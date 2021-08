El fin del teletrabajo reabre el debate de la jornada laboral de cuatro días

La vuelta a las oficinas reabre el debate sobre la necesidad de reducir la jornada laboral. La realidad es que empleadores de todo el mundo están poniendo a prueba esta iniciativa y los resultados están siendo, por lo menos, más que interesantes.

Además, no todas las empresas están implantando este modelo por mera experimentación. Tras largos meses de trabajo en el hogar, lo población trabajadora se ha dado cuenta de que las condiciones laborales previas a la pandemia eran cuanto menos mejorables. Por esto motivo, algunas compañías se han visto obligadas a ofrecer esta jornada laboral para atraer nuevo talento.

Esta iniciativa, conocida como 'modelo escandinavo', es una manera de que sectores como el comercio minorista y la hostelería puedan atraer y retener personal en un momento en el que la falta de empleados cualificados está agobiando severamente al sector.

"Después de la crisis provocada por el coronavirus, la gente se volvió más consciente de que sus condiciones laborales no siempre eran las mejores. Ahora piensan que no quieren sacrificar su vida personal", dijo Christophe Catoir, director de recursos humanos de Adecco, en una entrevista con Reuters.

España allana el camino

España está en boca de los medios de comunicación occidentales por sus recientes noticias sobre este modelo. La empresa Software DELSOL, situada en Mengíbar, Jaén, se convirtió en enero en la primera compañía de España en implantar la jornada laboral de cuatro días.

Esta empresa, no solo no redujo el salario de sus trabajadores, si no que consiguió aumentar un 15% su plantilla. "Las ventas aumentaron un 20% y el ausentismo se redujo enormemente; la satisfacción de los clientes y los trabajadores también aumentó junto con la productividad", explicó Pedro Cortés, director de marketing.

Telefónica, por su parte, también introdujo este modelo en su compañía, permitiendo que cerca de 10.000 trabajadores se adaptasen voluntariamente a una jornada de 32 horas. Estos empleados verían reducido su salario en un 15% si eligiesen el 'modelo escandinavo'. No obstante, cabe destacar que esta empresa todavía mantiene esta iniciativa en periodo de prueba. De no darse el resultado esperado se eliminaría el modelo y, de lo contrario, si respondiese a las previsiones establecidas se extendería a más trabajadores de Telefónica España.

Otra de las noticias que está llegando a oídos de los medios extranjeros es la propuesta del partido de Iñigo Errejón, Más País. El grupo progresista está negociando con el Ministerio de Industria la implementación de un plan de 50 millones de euros para que cientos de empresas se adapten al 'modelo escandinavo'.

La intención es que no se reduzcan los sueldos de los trabajadores. Por este motivo, las empresas recibirían una dotación para solventar estos costes añadidos. Las compañías que se adhieran a este plan tendrían derecho a una ayuda que cubra el 100% de la diferencia salarial durante el primer año, el 50% el segundo y el 25% el tercero.

"Estamos planificando más ayudas ilimitadas que consisten en una determinada cantidad de dinero asignada por trabajador y, a cambio de reducir la jornada laboral, la empresa gasta el dinero como quiere", explicó Héctor Tejero, coordinador político de Mas País, a Reuters.

El resto del planeta también está realizando pruebas

Recientemente, el legislador californiano Mark Takano presentó un proyecto para reducir la cantidad de horas de trabajo de una semana estándar, reduciendo de cinco a cuatro el número de días laborables.

"En un momento en que la naturaleza del trabajo está cambiando rápidamente, nos incumbe explorar todos los medios posibles para garantizar que nuestro modelo de negocio moderno priorice la productividad, la paga justa y una mejor calidad de vida para los trabajadores", dijo Mark Takano.

Del mismo modo, las administraciones públicas en Dinamarca e Islandia ya han adoptado las semanas laborales de cuatro días para sus funcionarios. No obstante, este último país se ha visto obligado a aumentar su presupuesto para estos conceptos en cerca de 30 millones de euros al año para poder implementar este modelo.

Japón es otro ejemplo de adaptación. La tercera empresa de préstamos más grande del país, Mizuho, ofreció a alrededor de 45.000 empleados opciones de llevar a cabo una jornada laboral de tres o cuatro días. Asimismo, el año pasado, Microsoft registró un considerable aumento de la productividad del 40% después de eliminar los viernes de la semana de trabajo a sus 2.300 empleados con sede en Japón.

Por su parte, el gigante de bienes de consumo Unilever puso en marcha un experimento en su filial neozelandesa, por la que se implementaba una jornada de cuatro días a la semana para todo el personal local. Perpetual Guardian, una empresa de planificación patrimonial del mismo país, aseguró que la productividad aumentó considerablemente y el absentismo disminuyó después de implementar el 'modelo escandinavo' en 2018, desde este momento se ha mantenido vigente.

En Alemania, el sindicato más grande del país consiguió reducir en un día la semana laboral de toda una región estratégica para el sector industrial. Estos trabajadores no sufrieron una pérdida considerable de ingresos.

Por último, la empresa de viajes Nordic Visitor redujo las jornadas de sus trabajadores en Islandia, Escocia y Suecia de 40 a 35 horas. Según la compañía, esto generó un aumento en la satisfacción de los empleados, menos días de enfermedad y mayores ganancias.