Estos son los años que has de cotizar para tener pensión y el dinero que te queda

Sergio de la Cruz Madrid

Conforme nos acercamos a los años clave previos a la jubilación, nos planteamos a qué pensión vamos a tener derecho, si podemos superar la mínima, cuál será la cuantía que nos quede para nuestro retiro...una buena cantidad de preguntas que, a pesar de las dudas, tienen respuesta.

Hay que tener claro que para poder acceder a la pensión mínima de jubilación hay que trabajar al menos 15 años y, de los últimos 15, haber cotizado en dos. Esto nos garantizará el acceso a la pensión contributiva de jubilación. Tras la aprobación de la revalorización de las pensiones a finales de enero, el Decreto-Ley 46/2021, de 26 de enero recoge las cuantías mínimas de las pensiones de jubilación. Son estas:

-Para las personas con cónyuge a cargo, las pensiones mínimas para personas de 65 años o más serán de 851 euros al mes y 11.914 euros al año, mientras que para las de 65 años o más que procedan del régimen de incapacidad permanente de gran invalidez serán de 1.276,50 euros al mes y 17.871 euros al año. En el caso de menores de 65 años, la pensión será de 797,90 euros al mes y 11.170,60 euros al año.

-Las personas con cónyuges no a cargo con 65 años o más tendrán una pensión mínima de 654,60 euros al mes y 9.164,40 euros al año, y si proceden del régimen de incapacidad permanente de gran invalidez la pensión mínima es de 981,90 euros al mes o 13.746,60 euros al año. Para menores de 65 años la pensión mínima es de 609,90 euros al mes y 8.538,60 euros al año.

-Las personas sin cónyuges de 65 años o más tendrán pensiones de 689,70 euros al mes y 9.655,80 euros al año. Si proceden del régimen de incapacidad permanente de gran invalidez serán de 1.034,60 euros al mes y 14.484,40 euros al año. En el caso de menores de 65 años la pensión mínima será de 645,30 euros al mes y 9.034,20 euros al año.

Estas son las cuantías mínimas, pero el cálculo de las pensiones responde a un mecanismo muy concreto. Hay que tener en cuenta la base reguladora y los años cotizados, tal y como explica la Seguridad Social.

La base reguladora se obtiene en 2021 sumando las bases de cotización de los últimos 24 años divididas por 336. Una vez obtenida esta base reguladora, se deberá aplicar el porcentaje de la base al que se tiene derecho. Con los 15 años se puede conseguir el 50% de la base reguladora y, si queda por debajo de la cuantía mínima, el trabajador podrá pedir un complemento a mínimos para llegar a esas cuantías mínimas.

A partir de ese 50%, cada mes extra de cotización por parte del trabajador va aumentando la cuantía de la pensión: entre los meses 1 y 106 cada mes suma un 0,21%, y desde el 107 hasta el 252 cada mes cuenta un 0,19% más. Así, a los 37 años de cotización se tiene derecho a la pensión máxima.

El decreto de revalorización de las pensiones dejó la cuantía máxima de las pensiones contributivas en 2.707,49 euros al mes y 37.904,86 euros al año.

Si no se ha cotizado lo mínimo...

En caso de que el ciudadano no haya conseguido el periodo mínimo de cotización para tener una pensión de jubilación contributiva, sí podrá tener derecho a una pensión no contributiva. Para ello tendrán que superar los 65 años, tener al menos 10 años de residencia en España y que los dos últimos anteriores a la solicitud sean consecutivos. Hay, además, que estar en una situación de necesidad, no tener ingresos superiores a los 5.639,20 euros, una cantidad que va aumentando si se convive con más personas.

Para estas pensiones existen también unas cuantías mínimas después de la revalorización de principios de año:

-La de la pensión íntegra es de 402,80 euros mensuales y 5.639,20 euros al año.

-La de la pensión mínima del 25% es de 100,70 euros mensuales y 1.409,80 euros anuales.

-Cuando en la misma unidad familiar haya dos beneficiarios de esta pensión, el importe mínimo para cada uno es de 342,38 euros mensuales y 4.793,32 euros al año.

-Cuando en la misma unidad familiar haya tres beneficiarios de esta pensión, el importe mínimo para cada uno de ellos será de 322,24 euros mensuales y 4.511,36 euros al año.