El PP 'afianza' el Gobierno de Murcia con el voto de tres diputados de Cs

Carmen Obregón Madrid

Mañana de infarto informativo las del viernes. Pendiente de que el TSJM se pronuncie sobre el adelanto electoral a mayo en la Comunidad de Madrid, el Partido Popular afirmó este viernes que se ha "cerrado un acuerdo por el que se da continuidad al pacto de Gobierno firmado hace dos años" en la Región de Murcia bajo la Presidencia del popular Fernando López Miras.

Fuentes de la dirección del PP sostienen que la moción de censura que firmaron conjuntamente Ciudadanos -su socio en el gobierno- y PSOE "no tiene apoyos", ya que el Ejecutivo de López Miras "tiene el apoyo de al menos tres de los seis diputados de Ciudadanos".

Tachan desde el PP de un "tremendo fracaso del PSOE y Cs" la actuación realizada en la Región de Murcia mientras fuentes de la dirección del PSOE aseguran que es "falso" ese apoyo y garantizan que tienen los apoyos necesarios para que la moción de censura contra la López Miras prospere.

Ejecutiva urgente en Cs

Como consecuencia del lío murciano que se ha levantado con la propuesta de moción de Arrimadas de la mano del PSOE, este viernes, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, y el portavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, Toni Cantó, reclamaron una reunión de la Ejecutiva nacional de Cs tras estos acontecimientos que ahora parece que va a fracasar.

Durante una visita a Palos de la Frontera (Huelva), Marín dijo que si se confirma que hay un acuerdo entre el PP y tres diputados de Cs en la Asamblea de Murcia para que éstos no apoyen la moción de censura y no prospere, pedirá "de forma inmediata" una reunión de la Ejecutiva del partido "para evaluar esta nueva situación". Por su parte, Villacís considera que en este momento "se hace más necesaria que nunca la convocatoria de un Comité Ejecutivo". "Cs nunca ha tenido miedo a rendir cuentas, ni al debate, ni a las explicaciones. Así ha sido siempre, y así debe seguir siendo", señaló. Cantó también pidió que se celebre ese encuentro, que, a su juicio, ya "está tardando", según declaró a los periodistas en Castellón. Es en ese foro donde quiere expresar su opinión sobre los últimos acontecimientos políticos, pues cree que "lo leal y lo que toca es hablar allí en primer lugar y escuchar".

Pues bien, y tras la demanda generalizada en el partido naranja, finalmente, la Ejecutiva de Cs se reunirá el próximo lunes para analizar la situación, con la incógnita de si se producirá alguna dimisión.

El PSOE apremia a Cs

Este viernes, el PSOE apremió a Arrimadas a apoyar la moción en CyL tras el movimiento de sus diputados en Murcia: "No hay excusa". "Si nos sobraban los motivos, no hay excusa para no desalojar al PP del Gobierno de Castilla y León", dijo Gil.