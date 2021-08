Trabajo publica el reparto de fondos de la UE para políticas de empleo

El Ministerio de Trabajo publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la distribución territorial y los objetivos a alcanzar por parte de las comunidades autónomas en los programas de empleo previstos para 2021 en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). De los casi 688 millones de euros que obtendrán por este vía las Consejerías de Empleo autonómicas durante este año, un tercio se los reparten las de Andalucía (127,6 millones) y Cataluña (104,2 millones).

El decreto aprobado determina la posible devolución y reintegro de los fondos en caso de no realizarse el gasto, no cumplirse los objetivos e hitos previstos o los indicadores o hitos reportados no sean fiables, así como la existencia de cualquier irregularidad. Igualmente, la distribución de fondos financiados con el MRR que se realice en 2022 y 2023, quedará supeditada al cumplimiento por las comunidades autónomas de los hitos y objetivos previstos para el conjunto del Estado, según explica EP.

Los criterios de reparto y distribución de estos 688 millones de euros fueron aprobados el pasado julio por la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, tras la autorización del Consejo de Ministros. Este importe se suma a los 2.110,8 millones de euros ya distribuidos en base a los criterios aprobados en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales de 28 de abril de 2021.

En cuanto al resto de comunidades autónomas, la Valenciana recibirá 64,3 millones de euros; la Comunidad de Madrid, 63,2 millones; Galicia, 45,2 millones; el País Vasco, 40,5 millones; Canarias, 40,6 millones; Castilla y León, 37,1 millones; Castilla-La Mancha, 34,5 millones; Extremadura, 29,4 millones; Aragón, 20,3 millones; la Región de Murcia, 19,7 millones; Asturias, 17 millones; Baleares, 15,7 millones; la Comunidad Foral de Navarra, 11,6 millones; Cantabria, 10,8 millones y La Rioja, 5,2 millones.

Jornadas de formación

Trabajo ha explicado que el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) está realizando jornadas de formación para las personas técnicas de las comunidades autónomas que abordan los criterios e instrumento específicos para la gestión del dinero procedente de la UE (MRR).

Estos fondos van dirigidos a financiar los proyectos previstos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para Empleo joven, Empleo mujer, Adquisición de nuevas competencias para la transformación digital, verde y productiva; Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad; Gobernanza e impulso de las políticas de apoyo a la activación para el empleo; y Competencias digitales para el empleo.

Según el decreto, el Gobierno emplaza a las comunidades a justificar el adecuado cumplimiento de los hitos y objetivos previstos en un plazo máximo de tres meses a partir de la fecha límite prevista. En todo caso, antes del 31 de marzo de 2023 deberá remitir un informe de justificación sobre cómo ha utilizado los fondos, con el grado de cumplimiento de los objetivos previstos, el coste real respecto al estimado inicialmente, descripciones de las medidas adoptadas, cómo se llevaron a cabo y los mecanismos de control aplicados en su ejecución.

Diez millones para los centros de Orientación y Emprendimiento

Cada CCAA recibirá 10,2 millones de euros para financiar la creación y la actividad de los nuevos Centros de Orientación y Emprendimiento. En cada región deberá existir, al menos, uno para constituirse como referencia para el Sistema Nacional de Empleo (SNE). También se distribuirá de manera lineal el importe destinado a financiar un Plan Transversal de Igualdad de Género (1 millón de euros). Para la formación interna se distribuirán fondos de manera proporcional a las plantillas de los Servicios Públicos de empleo Autonómicos.