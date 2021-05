Cuatro meses más de ayudas por cese de actividad a los autónomos: cómo pueden cambiar, cuantías y requisitos

Las ayudas por cese de actividad se han convertido en uno de los pilares de la supervivencia de los autónomos durante la pandemia de coronavirus y, a dos semanas de expirar, hay muchas posibilidades de que se amplíen y sigan cubriendo a los profesionales afectados por cierres obligados o restricciones.

Según informa Economía Digital, la intención del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones es que estas ayudas se prorroguen hasta el 30 de septiembre, cuatro meses más. Se trataría del mismo plazo de extensión de los Ertes, una medida que ya se está negociando con los agentes sociales.

Para el cese de actividad, las principales asociaciones de autónomos, a pesar del rechazo que ha generado la proposición de José Luis Escrivá de nuevos tramos de cuotas, la ampliación de las ayudas se percibiría como algo positivo. De hecho, desde UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos) ya se propuso, a través de su presidente Eduardo Abad, llevarlas como mínimo hasta septiembre.

Faltaría por saber si esta prórroga conllevará o no cambios en los requisitos. La anterior ampliación ya relajó estas condiciones, haciendo más fácil el acceso a ellas. En este sentido, ATA (Asociación de Trabajadores Autónomos) habría pedido poner el contador de las ayudas a cero, puesto que muchos autónomos no cotizaron hasta 2019 por cese de actividad (no era obligatorio hasta entonces) y muchos no tienen derecho a más ayudas en este concepto de acuerdo con los plazos de cotización estipulados por la Ley General de la Seguridad Social en su artículo 338.

Requisitos y cuantías

A falta de conocer qué pasará con esos autónomos, en caso de que no hubiese cambios en las ayudas, estas quedarían de la siguiente forma, con exoneraciones en las cuotas y divididas en cuatro grupos diferentes:

-A autónomos afectados por cierres obligados: está destinada a los profesionales que sufrieron cierres completos por medidas gubernamentales de lucha contra el coronavirus y la cuantía de la ayuda es del 50% de la base reguladora.

-A autónomos que han sufrido restricciones: debían acreditar ingresos en el primer semestre de 2021 menores al menos en un 50% que los del primer trimestre de 2020. La cuantía es del 50% de la base reguladora.

-A autónomos que compatibilicen trabajo por cuenta propia: en este caso los ingresos del primer semestre de 2021 deben ser al menos un 50% menores que los del primer semestre de 2019. La cuantía también es del 50% de la base reguladora.

-A autónomos trabajadores de temporada: deben haber tenido un único trabajo en 2018 y 2019 y estar dados de alta entre cuatro y seis meses de cada año. La cuantía es el 70% de la base de cotización por la actividad desarrollada.