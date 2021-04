El Gobierno aplaza a 2022 la jornada laboral de cuatro días que propone Errejón

El proyecto de reducción de jornada laboral a 32 horas semanales que propone Más País no será una realidad este año después de que el Ejecutivo haya confirmado que la puesta en marcha no será hasta 2022 porque dependerá de los Presupuestos del año que viene y no de los fondos europeos.

El sí del Gobierno a la propuesta de reducción de jornada manteniendo los salarios llegó, con no todos los ministros a favor, a cambio del voto positivo de Más País al decreto de gestión de los fondos europeos, que se enfrentaba a una votación ajustada en el Congreso, y después de que el Ejecutivo rechazara incluir la enmienda de Más País-Equo sobre la jornada laboral del cuatro días en los Presupuestos de 2021.

Sin embargo, la prueba piloto deberá esperar a 2022, según ha confirmado el Ministerio de Industria a Efe. Es la última actualización por parte del Gobierno de la que el partido que lidera Íñigo Errejón se habría enterado por los medios, a falta de una reunión que estaba prevista para el 22 de marzo pero que finalmente fue cancelada por parte del Ministerio de Industria por motivos de agenda. La Semana Santa y la campaña para las elecciones de la Comunidad de Madrid del 4 de mayo hacen difícil encontrar hueco en el calendario.

Más País asegura que sí se acordó que el proyecto se financiaría con los fondos europeos

Según las fuentes consultadas por la agencia, Industria asegura que el fondo para la reducción de jornada dependerá de los PGE 2022 y descarta que el acuerdo con Más País incluyera la financiación del plan con cargo a los recursos que transferirá la UE a España. Desde la formación de Errejón, sin embargo, indican a este medio que en estos meses de conversaciones sí se acordó que la financiación de las pruebas saldría de los fondos europeos, aunque esperarán a la reunión para conocer y valorar la nueva propuesta del Gobierno.

En rueda de prensa en el Congreso, Errejón se mostró ayer convencido de que el proyecto saldrá adelante aunque Industria plantee plazos más largos de los que manejaba la formación, que confiaba en poder verlo en marcha en otoño, si bien es cierto, aseguran desde el partido, que nunca se acordó un marco temporal concreto para la activación del plan.

Un proyecto portada de 'Time'

El borrador del partido de Errejón, que ha sido portada de la edición europea de Time, plantea un programa de reducción de jornada laboral de 32 horas semanales (un día menos a la semana o menos horas al día) sin reducción salarial estableciendo un incentivo para compensar a la empresa en caso de un eventual incremento de los costes salariales ante la posibilidad de necesitar contratar a más empleados para cubrir las horas liberadas.

Según las estimaciones de Más País, en el caso de que la reducción de jornada fuera de un día a la semana podrían verse beneficiados entre 3.000 y 6.000 trabajadores de unas 250 empresas con más de seis trabajadores y menos de 200. Aún así, la propuesta abre la posibilidad a otras modulaciones dependiendo del tipo de actividad de la empresa, a la que se le pedirá el compromiso de mantener o incrementar su plantilla y los niveles salariales.