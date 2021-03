El Eurogrupo advierte de los riesgos de una retirada temprana de los estímulos

Jorge Valero Bruselas

La lucha contra la pandemia se encuentra en una fase crucial no solo desde el punto de vista sanitario, con una estrategias de vacunación que avanza a trompicones. Europa también tiene entre manos calibrar la respuesta adecuada para lidiar con el enorme agujero que está causando en su economía el covid-19 y las restricciones.

Nadie se despega de la defensa de mantener los estímulos. "Retirar demasiado pronto las medidas de apoyo sería más costoso que hacerlo demasiado tarde", señaló este miércoles un alto cargo europeo. Este es el consenso que se destila de las discusiones en el Eurogrupo, donde precisamente se pasará revista el próximo lunes a las medidas fiscales aprobadas por los socios del euro.

La discusión de los ministros de Finanzas de la zona euro llegará tras haber indicado la Comisión Europea que recomendará en mayo mantener el Pacto de Estabilidad y Crecimiento suspendido también en 2022, para que los Estados miembros tengan margen para gastar sin atender de momento al control del déficit y la deuda.

Pero tras más de 4,2 billones de euros movilizados, y la deuda disparada en todos los rincones de la Unión por la factura que ha dejado salvar empresas y trabajadores, en la Comisión, el FMI o el BCE avisan que, a partir de ahora, toca seleccionar a quién se le deja subir al bote salvavidas del estímulo público.

Por eso, el Eurogrupo también analizará más en detalle el impacto del virus por sectores, y qué cambios estructurales dejará la pandemia en las economías de la región.

Los ministros ya tuvieron una primera discusión sobre este asunto en su encuentro del pasado mes.

Un documento preparado por la Comisión como base para la discusión de este lunes subraya el éxito que han tenido las ayudas públicas al mitigar el "enorme impacto" de la crisis.

El documento elaborado por la Comisión estima que tan solo un quinto de las empresas en el sector de la hostelería, las grandes perdedoras, contaban con suficientes fondos en 2020 para superar el hundimiento de la actividad. Mientras, el sector de equipos para el transporte es el que mejor ha superado las turbulencias, al haber recuperado los niveles de actividad previos a la pandemia a finales del pasado año, y encara un crecimiento adicional del 20% para este 2021.

Pero a partir de ahora, el documento señala que "las medidas de apoyo deben ser controladas de cerca, evaluadas y ajustadas para evitar subsidiar empresas que no necesitan apoyo o no son viables".

En este momento, resulta "muy difícil" evaluar la viabilidad de una empresa o un sector a largo plazo

"Es probable que esto requiera una mayor orientación del apoyo. Esto será crucial no solo para limitar los daños económicos y sociales y los aumentos adicionales de la deuda pública, sino también para permitir la reasignación de recursos hacia usos más productivos", añade la Comisión.

El Ejecutivo comunitario reconoce que, en este momento, resulta "muy difícil" evaluar la viabilidad de una empresa o un sector a largo plazo. Por lo tanto, recomienda incluir "incentivos" para que las firmas viables se puedan destacar. La Comisión no señala qué instrumentos resultan más adecuados para esta "autoselección" darwinista en el mundo corporativo.

Un alto cargo europeo apunta que, en discusiones sobre medidas de apoyo para esta fase de la crisis, algunos han defendido la idoneidad de restablecer la posición patrimonial de las empresas. Una posibilidad sería a través de ayudas directas o de la toma de participaciones públicas. No obstante, las mismas fuentes recuerdan que no se puede ofrecer una respuesta general, ya que las acciones tendrán que ser ahora más granulares, no solo a nivel sectorial sino también de empresa. "Otra cuestión será cómo tomar decisiones formadas al distinguir entre sectores", añade la misma fuente.