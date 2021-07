Treinta expertos avalan ante Sánchez la política de bajos impuestos que defiende Ayuso

A un día para que expire el plazo de entrega de las aportaciones de las Comunidades Autónomas al Consejo de Expertos, bajo el paraguas del Ministerio de Hacienda -que estudiará el modelo de fiscalidad para España-, la Comunidad de Madrid ha presentado un documento de 237 páginas con el aval de 30 expertos de distintos ámbitos que remarcan la relación entre los impuestos bajos y la creación de empresas, la atracción de inversiones y el crecimiento del PIB.

Consciente de la importancia que para la reelección de Isabel Díaz Ayuso tuvo durante la campaña la ponderación de la política fiscal de la Comunidad de Madrid, el consejero de Hacienda, Javier Fernández Lasquetty, ha presentado este miércoles el documento enviado al Ministerio de Hacienda, con las conclusiones de un trabajo que defiende la autonomía fiscal y la bajada de impuestos, coligiendo así que, de este modo, Madrid es la administración que más dinero aporta al fondo con el que se financian los servicios públicos de otras comunidades.

Se trata del Libro Blanco de la Reforma Fiscal, con la argumentación jurídica y la descripción de la capacidad normativa para defender el mantenimiento de los impuestos transferidos y, con argumentación fiscal y de políticas públicas que vienen a refrendar que, a menores impuestos, más recaudación y mayor subida del PIB.

La leyenda de la presión fiscal

Defiende el texto que la propuesta por parte del Gobierno de Pedro Sánchez de aumentar la presión fiscal para asemejarse al resto de Europa, no deja de ser una proposición denostada entre los hacendistas, demostrando que, el baremo que se ha de utilizar es el del esfuerzo fiscal.

Para ello, el Libro Blanco emplea un ejemplo ilustrativo, mostrando cómo la presión fiscal en Alemania es del 41,50%, y en efecto, del 35,20% en España. Sin embargo, con esas presiones, la renta per cápita de un alemán es de 40.120 euros, mientras que la de un español es de 23.690 euros.

Es decir, que los alemanes disponen de una renta per cápita significativamente mayor que la dispuesta por los españoles, dato que "es preciso considerar para medir y comparar adecuadamente el verdadero sacrificio que a unos y a otros les supone cumplir con las obligaciones impositivas de cada uno de sus Estados".

El documento recoge las conclusiones de informes del mundo académico, como Salomón Aguado Manzanares (Universidad a Distancia de Madrid), Luis Manuel Alonso González (Universidad de Barcelona), Santiago Álvarez García (Universidad de Oviedo), Mikel Buesa (Universidad Complutense de Madrid), César García Novoa (Universidad de Santiago de Compostela), Juan José Rubio Guerrero (Universidad de Castilla La Mancha), Francisco Cabrillo (Universidad Complutense de Madrid), Jorge Sainz (Universidad Rey Juan Carlos) y José Félix Sanz Sanz (Universidad Complutense de Madrid).

Además incluye la colaboración de expertos de diversos institutos empresariales y económicos como Lorenzo Bernaldo de Quirós (Freemarket Corporative Intelligence), Daniel Lacalle (Instituto de Empresa e Instituto de Estudios Bursátiles) y Javier Santacruz (Instituto de Estudios Bursátiles).

Desde el ámbito jurídico han participado los abogados del Estado José Manuel Otero Novas y Macamen Tejera Gimeno o el asesor legal y tributario Ignacio Ruiz-Jarabo. Asimismo, el estudio contempla las aportaciones de diversas entidades como Instituto de Estudios Económicos (IEE), la Asociación de la Empresa Familiar de Madrid (ADEFAM), Asociación Madrileña de Empresa Familiar (AMEF), Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM), Círculo de Empresarios y la Fundación Civismo e Instituto de Estudios Económicos (IEE).

En líneas generales, las aportaciones de unos y otros ámbitos vienen a sostener que en Madrid no existe dumping fiscal, y en todo caso la Comunidad de Madrid aporta al fondo de financiación el 68% de los ingresos -frente al 24% de Cataluña-, que el efecto capitalidad no es tal, o que una política fiscal agresiva puede conducir a una migración fiscal de los grandes contribuyentes, y no precisamente dentro del territorio español.

Efecto negativo global

En declaraciones a la prensa, Lasquetty dijo esta mañana que de armonizar impuestos a Madrid -"por imposición de los barones socialistas o de la Mesa con los independentistas catalanes"-, Madrid recaudaría menos, sería menos solidaria, y a al postre, no solo perjudicaría a los madrileños, acabaría perjudicando al resto de España.