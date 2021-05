Sindicatos y Gobierno reivindican los valores de justicia del trabajo en el Primero de Mayo

UGT y CCOO han animado a los trabajadores a manifestarse este Primero de Mayo con actos convocados en más de 70 ciudades de todo el país para reclamar "una agenda social y un modelo social y económico más justo". Desde el Gobierno, el presidente, Pedro Sánchez, ha avisado de que no habrá recuperación "si no llega a los trabajadores". La vicepresidenta de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha defendido que "este Primero de Mayo no es un día más", sino que sus valores de trabajo decente, solidaridad, igualdad y justicia social constituyen "la respuesta más efectiva y rotunda a la crisis económica y social que atravesamos".

En un manifiesto conjunto, los dos sindicatos destacan que, "tras un año muy duro", toca volver a la calle y poner en valor los servicios públicos con un reconocimiento explícito a todos los trabajadores esenciales que "han estado al frente" en esta pandemia. Bajo el lema "Ahora toca cumplir", los sindicatos urgen poner en marcha la agenda social pendiente y comprometida con el Gobierno con algunos puntos prioritarios.

Entre ellos, finalizar la negociación para derogar la reforma laboral de 2012, apostar por un modelo público de pensiones y derogando la reforma de 2013, renovar las políticas activas de empleo, aprobar una ley de igualdad salarial o promover un plan de choque contra la siniestralidad.

UGT y CCOO también llevan entre las reivindicaciones de este año la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) -que sigue en 950 euros mensuales- y que, recuerdan, "afecta a las personas más vulnerables, muchas de ellas trabajadoras de sectores esenciales".

Manifestaciones con protocolos sanitarios

Los sindicatos recuerdan que en todas las manifestaciones y concentraciones se mantendrán las medidas de seguridad frente a la COVID-19 que exigen las autoridades sanitarias (mascarillas, distancia entre las personas evitando aglomeraciones) y que se avanzará en columnas. "Hacemos un llamamiento expreso a la responsabilidad de todas y todos por seguir las indicaciones de las organizaciones convocantes", subrayan.

La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tiene previsto acudir a la manifestación de Madrid, tal y como ha hecho todos los primeros de mayo, una fecha reconocida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), recuerdan desde su equipo.

Desde el PP, la vicesecretaria de Sectorial del partido, Elvira Rodríguez, ha calificado de "cuestión insólita" que la ministra de Trabajo vaya a la manifestación porque "siempre habían sido los sindicatos los que habían sido libres de decir lo que quisieran" y ha señalado que los trabajadores saldrán a la calle en contra de "un Gobierno del paro".

Pedro Sánchez: "No habrá recuperación si no llega a los trabajadores"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha advertido este sábado, Primero de Mayo, que "no habrá recuperación si no llega a las trabajadoras y trabajadores de nuestro país" a los que este sábado escuchará sus reivindicaciones "con la mirada puesta en acabar con la precariedad y la desigualdad".

De esta forma se ha pronunciado el jefe del Ejecutivo en su cuenta de Twitter, en la que ha asegurado también que tenemos que salir de esta crisis "con empleos dignos, estables y transformadores".

No habrá recuperación si no llega a las trabajadoras y trabajadores de nuestro país. Hoy escuchamos sus reivindicaciones con la mirada puesta en acabar con la precariedad y la desigualdad. Tenemos que salir de esta crisis con empleos dignos, estables y transformadores.#1deMayo pic.twitter.com/G72pWq99H6 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 1, 2021

Por su parte, la ministra Yolanda Díaz, en un vídeo distribuido a los medios de comunicación, ha señalado que la crisis derivada de la pandemia "nos ha enfrentado con un modelo laboral caduco", basado en la precariedad, que ya se ha empezado a corregir.

Ha defendido que "la histórica presencia del trabajo en una de las vicepresidencias del país" es un ejemplo de la "relevancia" que el Gobierno a esta materia en un contexto de recuperación, más allá del tradicional acompañamiento a las "conquistas laborales y sociales de los sindicatos".

"El Primero de Mayo nunca ha sido un día más, menos aún este 2021", ha resumido, que es un día "de esperanza y proyectos compartidos" en busca de un "trabajo decente para construir el futuro".

CSIF pide cambios en la ley sindical

Desde CSIF han puesto en el centro de su manifiesto del Primero de Mayo el papel de los servicios públicos y la "urgencia de acabar con la inaceptable tasa de temporalidad en nuestras Administraciones Públicas", que roza el 30 %, casi diez puntos por encima del sector privado. "Debemos acabar con la inaceptable precariedad de las personas que trabajan en nuestros servicios públicos", reclama el sindicato que también vuelve a pedir en esta fecha "una mayoría sindical más amplia y plural".

En este sentido, piden la modificar la Ley Orgánica de Libertad Sindical para abrir la representación sindical al conjunto de la sociedad española. "En ningún caso existirá dicha pluralidad si se excluye a CSIF del diálogo social", señalan.