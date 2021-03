Arrimadas se blinda en su Ejecutiva mientras Cantó dimite entre críticas

Ignacio Faes Madrid

La líder de Ciudadanos (Cs), Inés arrimadas, blindó este lunes la Ejecutiva de su partido mientras el portavoz de Ciudadanos en las Cortes valencianas, Toni Cantó, dimitió de su cargo pese a haber sido nombrado para su Comité Permanente. "Hoy Inés Arrimadas podía elegir entre proteger al partido o proteger a su Ejecutiva, y por desgracia ha elegido proteger a su Ejecutiva", lamentó, señalando que en su opinión habría que dar la voz a los afiliados.

Así lo anunció Cantó al abandonar antes de tiempo la reunión de la Ejecutiva Nacional de Ciudadanos, en la que atestiguó haber pedido la dimisión de toda la Ejecutiva permanente del partido, comenzando por su presidenta, Inés Arrimadas, y denunció que no se le había permitido someter a votación esa propuesta. Cantó criticó la "ridícula moción de censura" firmada con el PSOE en Murcia, que "era mala idea" y, sobre todo, "ha sido llevada a cabo de una manera bochornosa". Desde su punto de vista, quien "no tuviera en mente que podían salir las consecuencias" que deparó, no merece estar en la Ejecutiva.

Por su parte, Arrimadas propuso durante la reunión ampliar el Comité Permanente con nuevos miembros, entre ellos el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, y la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís. Arrimadas planteó estos cambios a sus compañeros ante la nueva situación generada por la moción de censura contra el PP promovida junto al PSOE en la Región de Murcia, que previsiblemente fracasará, y la convocatoria de elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid por la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso.

Su idea, según explican fuentes del partido, es conformar un Comité Permanente "de concentración" para afrontar los retos que tiene por delante Ciudadanos. Así, Arrimadas seguiría acompañada en ese órgano por Marina Bravo como secretaria general, por el portavoz en el Congreso, Edmundo Bal, que a partir de ahora ejercería también como portavoz de la Ejecutiva, por la exdiputada Melisa Rodríguez, que pasaría de portavoz a portavoz adjunta, y por Borja González, hasta ahora secretario de Organización.

También Carlos Cuadrado y el diputado José María-Espejo continuarían formando parte del Comité Permanente, pero ya no ocuparían los cargos de vicesecretario primero y vicesecretario adjunto, como hasta ahora. Además, la líder de Cs quiere que se sumen a la cúpula del partido Cantó, Marín y Villacís, así como el coordinador del partido en la Comunidad de Madrid y expresidente autonómico, Ignacio Aguado; los diputados Guillermo Díaz y Sara Giménez; el portavoz en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner; el portavoz en las Cortes de Aragón, Daniel Pérez; y el eurodiputado Jordi Cañas.

Críticas y abandonos

Sin embargo, varios integrantes del partido critican abiertamente la posición de la formación. El portavoz adjunto de Cs en el Parlamento de Andalucía, Fran Carrillo, señaló a Arrimadas como "el verdadero problema", tras sostener que ha "dilapidado todo" así como que ha "destruido el mejor proyecto político en años", aunque en ningún momento en la publicación en su cuenta de Twitter menciona a la máxima responsable de Ciudadanos.

Por su parte, los seis exdirigentes de Ciudadanos en Álava que se han afiliado al PP vasco desvinculan su decisión de las situaciones que viven en la actualidad la formación naranja y los populares en Murcia o Madrid. Se trata del ex secretario de organización de Ciudadanos Javier Gómez, el que fuera candidato a la alcaldía de Vitoria en las municipales 2019, Iñaki Sánchez López-Davalillo; el ex cabeza de lista al Congreso, Miguel Leal, y otras tres personas, que abandonaron ya hace año y medio.

Por su parte, las dos caras más visibles de Cs en Melilla, al margen del presidente de la Ciudad Eduardo de Castro, se han dado de baja como afiliados. Se trata de Justo Sancho-Miñano y Luis Escobar.