Fernández-Lasquetty: "Acusan a Madrid de competencia fiscal porque no nos ganan en las urnas"

Es el hombre de los impuestos y la fiscalidad en la comunidad de Madrid, el encargado de llevar una política fiscal de equilibrio presupuestario y reducción impositiva. De hecho, a mediados de abril del pasado año, en pleno confinamiento, recibió una llamada de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, preguntándole si había capacidad financiera para poner en marcha un hospital similar al Ifema, un proyecto que hoy es el Isabel Zendal. "Aquí somos absolutamente rigurosos en las cuentas y con el gasto. No nos tiramos a la piscina sin agua porque con el dinero de los madrileños no se juega", suele decir. Javier Fernández-Lasquetty (Madrid, 1966), licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense es, desde agosto de 2019, consejero de Hacienda de Madrid. Tiene una amplia trayectoria política y profesional y de hecho antes del actual cargo fue diputado, jefe de gabinete de Pablo Casado y el consejero de Sanidad (2010-2014), que implantó la libre elección de médico y hospital. Durante cuatro años en su actividad privada fue vicerrector de la Universidad Francisco Marroquín (Guatemala) y tal vez por eso su nombre aparece curiosamente entre los agradecimientos de la última novela de Vargas Llosa, con el que ha tenido muchísima relación. Es un hombre amable educado. Sus amigos dicen que la mejor fórmula para entenderse con él es ser absolutamente claro y transparente en las cuentas y escrupuloso hasta la extenuación en los análisis. Dice alto y claro que los impuestos de los madrileños no pueden servir para pagar indultos a los independentistas, que las acusaciones de dumping fiscal son una artimaña porque su partido ha conseguido un resultado espectacular y que Pedro Sánchez es un peligro para España.

Usted acaba de presentar a Hacienda un informe sobre el modelo de reforma del sistema tributario de Madrid. ¿Sería exportable a otras autonomías?

Desde luego que el sistema tributario de Madrid es exportable, y la prueba es que hay otras comunidades que han ido siguiendo la misma hoja de ruta. Es el caso, entre otras, de Murcia, Castilla y León, Galicia y Andalucía, que después de 40 años de régimen socialista ha optado por bajar los impuestos, y los resultados son muy buenos. Esto demuestra que cuando se quiere se puede, y que quien quiere bajar los impuestos lo puede hacer sin problema.

En Madrid quieren bajar los impuestos y bonificar el de Sucesiones, Donaciones y Patrimonio, lo cual levanta ampollas en otros territorios, ¿no?

En el informe que hemos enviado a Hacienda argumentamos con mucha solidez que los impuestos bajos de Madrid benefician no solamente a los madrileños, sino a toda España, porque Madrid crece más y contribuye más a la solidaridad interterritorial. Madrid aporta el 68% del fondo que financia los servicios públicos fundamentales de 14 comunidades autónomas. Tenemos el máximo respeto por la autonomía fiscal que cada comunidad elija, pero en Madrid ni tocaremos ni vamos a dejar que nos toquen los impuestos de Sucesiones, Donaciones y Patrimonio.

¿Por qué esos impuestos son injustos para los contribuyentes?

Los impuestos de Sucesiones y de Patrimonio son completamente injustos. En el caso de Sucesiones se grava dos veces por bienes que ya tributaron en su momento. Y en cuanto al de Patrimonio, se paga todos los años. No hay ningún país de la UE que tenga ya impuesto de patrimonio, cuando casi todos los tuvieron en los años 70, y después lo fueron suprimiendo, menos España. El Impuesto de Sucesiones no existe en 15 países de la UE, entre ellos Suecia, Austria, Italia o Portugal. Los países más avanzados de la UE han eliminado estos impuestos porque son antieconómicos y producen situaciones anómalas.

¿En qué sentido?

Pues, por ejemplo, en una región en la que no está el Impuesto de Sucesiones bonificado en nada, como es Asturias, casi el 20% de los herederos no recogen nunca la herencia de sus padres. Eso no solo es injusto, sino hasta humanamente dramático. Que, por un impuesto, no llegues a recoger la herencia de propios padres debe ser terrible.

¿La política impositiva se ha convertido en una confrontación ideológica entre izquierda y derecha, o hay otros factores?

Los impuestos siempre han sido una cuestión de confrontación ideológica, salvo en algunos momentos puntuales. En el Gobierno de Madrid pensamos que el dinero es propiedad de quien se lo ha ganado y tiene el derecho a disfrutar del fruto de su trabajo.

¿También cree que la armonización fiscal que piden los catalanes es un atentado al espíritu de nuestra Constitución en lo que se refiere al Estado de las Autonomías?

De llevarse a cabo una armonización fiscal sería el primer paso hacia un retroceso del proceso autonómico. Si hubiera que centralizar algo, sería la educación. Si se produce una armonización se rompe absolutamente con el espíritu de la Constitución. La autonomía fiscal de las CCAA está protegida no sólo por la Carta Magna sino también por la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, y pretender saltar por encima de la ley es imponer un abuso de poder y un desprecio a la Constitución.

En Moncloa a ustedes les acusan de 'dumping fiscal'. ¿Eso es sólo porque gobierna el PP o hay un punto de realidad en esta cuestión?

Acusan a Madrid de dumping fiscal porque gobierna el PP y eso les desespera. ¿Por qué no dicen nada de que Cantabria, gobernada por los socialistas, tenga bonificado al 100% el Impuesto de Sucesiones? ¿Por qué permanecen callados cuando en Castilla-La Mancha y en Extremadura hay una bonificación importante del Impuesto de Sucesiones?, lo cual a mí me parece bien. Lo de dumping fiscal es un invento para situar a Madrid en el ojo del huracán, una argucia, una artimaña porque no consiguen batirnos en las elecciones. Isabel Ayuso ha tenido un resultado espectacular, con un programa de bajada de impuestos.

Vamos que eso se le puede volver al Gobierno de Sánchez en contra...

En Madrid quieren imponer desde Moncloa lo que no consiguen ganar en las urnas y ni nosotros ni los madrileños lo vamos a consentir. Si el Gobierno diera ese paso se va a enfrentar no sólo a Díaz Ayuso y al PP, sino que va a tener enfrente muy mayoritariamente a los madrileños, y su derrota en las siguientes elecciones será todavía mayor que la que han tenido ahora.

Usted ha dicho que el Ministerio de Hacienda quiere pasar por encima de la autonomía de Madrid y que los impuestos de los madrileños se van a decidir en la mesa de negociación con los independentistas tras los indultos. ¿No es una exageración?

En absoluto. Lo que no podemos consentir es que los impuestos que van a pagar los madrileños se decidan en una mesa siniestra de ruptura de la unidad nacional y de la Constitución, como es la que han formado con los independentistas. Estamos y estaremos activamente luchando en contra de este hachazo fiscal que quieren dar. Hacienda nos quiere pasar por encima y si eso además se diseña en una negociación política con los independentistas catalanes, resulta una absoluta ignominia para los madrileños. Y nos tendrán enfrente.

Vamos que la madrileñofobia ejercida desde Moncloa les ha ayudado a ustedes a ganar las elecciones, ¿no?

La madrileñofobia fue una táctica electoral empleada por Pedro Sánchez que se ha convertido en su gran error político. Se han inventado cosas que no son verdad para atacarnos, y eso genera odio y resentimiento y lo han hecho porque el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha hecho las cosas bien, consiguió que la pandemia retrocediera sin necesidad de encerrar a todo el mundo, sin prohibir a la gente ir a trabajar, ni abrir su comercio o su bar. A ellos y a sus socios de Podemos lo que les gusta mucho es mandar, decirle a la gente lo que tiene que hacer, y como Díaz Ayuso no ha aceptado sumisa sus órdenes, llegaron a decir que Madrid era una bomba vírica que lo contaminaba todo, cuando fue al revés. Afortunadamente los ciudadanos se han dado cuenta y lo han dicho en las urnas. La madrileñofobia se le volvió en contra a Pedro Sánchez una vez, y será letal para los socialistas si continúan por ese camino.

Oiga, ¿Madrid es el campo de pruebas para que el PP gobierne en España? ¿Y quién lo pilotará: Pablo Casado o Isabel Díaz Ayuso?

El Gobierno del PP estará pilotado por Pablo Casado. Y Madrid es el lugar donde se están aplicando las políticas que defienden Pablo Casado y el PP de libertad económica, impuestos bajos y respeto a la propiedad privada. Nuestras políticas han permitido mejorar la educación, la sanidad y luchar contra el paro. Madrid, Galicia, Murcia, Andalucía y el resto de las CCAA donde gobernamos son la prueba del algodón de que el PP está absolutamente preparado para gobernar cuanto antes.

Pues en el encuentro que Díaz Ayuso y Pedro Sánchez el presidente le acusó de no hablar de los problemas de los madrileños, sino de política nacional haciéndole una competencia desleal a Pablo Casado...

El divide y vencerás que tanto gusta en Moncloa no cuela. Isabel Díaz Ayuso no se corta, y no fue a Moncloa a rendirle pleitesías ni a hacer como que no se da cuenta de que el presidente del Gobierno es un peligro para España. Cada día que Sánchez pasa en la Moncloa es un día que nos hunde más y nos pone ante más riesgos. Y ante eso Isabel Díaz Ayuso no se calla. Para Pedro Sánchez hubiera sido mucho más cómodo si ella se hubiera limitado a hablar de cosas menores, y que fuera sólo una escena del sofá. Pero ella habló de impuestos, de educación, denunció que el Aeropuerto de Barajas sigue siendo un coladero porque el Gobierno se ha negado a hacer test y habló de las cuestiones que nos importan a los madrileños y a España. Faltaría más.

¿Los indultos son un precio político para que el presidente se mantenga en la Moncloa o la vaselina que servirá para bajar el suflé del independentismo catalán?

Los indultos son de las cosas más graves que han pasado en la historia contemporánea de España. Han quitado la sanción a responsables políticos que han dado un golpe de Estado, y además dicen que volverán a intentarlo. Utilizar el aparato de la Generalitat de Cataluña para pasar por encima de las libertades y los derechos garantizados en la Constitución es gravísimo, sobre todo porque más de la mitad de los catalanes están en contra. Que Pedro Sánchez, con la única finalidad de asegurarse el voto por una temporadita, indulte a delincuentes resulta bochornoso y hace pensar que el presidente no tiene límites. Da hasta miedo que sea capaz de hacer cualquier cosa si eso le sirve para estar un solo día más en el poder.

¿Qué le parece el fondo que ha creado la Generalitat para hacer frente a las sanciones impuestas por el Tribunal de Cuentas?

Ese fondo es completamente ilegal, están haciendo una ilegalidad a sabiendas, lo que constituye un delito. Además, es especialmente grave es lo están haciendo con el Fondo de Liquidez Autonómica, que se creó para rescatar a autonomías que, como Cataluña, estén quebradas y no pueden salir al mercado a buscar financiación. Que España le esté prestando a tipo de interés cero a la Generalitat de Cataluña el dinero con el que ellos aprenden a conspirar contra la ley es absolutamente vergonzoso.

Bueno, la práctica al final es convertir al Tribunal de Cuentas en la 'bestia negra' y desprestigiarlo como institución...

Los independentistas convierten en su bestia negra todo, lo mismo el Tribunal Constitucional que el de Cuentas, o cualquier otra institución que no les convenga. Esa es una concepción muy comunista, castrista o chavista del poder. Creer que los tribunales sólo sirven para hacer lo que quiere quien gobierna, porque no creen en la separación de poderes.

¿Y ahora se gestionará mejor el dinero público en Cataluña o no?

De lo que se habla muy poco es de la extrema ineficiencia de la Generalitat en el uso del dinero público. Cataluña está recibiendo del sistema de financiación autonómica cerca de 21.500 millones de euros, y gasta mucho más. Parece ser que este año del FLA va a recibir otros 11.000 millones. Comparativamente la vara de medir con Madrid es muy desigual. Nosotros con 16.000 millones que recibimos tenemos un sistema sanitario igual o mejor, un sistema educativo igual o mejor, y solamente tenemos un millón menos de población. Cataluña necesita el doble de Madrid y los catalanes deberían pedir cuentas a los independentistas en qué derrochan y malgastan el dinero.

¿Qué le parece que el TC haya declarado inconstitucional el confinamiento?

Me alegro muchísimo como español de esa sentencia. No sólo por lo que pasó hace año y medio, sino por lo que hubiera podido pasar si el TC le deja a Pedro Sánchez limitar o impedir el ejercicio de las libertades individuales, y ahí está ese borrador de Ley de Seguridad Nacional que era una imposición de un régimen sin libertades. El Gobierno impuso el confinamiento más largo y más severo de toda Europa, tuvimos más muertos que ningún otro lugar excepto Bélgica, y el mayor hundimiento económico.

¿Ustedes descartan nuevas restricciones como ya se aplican en otras Comunidades Autónomas?

Descartamos por completo limitar las libertades, prohibir a la gente entrar y salir, abrir su negocio o ir a trabajar. Isabel Díaz Ayuso decidió en el mes de septiembre pasado, a pesar de las amenazas y presiones de Moncloa que se podía luchar contra la pandemia de una manera más inteligente, haciendo test, y ahora vacunando masivamente. Al final siempre el Gobierno ha ido a rastras de lo que la Comunidad de Madrid ha ido proponiendo, como el tema de las mascarillas, los test, etc. Sánchez no soporta que una política de libertad, como es la que se aplica aquí en Madrid, a la vista de todos, dé mejores resultados que su política socialista de encerrar a todos. Nosotros pensamos que el poder tiene límites, y Sánchez piensa que el poder no tiene ningún límite para él.

España ya recibió 19.000 millones de los fondos europeos. ¿Hay riesgo de que se conviertan en un arma electoral potentísima?

Me parece gravísimo que todavía no sepamos bajo qué procedimientos y con qué reglas va a asignar el Gobierno las cantidades que se reciban de los fondos. Nos tememos que al final sea un arma de clientelismo político, y que Sánchez quiera hacer no uno, sino mil Plus Ultra.

¿Qué le parece el nuevo Gobierno y que al final los únicos intocables hayan sido miembros de Podemos?

Este Gobierno es una exhibición de poder de Sánchez frente a su propio partido y no se ha atrevido a tocar ni a un ministro, aunque diga una sandez, como que es malo comerse un filete con patatas. Lo que demuestra al final es que al querer dar un rugido muy potente para que se vea lo mucho que manda, lo que ha enseñado es que no tiene dientes en la boca.