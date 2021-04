Egipto pedirá 1.000 millones de dólares de indemnización por los daños del Canal de Suez

Egipto se está planteando solicitar una indemnización de 1.000 millones de dólares por los daños ocasionados en el Canal de Suez Egipto durante el atasco de casi una semana provocado por el buque Ever Given.

La cifra, avanzada por el director ejecutivo de la Autoridad del Canal de Suez, Osama Rabie, durante una entrevista en la televisión local Sada El Balad, es una estimación aproximada de las pérdidas relacionadas con las tarifas de tránsito, los daños a la vía fluvial durante los trabajos de dragado y el costo del equipo y la mano de obra.

Rabie, que no concretó a quién reclamaría la compensación, aseguró que "es un derecho del país" después de que el incidente, además, dañara la reputación de Egipto.

El portacontenedores Ever Given, de 400 metros de eslora y propiedad de la japonesa Shoei Kisen Kaisha, encalló el 23 de marzo en la parte sur del canal y fue liberado seis días después, bloqueando uno de los principales pasos marítimos comerciales y provocando la espera de más de 400 barcos. La japonesa discutirá la compensación con la Autoridad del Canal, según ha avanzado un portavoz de la compañía, que no ha dado más detalles.

Ante la posibilidad de que las responsabilidades también recaigan sobre ella, la taiwanesa Evergreen Marine, fletadora del barco, ha indicado este jueves que no es responsable de los retrasos en las cargas que transportaba. "Casi no hay posibilidad de que se nos pida que paguemos una compensación", ha declarado el presidente de Evergreen Marine, Eric Hsieh.

¿Dónde está ahora el barco?

Tanto el Ever Given como el cargamento que porta se encuentran actualmente en el Gran Lago Amargo, aproximadamente a la mitad del canal, según recoge Bloomberg. Rabie espera que la compensación no acabe en los tribunales y que la situación se zanje con acuerdo sin que haya detenidos.

En cuanto al atasco, el director ejecutivo de la Autoridad del Canal de Suez estima que para el viernes por la noche o el sábado hayan podido ya salir todos los barcos que se encuentran bloqueados.