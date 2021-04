Montero rectifica y asegura ahora que "nunca" dijo que la subida de impuestos llegaría en 2022

La ministra de Hacienda ha rectificado hoy sus palabras sobre las subidas de impuestos en Sociedades y Patrimonio para el año que viene, tras las presiones de los organismos internacionales, que rechazaron la medida.

Montero ha asegurado en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que "nunca" trasladó ninguna situación decidida sobre llevar a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 una subida de impuestos. "Es algo que no está discutido ni decidido. Dejemos trabajar a los expertos, que tendrán hasta febrero de 2022 para trasladar sus conclusiones", mantuvo la ministra tras la reunión del Consejo de Ministros este martes.

"Me estaba refiriendo a la modernización del sistema tributario de España", sostiene Montero

El Gobierno presentó la semana pasada a los 17 integrantes del grupo de expertos que abordarán la reforma fiscal y que deberán presentar sus conclusiones al Ejecutivo antes del 28 de febrero del próximo año. Además, apuntó que "en ningún momento" habló de lo que tendría que hacer el candidato de la Comunidad de Madrid respecto a la fiscalidad. "Yo me estaba refiriendo a la modernización del sistema tributario de España y luego cada presidente autonómico o candidato expresará su voluntad de hacer o no hacer, ejercer o no ejercer sus competencias fiscales en la dirección que estimen oportuna", manifestó.

Montero ha recalcado que se adoptará la modernización del sistema tributario en el "momento adecuado" de la economía y cuando beneficie a la justicia fiscal, a la progresividad tributaria y al sostenimiento de los servicios públicos. En cuanto a la propuesta de una mayor contribución temporal por parte de grandes patrimonios para hacer frente a la pandemia, la ministra ha recordado que es una propuesta del Fondo Monetario Internacional, por lo que los expertos tendrán que analizar este tipo de planteamientos internacionales, además de los nacionales.

La OCDE pidió la semana pasada retrasar las subidas de impuestos hasta que la recuperación sea clara. Los economistas del organismo creen que España podría tener "un sistema tributario más eficaz que reduciría las desigualdades, frenar la contaminación y las emisiones y proporcionar ingresos suficientes para para reformar el mercado laboral, la educación y la innovación. Sin embargo, cualquier aumento de impuestos debe implementarse solo una vez que la recuperación esté firmemente en marcha, y es posible que deba ir acompañado de medidas compensatorias específicas y limitadas".

Alza en Sociedades

La medida más mediática anunciada por la ministra fue el alza en el Impuesto sobre Sociedades. Hacienda propone un tipo mínimo a nivel global y que la aportación se produzca en el lugar donde se genera el beneficio. "El encargo del Gobierno es una revisión global del sistema fiscal, pero con especial atención a las figuras que tienen un menor rendimiento, como el impuesto de Sociedades", dijo esta semana Montero.

La ministra se centra así en las empresas para levantar los malos datos de recaudación de las subidas fiscales de este año, que apenas lograrán recaudar la mitad de lo prometido por Moncloa. La recaudación del Impuesto sobre Sociedades es de los pocos ingresos que mejora durante este año.

Subida al diésel

El Ministerio de Hacienda retomará el año que viene el impuesto al diésel tras los malos datos de recaudación de los llamados impuestos verdes este año. El "grupo de expertos" anunciado por la ministra estudiará la tramitación de nuevo de un impuesto a los hidrocarburos que penalice al gasóleo, según han confirmado a elEconomista fuentes cercanas al Ministerio.

Montero ya intentó en los Presupuestos de este año introducir la medida, que finalmente no se aprobó tras las negociaciones con sus socios. El resto de impuestos medioambientales han fracasado y la recaudación apenas llegará a los 313 millones de euros, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). El Gobierno aseguró una recaudación de 1.311 millones de euros.