Miguel Ángel Revilla: "Pedro Sánchez es el político de libro, un superviviente sin escrúpulos"

Miguel Ángel Revilla Roiz (Salceda 1943) es, sin duda, el presidente más mediático del panorama autonómico nacional. Tertuliano habitual en las cadenas de televisión tiene una merecida fama de no tener pelos en la lengua, y de no casarse con nadie cuando se trata de defender a Cantabria, la tierra que le vio nacer y donde ha gobernado tres mandatos. La entrevista con elEconomista se celebra a última hora de la tarde en el único hueco que ha tenido libre esta semana y, aunque se había previsto realizarla en media hora, se alarga más del doble. Está en su despacho, trabajando, "vengo a las ocho de la mañana y no descanso ningún día de la semana ni me cojo vacaciones desde hace años", señala. Licenciado en ciencias económicas y empresariales y diplomado en Banca y Bolsa por la Universidad del País Vasco es empleado de banco en excedencia, además de profesor y escritor y un hombre polifacético muy popular y cercano que defiende con pasión las siglas PRC (Partido Regionalista de Cantabria) del que es secretario general. Dice que si no fuera por los fondos europeos "en España estaríamos a tiros, porque la situación económica será insostenible". Afirma que al final el tema de Cataluña se solucionará con "pasta" y califica a Pedro Sánchez como un político sin escrúpulos para conseguir lo que se propone.

¿Cómo va la resaca de la conferencia de presidentes?, ¿hubo tantas discrepancias como se ha dicho?

En absoluto, apenas hubo discrepancias. La reunión de Salamanca fue una balsa de aceite, una mar chicha. Claro que, al salir, con los micrófonos, se exageraron las discrepancias. Lo que más lamento es que los que no van a esa conferencia siempre sacan algo más que el resto. En esta reunión Sánchez salió cortando dos orejas y dio la vuelta al ruedo, aunque luego algunos quisieran aprovechar su minuto de gloria. En la reunión nadie dijo que fuera una escena de sofá ni una foto para sacar réditos electorales, aunque es verdad que todos vamos allí intentado sacar lo que podamos.

¿Que los presidentes autonómicos puedan gestionar parte de los fondos es un alivio para todos?

Que se haya entregado la gestión del 55% de los fondos a las comunidades autónomas ha sido un alivio para la mayoría. Ahora veremos qué pasa con el otro 45% del que todos hemos presentado proyectos. Cantabria, en concreto, ha presentado 102, y ahí veremos cómo se hace y estaremos vigilantes.

Los gobiernos regionales van a pilotar 10.500 de los 19.000 millones de ayudas este año. ¿Hay riesgo de que el reparto no sea equilibrado?

Eso no se ha decidido en esta reunión. Aquí hay dos posturas, la que mantenemos los pequeños, que es la justa, y la que sigue rigiendo con la ley de financiación de que el criterio no sea por población sino por coste de los servicios. La ley de financiación se hizo para que todo ciudadano, viva donde vida, tenga los mismos servicios. Yo, por ejemplo, tengo cada día en Cantabria 100.000 euros de coste de transporte escolar, porque hay una estructura territorial dispersa, envejecida y orográficamente complicada. Entonces los costes de hacer una carretera, de tener un médico cerca, o un maestro es carísimo. En este asunto no hay distinciones ideológicas, porque, por ejemplo, en Valencia y Andalucía ya se han unido los dos presidentes que son de partidos distintos para reivindicar el criterio de la población porque a ellos les interesa. Está claro que políticamente es un tema que influye en las urnas y puede haber la tentación de que el reparo de los fondos se haga por una cuestión electoral.

¿Qué le pareció la ausencia del presidente de la Generalitat y que horas después se reuniera bilateralmente con Pedro Sánchez?

Yo, a los catalanes, no los he visto de manera presencial nunca en esas conferencias. Torra sí asistía a las conferencias virtuales durante la pandemia, y la verdad es que se comportaba de una manera muy educada, parecía una monja de clausura, y luego ya sabíamos lo que hacía. Lo triste de esto es que a veces se prima más al que no va que al que va, y todos estamos empezando a cansarnos.

¿La conferencia bilateral de Pedro Sánchez con Pere Aragonès resultó ser un agravio para usted?

Nosotros apoyamos a Pedro Sánchez en la primera legislatura, y le retiramos el apoyo cuando pactó con los que no le dejaban dormir. No aceptamos en absoluto que haya creado una relación bilateral con un gobierno para apañar temas que están fuera de discusión, porque no están en la Constitución. Esas reuniones bilaterales fueron el motivo fundamental por el que dejamos de apoyar a Sánchez, y creemos que siguen levantando todo tipo de sospecha.

Bueno, de entrada, se van a dar 1.700 millones para la ampliación de El Prat, y tal vez eso haga bajar el suflé de la independencia, ¿no?

Los independentistas llegarán, si es que no han llegado ya, a la conclusión de que en España ningún gobierno, ni este ni ninguno, se va a saltar las leyes para ceder a sus pretensiones. Al final, con todo lo que ha pasado, va a resultar que lo único que importa es la pasta. Y más allá de que se pueda hacer un nuevo estatuto, que ya se planteó, el asunto puede quedar diluido con dinero. Si ahora los que se han saltado la legalidad reciben además pasta, pues también se vulnerará el principio de solidaridad que está reflejado en la Constitución.

Vamos, que estará vigilante para que no haya trato preferente a las comunidades llamadas desleales.

Hay que estar vigilantes en el reparto de los fondos, y lo voy a estar. Ahora no se trata de despilfarrar el dinero en planteamientos que no encajen en las normas que Europa ha dictado para todos, y muy especial para España, donde se necesitan reformas estructurales. En mi tierra hemos diseñado un plan de banda ancha para todos los rincones de Cantabria, la digitalización de las escuelas, la potenciación del desarrollo rural, apostar por las energías renovables y programas que tengan que ver con el cambio climático. Todo eso encaja en los requisitos que pide Europa.

Una curiosidad. Usted era amigo de Pedro Sánchez y parece que ahora ya no lo son, ¿por qué?

Yo he tenido con Pedro Sánchez una relación muy estrecha en la época en la que le apoyé cuando ni siquiera su partido le quería como candidato en las primarias. Le dimos nuestro apoyo en la primera legislatura, y hubo un cambio radical en nuestra relación cuando nos negamos a seguir apoyándole porque cambió de opinión en cosas importantes. Sánchez es una persona a la que no le gustan las discrepancias con sus decisiones y nuestra relación desde entonces se ha enfriado mucho.

Que Sánchez en la remodelación haya prescindido de sus leales ¿es un síntoma de fortaleza o le debilita de cara a los ciudadanos?

Pedro Sánchez es el político de libro, un superviviente sin escrúpulos, no digo que eso sea ni bueno ni malo, sino que no tiene escrúpulos a la hora de llevar a cabo lo que piensa. Es de una tenacidad increíble y no tiene amigos, no se casa con nadie, aunque le haya ayudado a llegar donde está. Así que cuidadito con Pedro. Le conozco bien, y si se le mete una cosa en la cabeza hace lo que haga falta para conseguirla.

¿Cree, como dicen las encuestas, que el centroderecha ganaría de haber elecciones?

Si ahora hubiera elecciones ganaría el centroderecha, pero quedan dos años para la próxima cita electoral, y eso en política es una eternidad. Así que, que nadie venda la piel del oso antes de cazarlo.

Que Casado dependa de Vox para llegar a La Moncloa ¿es un riesgo?

Creo que Vox se quedará en un partido testimonial de derechas, como Podemos será un partido testimonial de la izquierda. A la larga la política va a volver a pivotar en torno a los dos grandes partidos, en la izquierda el PSOE y en la derecha el PP. Si ahora hubiera elecciones, ganaría el PP y en 24 horas haría un pacto con Vox para gobernar, como hizo el POSE con Podemos.

Sea como fuere, admita que los fondos nos van a dar un buen respiro, que han sido una especie de maná en tiempo de pandemia

Sin duda que los fondos nos van a dar a todos un respiro. Este año y el que viene vamos a tener unos recursos impensables gracias a Europa. A diferencia de lo que ocurrió en 2008, que tardamos ocho años en recuperarnos, ahora lo vamos a hacer en dos o en tres. Europa ha decidido tirar la casa por la ventana, y nos ha salvado de una crisis. De llegarse a aplicar ahora el mismo sistema de 2008, en España estaríamos a tiros, y hubiera sido terrible. Mantener los Ertes cuesta una millonada al día, y las vacunas también. Todo eso se ha podido asumir gracias a Europa, porque de haberlo tenido que hacer España sería inviable.

¿Es normal que cada autonomía haga lo que quiera debido a la falta de legislación tras el estado de alarma? ¡Menudo galimatías!

En la reunión de presidentes yo critiqué precisamente eso. Creo que fui el más crítico sobre esa cuestión. Cuando faltaba un mes para el final del estado de alarma, le dije al Gobierno de España que amarrara una norma general para que cada autonomía no tuviera una resolución distinta. El Gobierno me respondió que las autonomías teníamos capacidad legal suficiente y como se ve, mintió, y estas son las consecuencias. Estamos jugando con la libertad de los ciudadanos, y ese es un tema muy delicado, sagrado para muchos. Le dije a Pedro que la prueba de que se habían equivocado en este asunto es que hasta al Gobierno central le ha pegado un palo el Constitucional.

Y en Cantabria, ¿en qué punto están?, ¿van a aumentar las restricciones?

Nosotros optamos por una fórmula mixta, que no era el cierre de los interiores, sino que se permitía la estancia en los interiores siempre que se acreditara que se estaba vacunado, y también aquellos que llevasen una PCR hecha 48 horas antes o un antígeno de los que venden en farmacias. De momento nos lo han echado atrás. Otra decisión del Gobierno que ha hecho mucho daño es decir que no se utilizaran mascarillas en los exteriores, porque la gente entendió que estábamos libres de Covid. Esta cepa es más dañina que todas las que hemos tenido, aunque sea menos mortal. Yo pido y seguiré pidiendo que se articule alguna medida legal para obligar a vacunar a todo el mundo. Macron obliga a los funcionarios a vacunarse y a mí me parece bien.

Volviendo a Cataluña, ¿a usted qué le parecieron los indultos?

Yo he estado en contra de los indultos, salvo para casos muy excepcionales, pero nunca para los políticos. Ni los políticos ni los corruptos ni la gente que, a sabiendas, vulnera la ley pueden ser indultados.

Pues muchos dicen que hay mucho ruido, aunque los independentistas siguen sin moverse de su objetivo de separarse de España...

Creo que los indultos no van a valer para nada, pero que una persona defienda algo que no es legal con el ánimo de un día conseguirlo, me parece absolutamente democrático. Lo que no es legal es vulnerar las leyes mientras éstas no se cambien. Pedro Sánchez no les va a dar la independencia, porque ni él ni nadie puede hacerlo. De todos modos, no creo que se repitan situaciones de violencia como las que se vivieron el 1-O, aunque puede llegarse a la fórmula de plantear algún tipo de referéndum sobre un nuevo estatuto. Además, habrá que poner pasta, porque sin pasta no se mueven.

¿Si Puigdemont pone un pie en España, ahora que Europa no le está amparando, se va a mirar hacia otro lado?

Pedro Sánchez no puede hacer la vista gorda, y si Puigdemont decide volver a España hay que detenerle.

Sea como fuere, en Cataluña ya pueden espabilarse, porque según el INE Andalucía ya empieza a superar económicamente a Cataluña en algunos parámetros, y Madrid también

El pueblo catalán, que es inteligente, espero que algún día despierte y se de cuenta que la vía que han escogido sus políticos ha supuesto una degradación económica. El independentismo ha conseguido que Cataluña, de estar en los primeros puestos, de ser la vanguardia de España y de Europa, esté cayendo en picado.

Dígame, ¿quién es más culpable de que no se renueven el CGPJ y otros órganos institucionales, Pedro Sánchez o Pablo Casado?

Lo que es una anormalidad democrática es que mientras los políticos, cada cuatro años tenemos que pasar por las urnas para que nos ratifiquen o nos echen, otros órganos institucionales tan importantes, concluido su mandato, sigan paralizados. Los primeros que tendrían que denunciar esto son los propios jueces, que deben proteger su independencia, y negarse a una burda utilización política. Pedro Sánchez y Pablo Casado tienen la obligación de ponerse de acuerdo para renovar el CGPJ y todo lo demás.

¿Comparte la opinión de Ximo Puig y de Podemos sobre Madrid y la armonización fiscal? Porque para algunos es solo madrileñofobia

A mí me da igual lo que diga Podemos o Ximo Puig. En un estado de derecho como España, si todos los ciudadanos somos iguales, tenemos que tener los mismos impuestos, vivamos donde vivamos. Que haya un reino de taifas respecto a Hacienda es una barbaridad. No todas las comunidades podemos bajar los impuestos porque las capacidades financieras no son las mismas.

Vamos, que quiere que se unifiquen al alza todos los impuestos, sucesiones, donaciones, IRPF, etc.

Efectivamente. Quiero que todos los impuestos sean iguales, IRPF, patrimonio, sucesiones, donaciones, etcétera. Los impuestos no pueden ser distintos en función de dónde vivas.

¿Pero esa armonización fiscal no choca con la esencia constitucional del estado autonómico, como dicen algunos?

Lo mismo que nos han impuesto durante la pandemia un estado de alarma y lo hemos tenido que aceptar, lo pueden hacer respecto a la armonización fiscal. Creo que lejos de ir en contra de la esencia de los principios autonómicos, se favorece la igualdad de los españoles que marca la Constitución.

¿Es partidario de subir ahora el salario mínimo (SMI), como pedía la ministra Yolanda Díaz, o hay que esperar para el año que viene como quiere Nadia Calviño?

Hay que subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) este año y no hay por qué esperar al próximo. Ahora que hay holgura económica podemos hacerlo, sobre todo porque no hay elecciones a la vista para sacar rendimiento a esa cuestión. Si todo sale bien en dos años nuestra economía recuperará lo perdido durante la pandemia, y la gente va a consumir porque hay ahorro privado.