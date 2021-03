Los empresarios, con dudas y en vilo ante el advenimiento de Yolanda Díaz

Juan Ferrari Madrid

Es consigna de las asociaciones de empresarios no opinar de política y negociar siempre con los miembros del Gobierno sin pararse a mirar su color. Y la mantienen con la sustitución de Pablo Iglesias por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al frente de la vicepresidencia que corresponda a Unidas Podemos, ya sea la segunda o la tercera.

Sin embargo, fuera de micrófonos en la CEOE reconocen a Díaz una capacidad de negociación y, sobre todo, una voluntad de llegar a acuerdos que ha permitido que se hayan alcanzado media docena de firmas a las que se ha sumado la patronal, a veces in extremis como en el caso del teletrabajo, la ampliación de los Ertes del 30 de septiembre o el de los riders. El propio Garamendi ha hablado de la "seriedad" de la titular de Trabajo.

No obstante, no se olvida que Díaz es de Podemos, lo que la coloca en las antípodas ideológicas. Gerardo Cuerva se mostró especialmente duro con la formación morada, aun sin citarla. "Imagínense", -dijo en su discurso de reelección en la presidencia de Cepyme-, "sobre la mesa un documento que habla del SMI, de Ertes, de reformas laborales, de reforma de las pensiones. Y flotando en el ambiente la sensación de estar frente a un gobierno -o a una de cuyas partes si queréis- que no valora a la empresa y pretende llegar directamente al ciudadano, saltándose al tejido empresarial. Un gobierno -o una de cuyas partes- que considera el diálogo social, poco más que como una mera excusa para el próximo titular, para el próximo tuit, una excusa más para la propaganda".

Igualmente duros se muestran con la ministra en Ceim. Fuentes de la patronal madrileña hacen una valoración de su gestión "muy negativa". "En un momento de profunda crisis económica se ha legislado, en numerosas ocasiones, contra las empresas y se han eliminado las escasas herramientas de flexibilidad que los empresarios necesitan para mantener la viabilidad de las empresas". Aun reconociendo el éxito de los Ertes, resaltan que se ha condicionado a una cláusula de mantenimiento de las plantillas, que "está empujando a muchas empresas a su desaparición". Las cifras de paro, junto a los afectados por Erte y los autónomos en cese de actividad, "son la fotografía de una mala gestión por parte de la ministra responsable del ramo". Respecto a si el cambio de Iglesias por Díaz supondrá alguna mejora, lo consideran imprevisible y "no nos corresponde especular", dicen.

Fuentes de la CEV valenciana se muestran más condescendientes y apuntan que fueron críticos con ella al inicio de la pandemia, pero "reconocemos que hasta el momento ha sido una buena defensora del diálogo social como la mejor vía para alcanzar acuerdos. En esto, y aunque en muchas ocasiones defendamos posturas alejadas, coincidimos plenamente". Y confían en que esa actitud dialogante y su capacidad para llegar acuerdos la mantenga ahora que plantea derogar la reforma laboral.

En una asociación sectorial señalan que Díaz es sin duda mejor que los otros ministros podemitas y consideran positivo que desaparezcan del debate los elementos más populistas de la formación morada. Alaban su discreción y valoran su apuesta clara por el diálogo social a costa, a veces, de "enfrentarse a los sindicatos", señalan.

En Pimec preocupa que, aun conociendo su capacidad de trabajo, "el nuevo liderazgo político que le han encargado le pueda restar esfuerzos en los retos y reformas que necesita el mercado de trabajo, que no son pocos".