de más que el Ejecutivo tendrá que pagar por el IVA que no pagó en 2019, o el peligro de una subida del SMI en estos momentos en los que el endeudamiento público está disparado. A las puertas de las negociaciones del Gobierno con los partidos para obtener apoyo a las cuentas pública de 2022, Rodríguez, exministra de Medio Ambiente, expresidenta de la Comisión de Valores y exsecretaria de Estado de Presupuestos y Gastos vaticina una subida masiva de impuesto que "va a hacer daño a nuestra economía".

¿Qué le pareció la sectorial del Ministerio de Hacienda con los consejeros?

No hubo nada nuevo; además, la ministra insistió en el reparto ministerial. Vino a decir que si no se ejecutaban los fondos como el Gobierno dicen ese dinero se le dará a otras comunidades. Se ratificó nuestra denuncia de que el presidente Sánchez no puede hablar de cogobernanza del 55%, porque quien decide en los fondos europeos es el Gobierno. Ellos han decidido cómo van a repartir los fondos. Tampoco dijo qué se va a hacer con resto de ayudas, ese 45% que se reserva el Estado, pero que es transversal y acaba afectando a las CCAA como es la Economía Circular o la gestión de residuos. Así que lo del lunes, sí, fue una simulación de cogobernanza para que Europa piense que nuestro Gobierno hace algo con las comunidades autónomas.

Ese mismo día se celebró la Comisión Bilateral con Cataluña. ¿Qué opinión tiene del resultado?

Pues una vergüenza más. El Gobierno quiere comprar con dinero a los independentistas. Pero éstos cogen el dinero y corren. Y van a hacer lo que a ellos les interesa. Tenemos que saber hasta dónde llegan esas cesiones y esas transferencias. De momento están parcheando con trenes, cercanías, pero tenemos que saber que significa transferir Rodalias, cómo se va a gestionar.

Volviendo a la reunión sectorial de Hacienda, parece que los consejeros tuvieron la impresión de que los fondos se retrasan y de que hay muy poca información de los criterios de reparto de los fondos europeos. ¿Se puede decir que hay preocupación?

Bueno, para empezar, allí se dieron cuenta de que no hay fondos covid para el año 2022, y claro, los consejeros dicen que no hay dinero para hacer sus presupuestos.

Pero se les hará entrega de la devolución del IVA de 2019

En el último Consejo de Política Fiscal y Financiera el Ministerio de Hacienda informó de que iba a dotar la devolución del IVA, más intereses, con 3.000 millones de euros. Es decir, que el empecinamiento de Pedro Sánchez de no pagar le va a costar al erario público 500 millones de euros. ¿Es mucho? Bueno, el interés legal del dinero es del 18%. Pero es que además del IVA, la luego la ministra les dijo que les condonaba la liquidación definitiva de 2020. Sin embargo, no habló para nada de fondos especiales Covid; qué es lo que están financiando en las CCAA los fondos covid, pues, el exceso de gasto en Sanidad, de personal y en Educación -que muy previsiblemente, va a seguir durante el año 2022- no va a ser una cuestión coyuntural que se termine este año. Desde luego, en Educación seguro que no, y en Sanidad no sabemos, porque igual hay que inocular una tercera dosis de la vacuna. Así pues, sí, cuando los consejeros hicieron los cálculos vieron que van a bajar sensiblemente sus ingresos que van a recibir del Estado en el año 2022 con respecto a 2021.

El IVA de 2017: "El empecinamiento de Sánchez de no pagarlo en 2019 nos va costar 500 millones más"

El Gobierno afirma que estas entregas a cuenta son históricas

La ministra de Hacienda es especialista en contar medias verdades, que, como dice el refrán, son las peores mentiras. Como las entregas a cuenta no se han ajustado con la pérdida de recaudación, y han ido evolucionando con un porcentaje; al indiciar con un 6% las entregas a cuenta en 2021 -que ya estaban infladas de las entregas a cuenta de 2020-, pues indudablemente estas son las entregas a cuenta más infladas. Pero eso no significa nada; porque el año pasado los fondos covid fueron 13.000 millones de euros. Así qu,e desde luego no llegan para nada a la diferencia de ese 6%.

Moncloa defiende que estas entregas a cuenta mejorarán los servicios sociales

¿Qué supone esta cuantía de gasto público para la economía española? Ellos mantienen que esta cantidad de gasto público sirve para crecer de forma sostenida, y no, lo que hace es seguir por una senda muy peligrosa, que pone nuestras cuentas públicas en una situación de riesgo muy grave con el altísimo nivel que tenemos de endeudamiento. Así que, lo que va a venir es una subida masiva de impuestos que no va a hacer ningún bien a nuestra economía. Es que si no suben impuestos, lo que nos han presentado no cuadra.

"Es una burla subir el SMI y transmitir a los españoles que se ha recuperado el empleo"

¿Le ha sorprendido que la vicepresidenta Nadia Calviño admita que se puede subir el SMI este año?

No sé si lo hizo para acallar reclamaciones posteriores para cumplir un requisito. Pero lo que ha hecho es dar una patada para adelante, porque, si lo que quiere es transmitir a los españoles que se ha recuperado el empleo, es una burla. Los datos de la última EPA demuestran que estamos todavía más bajo de lo que estábamos 2019. En el 20 ya entramos tocados.

Techo de gasto: "No ha bajado ni un euro, y eso es preocupante con nuestro endeudamiento"

Y, ¿qué le parecieron los datos macroeconómicos que presentó?

Están presentando las cosas incompletas, con unas cifras muy difíciles de creer. Me estoy refiero a la caída del déficit. No conocemos los ingresos ni cómo se van a liquidar los impuestos este año; con lo cual, no podemos conocer cuál va a ser la base para el año que viene. Sí sabemos que el gasto será el mismo, ligeramente superior, sin contar con los fondos europeos. Es decir, 100 millones de euros más que en 2021, cuando 2021 tiene que haber mucho más gasto coyuntural que en 2022, sobre todo como consecuencia de desempleo y de Ertes, que son gastos estatales, y que tienen que ver con los estabilizadores automáticos y las medidas de impulso. Por lo pronto, el techo de gasto no ha bajado ni un euro, y eso es muy preocupante con el endeudamiento que tenemos.