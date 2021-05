"En cuatro años podemos eliminar el IRPF autonómico de la pensión"

La presidenta del partido Tercera Edad en Acción, Nuria Martínez, atiende a elEconomista días antes de las elecciones a la presidencia de la Comunidad de Madrid, donde concurre como candidata de esta formación fundada en 2018 con el colectivo de los jubilados y pensionistas en el centro de su acción política. Entre las reivindicaciones más relevantes, Tercera Edad en Acción pide la eliminación progresiva del copago farmacéutico para los jubilados y clases pasivas, el impulso a la creación de residencias especializadas y mixtas con precios asequibles para todos los jubilados y las personas con otras capacidades, la implantación de una Tarjeta Sanitaria única con historial médico individual y accesible desde cualquier parte de España y la creación de un "Bono Salud" para la tercera edad, basado en el nivel de renta declarado en los últimos 5 años, y con ayudas de hasta el 100% en aparatos y prótesis odontológicas, oftalmológicas, auditivas y otras de primera necesidad no cubiertas por la Seguridad Social.

¿Qué tratamiento fiscal deberían tener las pensiones? ¿Qué proponen sobre el pago del IRPF?

La decisión sobre el IRPF es una de carácter estatal. Pero en lo que se refiere al tramo autonómico, existe un agravio comparativo entre los pensionistas de diferentes comunidades: por ejemplo, Madrid aplica entre un 9% y 11% según la cuantía pero Cataluña aplica el 11% a todas las pensiones). Pretendemos que el IRPF, en el caso de Madrid, sea cero en cuatro años, a razón de igualar los tramos y reducir el gravamen un 2,25% anual. La jubilación no es un rendimiento del trabajo, es el resultado de un pacto trabajador-Estado. El trabajador y el empresario ha cumplido su parte con las cotizaciones mensuales y el Estado debe satisfacer su parte con el pago de la pensión. Pero no debe seguir gravando, por el IRPF ya se ha tributado, aunque la transición debe ser progresiva. Se puede eliminar en cuatro años el IRPF de la pensión.

¿Qué proponen para mejorar la calidad de vida de los pensionistas y jubilados?

Proponemos la creación de una Consejería para la tercera edad. Cada vez las personas son más longevas y es importante crear un organismo que aglutine todas las temáticas. Habría que destinar al menos un 2% del Presupuesto regional para esta Consejería. Hay personas con situación de dependencia, existe una brecha digital -para por ejemplo, mejorar la relación con la Administración cada vez más telemática- de personas que no han nacido en la era tecnológica. Hay que encauzar esto de la forma menos costosa posible. Además están los casos de soledad no deseada, toda la oferta de servicios para mayores.

¿Qué medidas proponen para mejorar la situación en las residencias?

No vamos a entrar en buscar culpables de la gestión que ha habido durante la pandemia en las residencias. Nos ha quedado la enseñanza de cómo estaban estos lugares y de las medidas a tomar para mejorar su situación. Ahora mismo, para que las residencias puedan estar abiertas al público tienen que tener un sello de calidad. Y unos mínimos básicos de higiene, medicalización y especialización de los centros en dependencia u otras cuestiones del cuidado de los mayores. Y que el personal laboral tenga una calidad humana y una profesionalidad para desempeñar el trabajo.

¿Cómo veis el copago farmacéutico para los pensionistas?

Queremos que desaparezca el copago poco a poco. Queremos implantar el bono salud, que iría ligado al nivel de renta del beneficiario. Pero que de pie a campañas para facilitar el acceso a tratamientos odontológicos, oftalmológicos, auditivos en incluso de ciertas prótesis. Deberían poder ser sufragados estos gastos en determinados casos hasta el 100%, en los de menos recursos financieros.

Sobre la reforma de pensiones en curso, ¿cómo valoráis la subida de pensiones con el IPC?

Creemos que la reforma del sistema de pensiones que está llevando a cabo el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, tiene buenas intenciones, pero es un parche que no convence si analizas a fondo las propuestas. Todo apunta a una dirección: recaudar más haciendo cotizar más y que las personas que se jubilan cobren menos. El IPC actual no refleja el aumento real del coste de la vida. La revalorización debería calcularse con un IPC ajustado al consumo de este colectivo. Hay que tener en cuenta parámetros como el hecho de que en las grandes ciudades hay incrementos de costes de alquiler, suministros, etc. El índice actual no refleja el verdadero encarecimiento de la vida. Necesitamos un IPC concreto para este colectivo.

Sobre la reforma de autónomos... ¿Cómo ven el nuevo modelo de cotizaciones?

Las reglas tienen que ser igual para todos. Hay que cotizar en función de lo que se percibe, igual que el asalariado cotiza en base a su remuneración el autónomo debe cotizar en base a su facturación real. Tendría que haber para ello unos tramos de cotización. No puede pagar lo mismo a la Seguridad Social un autónomo que ingresa 2.000 euros que uno que ingresa 20.000 euros al mes. Y también hay que diferir el cobro del IVA, que no se tenga que pagar hasta que no se haya recibido. Se necesitan leyes reforzadas contundentes contra impagos y fraude. Y ha de haber facilidades para la constitución de empresas con procedimientos más ágiles y menos burocracia.

¿Cómo ve la medida de incrementar el número de años cotizados para el cálculo de la pensión?

La gente joven ahora mismo accede al mercado laboral con contratos basura y precarios, y muchas veces pasan demasiado tiempo con contratos de formación. Y estos años de cotizaciones van a ser por el mínimo. Si elevan a 35, como se ha deslizado, los años para el cálculo de la pensión, van a pesar mucho esos primeros años que son de aprendizaje y nunca se llegará a la pensión máxima. Será como Moisés con la tierra prometida, que la vio de lejos.

El Gobierno también plantea un cheque de hasta 12.000 euros por demorar la jubilación...

Para poder llegar a esas cantidad deberás haber cotizado por la base máxima. Dependerá del salario la cuantía del cheque. Pero aquí ellos se ahorran porque te pagan de golpe toda la mejora de pensión y además esa cuantía cotiza por IRPF. Habría que estudiar más esta medida, hay que explicar el neto de las prestaciones: lo que te va a quedar.

¿Se necesita mayor participación del ahorro privado para la jubilación?

Las personas que pueden ahorrar se pueden abrir un plan de pensiones pero, ¿quién puede ahorrar con los salarios que hay en este momento? Con los salarios medios y el coste real de la vida es muy difícil poder ahorrar. Con esto lo que se pretende emular el sistema de la hucha de la pensiones. Que hagan el fondo público de pensiones, pero ahí estaremos como un policía vigilando el buen uso de los ahorros de los trabajadores.