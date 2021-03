Bruselas ayudará al Gobierno a modernizar la Administración

Jorge Valero Bruselas

El apoyo de la UE al esfuerzo reformador de los países, para transformar sus economías tras el impacto del covid-19, no solo llegará a través del fondo de recuperación de 800.000 millones de euros. La Comisión Europea también prestará asistencia a través del Instrumento de Apoyo Técnico, una nueva herramienta dirigida sobre todo a modernizar la Administración Pública de los Estados miembros.

La Comisión anunció este martes que este año, en el que se inaugura el instrumento, apoyará 226 proyectos en los 27 Estados miembros. En el caso de España, el Ejecutivo comunitario ofrecerá asistencia técnica al Gobierno en 15 proyectos en prácticamente todos los sectores, desde el campo tributario hasta la Salud, pasando por la Justicia o la Educación.

Bruselas nos ayudará por ejemplo con la digitalización de la Administración pública, la mejora del sistema de renta básica, la aplicación de una nueva estrategia para luchar contra el fracaso escolar, y la creación de un marco de fiscalidad verde y de deuda verde.

La Comisión también nos respaldará con la aplicación de los elementos para apoyar la transición ecológica en nuestro plan de recuperación y resiliencia.

De hecho, casi dos terceras partes de los proyectos en los que el Ejecutivo comunitario intervendrá (más del 60%) están relacionados con la puesta en marcha de los planes nacionales de inversiones y reformas para acceder al fondo de recuperación.

La comisaria de Cohesión, Elisa Ferreira destacó que este Instrumento de Apoyo Técnico supone una "poderosa herramienta" que puede ayudar a los países a llevar a cabo las reformas que necesitan para reforzar su resiliencia y hacer sus economías más digitales y sostenibles.

Asistencia de instituciones

Tal y como explica un alto cargo comunitario, el valor añadido de este instrumento no es el apoyo económico, sino el respaldo técnico. Eso sí, la Comisión cubre los gastos para que los países tengan los expertos necesarios para diseñar o aplicar sus reformas. Así, Bruselas gastará 102,6 millones de euros en los 221 proyectos de este año. Los países no solo tienen a su disposición no solo la asesoría de funcionarios de la Comisión, sino que también pueden contar con la asistencia de organizaciones internacionales, universidades y centros de análisis o consultoras privadas. Para el conjunto de este marco presupuestario (2021-2027), esta herramienta contará con 864 millones de euros.

El Instrumento de Apoyo Técnico es el heredero del Programa de Apoyo a las Reformas Estructurales, puesto en marcha en 2017 para ayudar con la modernización de las economías europeas. Durante los tres años del programa, la Comisión apoyó más de 1000 proyectos en los Estados miembros, con un presupuesto de algo más de 220 millones de euros.

En España, la Comisión participó en 36 proyectos en todas las áreas, cinco de ellos ya concluidos. Algunas de las iniciativas concluidas fueron la asistencia médica remota en Cataluña y Castilla-La Mancha; el diseño de estrategias para proteger la costa en Almería, Baleares, Cádiz y Málaga; y la digitalización de la Justicia.