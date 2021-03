España se ahorra 850 millones con los préstamos SURE de la UE

Jorge Valero Bruselas

La Comisión Europea puso ayer en valor su mecanismo SURE para financiar los ERTE y otros esquemas nacionales similares de apoyo al empleo. Este instrumento, que forma parte de la respuesta europea frente a la crisis del covid-19, ya lleva seis meses funcionando y casi 91.000 millones de euros comprometidos para ayudar a 18 Estados miembros.

No ofrece transferencias a fondo perdido a los socios, sino préstamos en condiciones ventajosas debido a la buena nota crediticia que tiene la UE. Gracias a los menores intereses que tiene que pagar la Comisión, España se ha ahorrado hasta ahora unos 850 millones de euros al pedir préstamos para financiar los ERTE a través de SURE. El ahorro probablemente aumentará hasta casi el doble, dado que esta cantidad se corresponde con los 11.000 millones de euros que nuestro país ha recibido hasta ahora, y todavía le quedan más de 10.000 millones de euros adicionales de su parte de SURE.

España es el segundo mayor receptor de fondos, y también el segundo que más se ha ahorrado, por detrás de Italia (unos 2.835 millones de euros). En total, los 18 socios que han usado el mecanismo han reducido hasta ahora el pago de intereses en unos 5.800 millones de euros.

En este medio año, los préstamos de SURE han ayudado a entre 25 millones y 30 millones de personas en la UE, alrededor de un cuarto del total de trabajadores en los países donde ha sido solicitado, según las estimaciones de la Comisión Europea incluidas en el informe de revisión. Entre 1,5 y 2,5 millones de empresas se han beneficiado del instrumento, ayudándoles a retener a sus trabajadores.

El informe de revisión "confirma que SURE ha sido un éxito al proteger los empleos y los ingresos de lo que hubiera podido ser un shock incluso mayor durante la pandemia", señaló el comisario de Empleo, Nicolas Schmit.