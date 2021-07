Antonio Garamendi: "Se me utilizado en una campaña injusta: ¡que me indulten a mí!"

La entrevista se concierta a modo de balance del primer semestre y tan solo horas antes de que inicie las vacaciones en familia: "Ha sido un año muy duro y es conveniente cargar las pilas y tener un poco de tranquilidad para los importantes retos que tenemos por delante", señala. Antonio Garamendi, la cara y la voz de los empresarios espan?oles (Getxo, 1958), licenciado en Derecho por Deusto, es un hombre amable y educado, de sonrisa fácil, que ha adoptado una estrategia absolutamente pragmática respecto al Gobierno de coalición.

Viene de una larga tradición familiar empresarios y antes de asumir la Presidencia de la CEOE, en noviembre de 2018 , ya tenía una amplia experiencia en responsabilidades institucionales. Lideró Cepyme y formó parte de los consejos de administración de varias empresas y grupos de publicaciones. Si le preguntas a qué dedica su tiempo libre, sonríe, hace un gesto de negación, y afirma que para él la familia es lo más importante y, aunque intenta ir a Bilbao todo lo que puede, ahora apenas tiene vida privada, y apenas tiene tiempo para sus aficiones. Durante la entrevista lamenta, en varias ocasiones, el nivel de radicalidad política que está viviendo nuestro país.

¿Qué le quita el sueño en este momento que ya creíamos postcovid y no lo es tanto?

Los empresarios tenemos que estar muy despiertos y descansados para afrontar los grandes retos que tenemos por delante. No hay que relajarse. Me preocupa, como a todos, que esta etapa covid no haya acabado, y espero que pronto consigamos una inmunidad de grupo a través de las vacunas. Todo esto se está retrasando, pero espero que se logre en septiembre y podamos ver algo de luz. Por otro lado, ya veremos cómo se reparten los fondos europeos y las reformas que nos pide Europa.

¿Cuánto calcula usted que volveremos a un escenario precovid?

Si todos hacemos los deberes, con un crecimiento posiblemente del 6% este año y lo mismo el año que viene podemos volver al escenario precovid. Lo que me preocupa es el déficit de este año, que será superior al 9% del PIB.

El Gobierno aprobó ayer un techo de gasto expansivo previo a la aprobación de los Presupuestos ¿A usted qué le parece?

A la espera de ver cómo se configura el Presupuesto para el próximo año, lo razonable es que, ahora que la economía se empieza a recuperar y ha pasado lo peor de la pandemia, el gasto tienda a estabilizarse. Necesitamos lanzar el mensaje a Europa de que estamos empezando a reequilibrar las cuentas. En todo caso, creemos que es necesario mantener el gasto asociado a las ayudas para empresas, que siguen en una situación muy complicada, con problemas graves de solvencia en muchos casos.

Díaz ya ha presentado un nuevo borrador de la reforma laboral que ustedes llaman intervencionista y cargada de ideología. ¿Se van a sentar en la mesa de negociación?

Nosotros en la mesa nos vamos a sentar siempre, pero la propuesta que nos están haciendo no es lo que pide Europa, y va en la dirección contraria a lo que pensamos que hay que hacer. No lo aceptamos.

Pero el Gobierno lo puede hacer sin su aprobación...

El Gobierno tiene legitimidad para hacerla, pero yo no tengo la obligación de firmar lo que me pongan delante. Todos los empresarios y las empresas españolas de todos los sectores, de forma unánime, me están diciendo que la reforma laboral que plantea la ministra es inaceptable. Ahora dicen que va a haber un nuevo borrador, pero si es en la misma línea no es negociable. No lo aceptaremos.

¿Se está confundiendo precariedad con temporalidad a propósito?

Así es. Sólo desde una posición puramente ideológica se puede llamar precariedad a la temporalidad. Por ejemplo, los grandes almacenes pueden llegar a tener 6.000 personas trabajando en la temporada de verano o en Navidad, y eso no significa que no tengan un trabajo digno o que estén en precario. España es un país de servicios y hay que acoplar los empleos que existen. Apenas se habla de los nuevos empleos en torno a la digitalización, que son indefinidos y muy potentes, que es donde realmente está el espacio para crear puestos de trabajo. En vez de incidir en eso, estamos entretenidos confundiendo a los ciudadanos.

¿Se puede acabar por ley con la temporalidad? Porque ustedes a eso le han llamado marxismo...

El calificativo de "marxismo" lo incluimos en un documento porque pensamos que el Ministerio pretende aplicar políticas marxistas, alejadas de la realidad española. La ley no crea empleo, más bien puede conseguir que se destruya, y lanzar globos sonda o anuncios sin fundamento lo que crea es inseguridad jurídica. Y en España esa inseguridad se está produciendo.

¿Usted ve algo novedoso en el contrato fijo discontinuo? Porque eso ya se está aplicando, ¿no?

El contrato fijo discontinuo vale para ciertos sectores, pero quisiera dejar claro, sobre todo, que no es de recibo que antes de hacer un Ere tengas que pasar todo por la autoridad sin poder negociarlo. Aquí parece que todo es regulación e intervencionismo. Por eso la CEOE está en desacuerdo, porque se están pisando líneas rojas.

¿La reforma laboral puede hacer saltar por los aires el diálogo social?

El diálogo social que venimos aplicando en nuestro país desde hace 40 años está por encima de todo esto. Tenemos desencuentros ahora, como los tuvimos en la reforma laboral de Fátima Báñez, que no la firmamos. Nosotros sólo llegamos a acuerdos si son buenos para el país. Si el Gobierno y el Ministerio creen que es bueno tirar para adelante sin nosotros, que lo hagan, pero en Europa no les va a ir bien. Yo soy vicepresidente de los empresarios europeos, y todos los días nos preguntan preocupados qué significa esto.

En el sector privado el 75% de los contratos son indefinidos y en el público, el 66%. ¿La Administración debe aplicarse el cuento?

De cada cuatro personas que trabajan en el sector privado, tres tienen contrato indefinido, y en la Administración Pública, de cada tres personas sólo dos son indefinidas. Nuestra ratio de temporalidad es menor que la del sector público, que tiene su grueso en educación y sanidad. Hay cosas curiosas, como que nosotros hayamos firmado y conseguido un acuerdo con el teletrabajo y que la Administración Pública no lo haya hecho.

¿Los Ertes han sido una tabla de salvación o al final se pueden convertir en Eres y sólo habría sido una solución momentánea?

Los Ertes han funcionado. En marzo del 2020, en plena pandemia, hubo 3,5 millones de personas en Erte, y ahora hay menos de 400.000. Y ese es un dato muy importante. Evidentemente, hay muchas empresas que han cerrado, y otras que han tenido que hacer reconversiones, pero ha sido una buena solución.

¿Y tienen fecha de caducidad, o pueden alargase? ¿Y hasta cuándo?

En principio están previstos hasta septiembre, pero habrá que ver cómo se puede seguir protegiendo de verdad a sectores, como, por ejemplo, el ocio nocturno, que están machacados.

¿Qué le parece el modelo de Erte que propone la ministra, consistente en reducir la jornada pero que no se pueda despedir a los 6 meses?

Yo no voy a responder a anuncios de Twitter ni a propuestas vacías de contenido. Lo digo muy en serio, en la CEOE no vamos a estar contestando a cada ocurrencia que tenga un ministro. Cuando hagan propuestas serias nos sentaremos a hablar, mientras tanto se pueden ahorrar los tweets.

¿Usted se entiende mejor con Nadia Calviño que con Yolanda Díaz?

Nuestra obligación es institucional, y yo hablo tanto con la vicepresidenta primera como con la segunda. En lo personal tengo buena relación con las dos, pero estamos más cerca de la vicepresidenta primera que de las tesis de la segunda.

Un dato increíble: el Grupo Meliá, ha recibido 18,7 millones en ayudas directas del Gobierno alemán, y del español ninguna, y algo similar ocurre en otros países...

No voy a entrar en casos particulares de empresas, pero es verdad que aquí las ayudas directas van muy retrasadas, incluso en algunos sitios han llegado y en otros no. Ha habido otras ayudas en España, como los Ertes, los ICO..., pero el retraso ha estado siempre en el mismo lugar. El Gobierno dejó que las CCAA pudieran gestionar esas ayudas y nosotros estamos pidiendo que se agilicen urgentemente. Ahora parece que empiezan por fin a abrirse tras el polémico caso de Plus Ultra.

¿Los fondos europeos pueden ser un arma electoral potentísima en manos del Gobierno, o Europa estará vigilante?

Hemos creado dentro de la CEOE varias plataformas para ayudar a las empresas. Europa ha señalado claramente las reformas que hay que hacer, y los fondos están totalmente tasados y son transversales. Por ejemplo, en el caso del automóvil no sólo afecta a la fábrica de coches, sino a las de baterías eléctricas, al sector auxiliar, al energético, a las electrolineras, etc. Además del Perte, que supone 4.300 millones de euros, la iniciativa privada está hablando de invertir 19.700 millones. Es decir, de cada 5 euros que se inviertan en ese sector, 4 van a ser privados y 1, de los fondos. Además, hay que poner en valor el esfuerzo de la banca española, tanto en los ICO, asumiendo parte del riesgo, como el que realizará en el caso de los fondos. La banca va a ser clave.

¿Qué daño económico nos puede causar haber vuelto a las restricciones por el aumento de contagios?

Lo primero, ni el Covid está en la empresa, ni lo está en los servicios de hostelería y turismo. Y eso está demostrado. En Madrid, con una hostelería abierta y tomando medidas de seguridad, la gestión ha sido tan eficaz como en otras autonomías que cerraron a cal y canto. A mí me da igual el color político de los presidentes autonómicos, pero ahí están los resultados. ¿Dónde están los contagios? Pues están en la calle, en los botellones, en los viajes de estudios y en las relaciones sociales, que están fuera del perímetro de la empresa. Las pymes y los autónomos son los primeros que cumplen las restricciones porque se juegan su futuro, así que cuando hablan de contagios Covid que no miren a los empresarios.

Que España sea un lugar no seguro Covid en algunos lugares de Europa, ¿dónde nos sitúa en plena temporada del turismo?

Primero ya es hora de que los españoles empecemos a hablar bien de nuestro país. España es un país tan seguro como cualquier otro, o más, y tenemos que decirlo, porque si no, otros no lo dirán. Tenemos pasaporte Covid, que es europeo, podemos hacer test y PCR, la diferencia es que en otros países no suelen hablar mal de ellos mismos y eso se trasmite a nivel internacional.

¿Cree que hay que subir el SMI?

Creo que no es el momento de subir el SMI, sino de recuperar el empleo y consolidarlo. Cuando hablamos de "la España diversa" tenemos que plantear que en muchos lugares el coste de la vida es mucho menor que el que hay en Madrid y en Barcelona. Cuando se habla de salario mínimo hay que decir que los convenios que firmamos normalmente están muy por encima del SMI. El salario mínimo afecta fundamentalmente al servicio doméstico. Que todo el mundo sea consciente de que cuando contrata a una persona para que le ayuden en el hogar tiene un trabajador a su cargo.

¿Fue un error manifestarse a favor de los indultos y luego dar marcha atrás?

No fue un error, pero en una conversación de media hora se extrapolaron dos palabras y eso confundió. Expliqué claramente cuál es la posición de la CEOE. Defendemos la unidad de España, la Constitución, el imperio de la ley y la monarquía parlamentaria. Jamás me he salido de esos conceptos. Eso sí, ahora lo que yo pido es que me indulten a mí, porque se me ha hecho una campaña absolutamente injusta y me han intentado utilizar políticamente. No tengo por qué contestar si estoy a favor o en contra de lo que pide uno u otro partido, y no voy a jugar a lo que a algunos partidos le interese. España tiene una radicalidad en la política insoportable, y desde la CEOE no vamos a participar en esa tensión Las peleas políticas y la crispación deben quedarse fuera de las puertas de la CEOE.

¿Confía que en septiembre se desbloqueará la renovación CGPJ?

Los dos grandes partidos tienen que hacer un esfuerzo de entendimiento. Yo echo mucho de menos que no haya grandes acuerdos entre el actual Gobierno y el partido que en un futuro podría gobernar, eso engrandecería a los dos. Creo que desde el Gobierno se debe liderar la negociación, porque aquí el débil es el que está en la oposición. Los ciudadanos echan en falta a diario grandes acuerdo políticos.

¿Es una leyenda urbana que usted se lleva mal con el presidente de Cepyme?

Es una falsedad. ¿Cómo no me voy a llevar bien con Gerardo si yo era presidente de Cepyme, y él era vicepresidente? Le cedí la presidencia y en cierta medida le aupé para que fuera presidente. En la villa y Corte hay una serie de rumores absurdos e inexistentes que no se dan en ningún otro sitio. CEOE y Cepyne trabajamos con unidad, y niego la mayor sobre eso que usted me plantea.

¿El tema de las pensiones es inabordable?

El marco para hablar del tema de las pensiones es el Pacto de Toledo, que, por cierto, lleva años sin decidir nada. Todos los partidos, salvo Vox, acordaron la subida de las pensiones al IPC real, pero más allá de eso, el asunto es garantizar que el sistema sea sostenible, y de momento no lo es. Hay que buscar fórmulas, y la responsabilidad es de los partidos políticos en sede parlamentaria.

¿Qué esperan del viaje del presidente a EEUU?

Vamos a ver qué efecto tiene el viaje. Lo que sí te puedo decir es que los fondos y los inversores quieren estabilidad regulatoria, tranquilidad, predictibilidad, y eso tiene que estar por encima de cualquier otra cosa. Parece que han dejado dos mensajes claros tras el viaje: les preocupa la reforma laboral que plantea el Ministerio de Trabajo y el enfoque del Gobierno en política de vivienda.