España es el segundo país que más intereses ha ahorrado gracias al fondo UE para los Erte

El instrumento de financiación creado por la Comisión Europea para la protección del empleo durante la pandemia ha ahorrado a los Estados miembros beneficiarios 5.800 millones de euros en intereses, cifra que en el caso concreto de España asciende a 850 millones.

El fondo europeo con el que principalmente se han costeado los expedientes de regulación temporal del empleo (Erte), los ceses de actividad de autónomos y otras medidas similares aplicadas en los demás países para evitar los despidos masivos ha tenido su primera revisión.

Según los datos presentados este lunes en el primer informe semestral sobre SURE (las siglas del fondo por su nombre en inglés Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency), en concreto, la herramienta ha permitido a los países ahorrar los 5.826 millones de euros que les habría costado emitir deuda soberana por su cuenta. En sus primeras operaciones en el mercado de deuda, la Comisión Europea captó 53.500 millones de euros con unos tipos que oscilaron entre los -0,51% y los 0,32%, en función del vencimiento de los bonos y de la fecha de emisión.

Los datos aportados por Bruselas indican que la cobertura del SURE ha llagado a entre 25 y 30 millones de personas (una cuarta parte de la mano de obra total de los 19 países beneficiarios) y a entre 1,5 y 2,5 millones de las afectadas por el covid-19, que han podido mantener sus plantillas.

La Comisión ha propuesto una ayuda financiera total de 90.600 millones de euros para 18 Estados miembros (más Estonia), de los que entre octubre y enero se repartieron más de 53.000 millones a través de este instrumento, que se planteó en abril, aprobó en mayo, fue suscrito por los países en septiembre y emitió los primeros bonos en octubre.

España, tras Italia, es el segundo país que más intereses ha ahorrado gracias al SURE

En el caso de España, los 11.000 millones de euros que recibió en los tres primeros pagos cuentan con un vencimiento medio de 14,9 años y un diferencial medio con respecto a bonos que habría tenido que emitir el Tesoro español de 0,44 puntos porcentuales. Cabe mencionar que el informe no recoge el último pago recibido por España, 2.870 millones que llegaron la semana pasada, por lo que el ahorro de intereses será aún más elevado.

España se sitúa en segunda posición en el ranking de ahorro de intereses por países después de Italia, que lidera con diferencia al haber superado los 2.800 millones. El vencimiento promedio de todos los préstamos concedidos en la UE bajo el SURE es de 14,5 años.

Tabla: Comisión Europea

En ese último pago que no recoge el informe, el Ejecutivo comunitario entregó un total de 9.000 millones más repartidos entre siete países: Italia (3.870 millones), seguido de España (2.870 millones), República Checa (1.000 millones), Croacia (510 millones), Eslovaquia (330 millones), Lituania (302 millones) y Malta (123 millones).

Para Johannes Hahn, comisario de Presupuesto y Administración, el fondo está siendo un éxito: "La Comisión ha emitido por primera vez bonos sociales en los mercados. La idea era recaudar fondos para salvar puestos de trabajo durante la crisis. Como demuestra el informe sobre SURE, el efecto positivo para las empresas y sus plantillas es tan concreto como tangible".