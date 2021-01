Los autónomos urgen a Escrivá a que prolongue el cese de actividad "de inmediato"

En plena recta final del último paquete de ayudas para los autónomos, que caduca el próximo 31 de enero, La organización de autónomos UPTA pidió este martes al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que la próxima semana, como fecha límite, apruebe la prórroga de la prestación por cese de actividad, al menos hasta el mes de abril.

El presidente de UPTA, Eduardo Abad, confirma conversaciones con el equipo del ministro Escrivá para concretar el periodo en el que se prorrogará esta prestación, que ha sido la principal ayuda para los trabajadores autónomos durante la crisis sanitaria y a la que se han acogido casi el 60% del total de los trabajadores por cuenta propia cotizantes al Reta.

"Somos conscientes de las dificultades que afrontan los miles de autónomos que tendrán que hacer un esfuerzo para poder demostrar a las mutuas de accidentes de trabajo la acreditación de cierres obligatorios administrativos", apunta Abad, que advierte de que no habrá servido de nada el trabajo realizado hasta ahora si no se garantiza la continuidad del cese de actividad en la tercera ola de la pandemia.

UPTA confía además en que las negociaciones con los agentes sociales para prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (Erte) se concreten lo antes posible, pues miles de autónomos empleadores se encuentran "desesperados" para poder mantener su plantilla, sobre todo en el sector de la hostelería, comercio y actividades relacionadas con el ocio y el turismo. Cabe recordar que del total de los 825.000 trabajadores contratados por autónomos, unos 577.500 trabajan en estos sectores.

En este sentido, recientemente, Abad reconocía a elEconomista que echan en falta, además de la extensión de las condiciones extraordinarias de acceso a la prestación por cese de actividad, ayudas directas para fomento del consumo. Así, recuerda que el plan es "claramente insuficiente" y que la ampliación del pago de los ICO es una buena medida, al igual que la rebaja del 35% de los módulos también, pero que "no acabamos de entender cómo se van a aplicar algunas partes, como las exenciones de cotización. ¿Lleva consigo una ampliación del cese de actividad? Como no se ha hablado con las organizaciones de trabajadores autónomos para tomar este tipo de decisiones, no entendemos cómo se va a llevar a cabo el plan", apunta el presidente de UPTA.

A la expensas de la negociación

Se trata de una reivindicación compartida, más allá, por las diferentes asociaciones representantes de los trabajadores por cuenta propia. "Se avecina un desastre para los autónomos, empresas y trabajadores si no se acompaña de un plan urgente de medidas económicas", apunta Lorenzo Amor, presidente de ATA, que también resalta que 2020 ha sido "un año horrible" para miles de autónomos que han tenido que reducir sus plantillas, tener pérdidas "de las cuales no saben si se van a recuperar y en ocasiones tener que echar el cierre en la ruina más absoluta".

Para Amor, "se hace urgente" establecer desde ya un plan de emergencia, "con vistas a unos meses muy complicados". "Necesitamos liquidez e impulsar el consumo y la demanda con el fin de amortiguar la caída de la actividad y evitar el cierre de empresas y autónomos y, por ende, la destrucción de empleo", aclara Amor. Cabe recordar que uno de cada tres autónomos ha señalado que sus pérdidas en 2020 fueron superiores a 30.000 euros y dos millones de trabajadores por cuenta propia cifraron sus pérdidas en más de 15.000 euros, según se desprende del último barómetro sobre la situación de los autónomos realizado por ATA. En total, los trabajadores por cuenta propia españoles han perdido de media más de 20.000 euros en 2020 por la pandemia, lo que se traduce en más de 65.000 millones de euros.