Este es el nuevo sistema de la Seguridad Social para conseguir la vida laboral

El informe de vida laboral es una herramienta muy útil para el trabajador, ya que le permite tener reflejados sus periodos de cotización y los tipos de jornada y contrato por los que ha trabajado a ojos de la Seguridad Social. Por todo esto, es importante tener siempre a mano dicho documento.

A tal efecto, la Seguridad Social ha dispuesto una nueva forma de conseguir la vida laboral. Es a través de Import@ss, su nuevo portal online, en el que se puede tener acceso a 40 trámites diferentes y una sección individual y personalizada en la que gestionar documentos y información.

El organismo informa de que este servicio, dirigido a aquellas personas que han cotizado alguna vez y desean saber su situación en la Seguridad Social, se puede obtener de forma inmediata, aunque avisa: si no se ha cotizado nunca no se podrá conseguir, ya que no habrá datos.

Tal y como aparece en Import@ss, a través de esta sección no solo se puede conseguir la vida laboral: también se puede diseccionar en partes elegidas por el ciudadano, solicitar correcciones o cambios en caso de errores o consultar todas las situaciones de alta y baja en los regímenes de la Seguridad Social.

También se puede pedir el envío, mediante correo postal, de esta vida laboral y hacer un seguimiento de este envío. Eso sí, solo se enviará al domicilio que figure en la Tesorería General de la Seguridad Social.

Para conseguir la vida laboral en Import@ss es indispensable contar con alguno de los métodos de acceso telemático: certificado digital (puede conseguirlo en cuatro sencillos pasos), Cl@ve PIN y usuario + contraseña. También puede hacerlo vía SMS, aunque para ello su teléfono debe estar registrado en la base de datos de la Seguridad Social. También se puede delegar este trámite en un apoderado señalado por el ciudadano.