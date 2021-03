El atasco del Canal de Suez tendrá un coste millonario: "Es la gota que colma el vaso del comercio mundial"

La imagen del buque portacontenedores atascado en el Canal de Suez ha dado la vuelta al mundo. Sin embargo, aunque esta 'fotografía' quedará grabada para la historia por su espectacularidad, solo es la gota que colma el baso del comercio internacional, que en los últimos meses está viviendo grandes contratiempos y cambios, lo que por ahora no ha impedido que siga recuperándose desde los mínimos de la crisis. A las turbulencias de los últimos años con el proteccionismo, recientemente se han sumado eventos como la escasez de contenedores, el alza de precios de los fletes o los cuellos de botella en determinados bienes como los chips semiconductores. El atasco del Ever Given en el Canal de Suez era lo que faltaba.

Aunque el coste para el comercio global va a ser de miles de millones de euros (que terminaremos pagando los consumidores con unos precios mayores o empresas con unos márgenes inferiores), "el problema real es que el bloqueo del Canal de Suez es la gota que colma el vaso del comercio mundial", aseguran los economistas de Allianz en un informe sobre el coste que tendrá esta contratiempo.

Allianz: "Calculamos que cada semana de inmovilización podría costarle al comercio mundial entre 6.000 y 10.000 millones de dólares"

Hasta la fecha, todos los problemas que ha sufrido el comercio internacional podrían restarle el equivalente al 20% de toda la economía de España. "Las interrupciones en la cadena de suministro desde principios de año (escasez de contenedores, semiconductores, etc.) podrían costarle al crecimiento real del comercio -1,4 puntos porcentuales o aproximadamente 230.000 millones de dólares de impacto directo, a lo que habrá que sumar la inmovilización del Canal de Suez".

La economía ya venía sufriendo los cuellos de botella que se están produciendo en la industria de los chips avanzados, que han paralizado la producción en fábricas de medio mundo, impactando en los indicadores económicos de forma directa. Si bien estos problemas no van a hacer descarrilar la recuperación económica global, sí podrían restarle unas décimas muy valiosas. No obstante, el atasco del Canal de Suez solo supondrá 'unos cuantos miles de millones' de euros si no se prolonga mucho más de lo previsto (se cree que el Canal podría estar operativa a mediados de la semana que viene).

"Calculamos que cada semana de inmovilización podría costarle al comercio mundial entre 6.000 y 10.000 millones de dólares". El coste se realiza calculando el precio extra que habrá que asumir para que la mercancía termine llegando a su destino.

El Canal de Suez es la puerta de entrada para el movimiento de mercancías entre Europa y Asia, y recibió más de 19.000 barcos en 2019 o 1.250 millones de toneladas de carga. "Esto representa alrededor del 13% del comercio mundial, por lo que es probable que cualquier bloqueo tenga un impacto significativo", comentan los analistas de la aseguradora alemana. "En particular, este incidente probablemente provocará retrasos en el envío de artículos cotidianos para consumidores de todo el mundo".

Los cálculos aproximados sugieren que el tráfico en dirección Occidente (Europa) tiene un valor de alrededor de 5.100 millones de dólares al día, mientras que el tráfico en dirección Oriente o este (Asia y Oceanía) tiene un valor de 4.500 millones de dólares. "Según nuestra estimación, cada semana de cierre debería costar entre -0,2 puntos porcentuales y -0,4 puntos porcentuales de crecimiento al comercio". Estos pronósticos están basados en la hipótesis de que el Canal de Suez solo permanecerá atascado durante una semana. Aquí puede ver cómo se piensa liberar el supercarguero.

Pero ahí no queda todo. Ese es solo el impacto directo sobre el comercio internacional. Sin embargo, estos cuellos de botella y unos precios superiores tendrán efectos multiplicadores sobre la economía, el poder adquisitivo y la inflación. Las empresas deberán decidir si estos mayores costes se comen una mayor parte de sus márgenes o se lo trasladan a los consumidores. En cualquier caso es una pérdida de eficiencia, puesto que el resultado será una menor producción de bienes y servicios en términos reales (descontando la inflación), menores beneficios y una caída del poder adquisitivo de los consumidores.

"Los efectos de segunda ronda serán mucho más importantes a través del principal canal que es el impacto en los precios. La interrupción de la cadena de suministro está afectando especialmente a los precios de los insumos europeos. Al observar la relación entre los tiempos de entrega de los proveedores en el sector manufacturero y los precios de los insumos, encontramos que habrá un mayor impacto en Europa y su transmisión será relativamente rápida (un mes), mientras que en los EEUU la dependencia es menor. Por lo tanto, esperamos que los márgenes de las empresas europeas se vean más afectados en comparación con EEUU, donde el poder de fijación de precios sigue siendo limitado", aseguran los economistas de Allianz.

El golpe podría haber sido mayor en un entorno de escasez de petróleo

No obstante, el impacto podría haber sido todavía superior si este bloqueo se hubiera producido en un momento de escasez de petróleo, lo que habría disparado sus precios. Sin embargo, en lo que al petróleo se refiere, el atasco en Suez aún no ha tenido una gran influencia. El primer día de bloqueo el crudo subió con fuerza, para bajar casi lo mismo al día siguiente. Este viernes cotiza con alzas del 1% hasta los 63 dólares el barril en el caso del Brent.

La vicepresidenta de Wood Mackenzie, Ann-Louise Hittle, asegura en una nota que "los precios del petróleo han aumentado alrededor de dos dólares por barril ante la noticia del bloqueo, pero las existencias tanto de crudo como de productos son altas en la cuenca del Atlántico. Unos pocos días de retrasos en el crudo que viaja a través del Canal de Suez hacia el oeste (Europa / América) no deberían tener un impacto prolongado en el mercado de la cuenca atlántica".

Los elevados niveles de reservas de petróleo y productos refinados permiten ahora que se siga produciendo gasolina, gasóleo... sin necesidad de importar más petróleo crudo de los países de Asia. Esto da cierto margen para que el tráfico se reanude en el Canal de Suez sin provocar un terremoto en el mercado de petróleo.