CCOO y UGT mantienen sus movilizaciones contra la reforma laboral pese al "histerismo político"

Juan Ferrari Madrid

Los líderes sindicales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, solicitaron este jueves en Toledo, en la segunda jornada de movilizaciones, "retomar la agenda reformista" para, entre otras cosas, acabar con la reforma laboral y la de pensiones. Y dejaron claro que estas reivindicaciones se mantendrán al margen del "histerismo político" surgido el pasado miércoles con las mociones de censura en Murcia y Madrid y la convocatoria de elecciones por parte de Isabel Díaz Ayuso.

Los dos sindicatos mayoritarios han lanzado una cadena de movilizaciones, mediatizadas por las medidas sanitarias por el Covid, que arrancaron en febrero y se repetirán el 11 de cada mes. Esta fue la segunda jornada en la que se convocaron concentraciones ante la Delegación de Gobierno de medio centenar de ciudades españolas, con la ausencia de Madrid debido a los actos en recuerdo de los atentados del 11-M de Atocha. Por este motivo, los secretarios generales de las dos centrales eligieron Toledo, en la Plaza de Zocodover, para lanzar sus mensajes.

Con estas jornadas escenifican su enfado por la congelación del SMI y el retraso que se está produciendo en la apertura de la mesa para la reforma laboral, negociaciones que el Ministerio de Trabajo viene posponiendo hasta que se vayan cerrando otras negociaciones. En concreto, la regulación de los raiders, acuerdo que se alcanzó este miércoles por la noche, y las renovaciones de los Ertes, alcanzado a finales del mes de enero.

No aceptarán nuevos retrasos, por eso su mensaje fue que la debacle surgida en torno a los Gobiernos de coalición del PP y Cs no servirá para nuevos retrasos. "Los problemas de la sociedad no son que el PP quiera comerse a Cs, los problemas son la falta de empleo y la incertidumbre ante la salida de la crisis" dijo Sordo. Álvarez incidió: "las movilizaciones se mantendrán pese a la "bomba política que se lo está comiendo todo".